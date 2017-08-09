У Миколаївському обласному краєзнавчому музеї відкрилася виставка «Світ в мініатюрі: Миколаїв залізничний». Автори виставки — колекціонери-моделісти Андрій Шинкаренко, Леонід Фісенко та Анатолій Смишляєв. Місто з діючою залізницею в масштабі 1:87 — це найбільший в Україні макет у понад 12 квадратних метрів уявної території.
У місті є майже все: залізниця з вокзалом, тунелями, депо, з діючим тепловозом М-62 («Машка») та майже справжнім паровозом, для заправки якого є вугільний склад. На скелях розкинувся старовинний замок, під горою — житлові будиночки із садами, городами, теплицями, вулиці з магазинами і ресторанами. В промисловій зоні розташовані шахта, механічний завод, газгольдери, а для відпочинку мешканців уявного міста облаштовано парк розваг. Всього в експозиції представлено близько 200 споруд, серед яких на особливу увагу заслуговує Шухівська водонапірна вежа. Її модель зроблена на основі оригінальних креслень та роздрукована на 3D-принтері Костянтином Уль ~яновим.
Крім макета міста, на виставці представлені унікальні артефакти, які розповідають про будівництво та історію Миколаївської залізниці. Це ліхтарі сигнальні та вагонні, старовинні таблички виробників паровозів та вагонів, карти, схеми, документи про заснування та початок роботи залізниці в краї з Державного архіву Миколаївської області.
«Ідея відтворити місто мрії виникла давно, — розповідає автор проекту Андрій Шинкаренко. — Обласний краєзнавчий музей запропонував приміщення, де можна розмістити цю масштабну залізницю. Монтували її кілька тижнів. А взагалі моделісти працювали над створенням макета протягом 20 років. Поступово з’являлися макети доріг, містків, газонів, дерев. Використовували пінопласт, пластик, різні фарби. Все робили вручну. Складали макет із готових модулів, а далі доробляли деталі на місці».
Будинки міста в мініатюрі не схожі на справжні миколаївські. Втім, автори представили своє бачення майже ідеального Миколаєва, в якому тече розмірене життя. Пасажири чекають на потяг, городяни відпочивають у затишних кафе, свою роботу виконують працівники залізниці, ведеться будівництво. Додає реальності музичне оформлення. Звук подарував Борис Салтівський, створивши унікальний електронний пристрій.
Цікаву експозицію вже відвідали сотні миколаївців. Вона не залишає байдужими ані дітей, ані дорослих.