Активну волонтерську діяльність у Тернопільському національному медичному університеті імені Івана Горбачевського розгорнули вже з першого дня повномасштабного вторгнення рашистської армії в Україну. Тут передусім узялися за навчання з домедичної допомоги, почали безплатно надавати нашим захисникам і внутрішньо переміщеним особам стоматологічну та психологічну допомогу. Тут створили волонтерський центр, де стали працювати в кількох напрямах, а саме зі збирання лікарських, а також засобів медичного призначення, одягу, засобів гігієни, продуктів харчування, фінансів. У гуртожитках вишу знайшли прихисток 540 українців, яких війна змусила залишити власні оселі.

Центр щирої підтримки Центр щирої підтримки

Створити волонтерський центр в медуніверситеті вже першого дня великої війни спонукав благородний вчинок: один із благодійників надіслав лікувальні засоби. Ректор закладу професор Михайло Корда розповідає, що одразу ж подбали про приміщення, взялися облаштовувати стелажі. Розробили вебсторінку українською та англійською мовами, де почали публікувати вичерпну інформацію про роботу волонтерського центру. Розміщували інформацію про те, хто з людей доброї волі яку гуманітарну допомогу надіслав, куди чи кому її університетські волонтери відправили. Фіксували усе до кожної копієчки чи цента, до кожної дрібниці. Зрештою кожен напрям такої діяльності на сайті виокремили в окремий розділ. Збирають лікарські і засоби медичного призначення, одяг, засоби гігієни, продукти харчування, за фінансову підтримку також дуже вдячні.

Передовсім сам медичний університет показав приклад у допомозі задля нашої перемоги. Уже 25 лютого надіслав півтора мільйона гривень на рахунок фонду «Карітас Тернопіль». Працівники вишу для доброї справи перерахували свій одноденний заробіток. Для Збройних сил України університет став замовляти пошиття тактичних аптечок та укомплектовувати їх необхідними лікарськими засобами, які надходять від благодійників. Нині вже підготували майже дві тисячі таких індивідуальних аптечок.

Джерела надходження гуманітарної допомоги до університетського волонтерського центру найрізноманітніші. На перший план виходять партнерські відносини Тернопільського медуніверситету з навчальними закладами інших країн, особисті зв’язки викладачів і студентів. Нині, як зазначає Михайло Корда, заклад співпрацює з майже 90 закордонними вишами, іншими партнерами, багато з них надсилають матеріальну допомогу чи висловлюють моральну підтримку.

Скажімо, вже двічі фінансово (разом 20 тисяч доларів) підтримали давні партнери — керівники провідних лабораторій США з вивчення та діагностики Лайм-бореліозу й інших інфекцій, які передають кліщі, IGeneX Inc. та ID-FISH Technology Inc., Судхір і Джотсна Шах. Кілька разів отримували вантаж з необхідними ліками та засобами медичного призначення від Української спілки Нижньої Саксонії (Німеччина). Гуманітарна допомога надходила і від німецько-українського товариства Рейн-Некар. Юрій Курашвілі (KYG Consulting Inc., США) подбав для волонтерського центру ТНМУ про понад 300 турнікетів і 10 тисяч доларів. Петро Зінковецький, один із засновників фонду America For Ukraine зі Сполучених Штатів Америки, перерахував 85 тисяч доларів.

Майже пів сотні вантажівок, отже десятки тонн гуманітарної допомоги з медикаментами, аптечками, продуктами харчування, одягом, засобами гігієни та іншими речами організувала Галина Косинська, власниця сімейної української ресторації Prosperity в Лондоні. У британській столиці живе Даніель Харвей, який опікується людьми поважного віку. Для волонтерського центру Тернопільського медуніверситету днями він підготував доброчинний вантаж. У Тернопіль від пана Даніеля надійшло 50 кілограмів препаратів і 250 кілограмів засобів медичного призначення, серед яких турнікети, ізраїльські бандажі.

Завдяки Любомирові Кузіву, синові викладачів медуніверситету Оксани та Петра Кузівих, заклад почав тісно співпрацювати з EBRD Community Initiative Ukraine Charity, що разом з державним підприємством «Медичні закупівлі України» забезпечує необхідними ліками, засобами медичного призначення, обладнанням. Нещодавно за сприяння пана Любомира надійшло понад 2000 сертифікованих турнікетів.

Велику активність у допомозі українцям виявляють поляки. Громадяни Польщі, які здобувають вищу медичну освіту в Тернополі, одразу ж із початком повномасштабного вторгнення росії в Україну почесною справою для себе визначили організацію різних акцій на підтримку нашої країни та збір гуманітарних вантажів, які доправляють до волонтерського центру Тернопільського медичного університету. Директорка навчально-реабілітаційного центру Фундації допомоги дітям у м. Живець (Польща) лікарка Рената Блеха до війни організовувала проходження у своєму закладі переддипломної практики студентів 4 курсу Тернопільського медуніверситету за спеціальністю «Фізична терапія, ерготерапія». Коли ж російський агресор поставив під удар не лише майбутнє Української держави, а й Європи та світу, пані Рената разом із працівниками фундації почала опікуватися українськими переселенцями в її країні: поселенням, працевлаштуванням, наданням безплатної допомоги з реабілітації дітям, які мають певні неврологічні захворювання. Перейнялася збиранням і доправленням гуманітарних вантажів, зокрема до волонтерського центру Тернопільського медуніверситету.

Усю гуманітарну допомогу волонтери закладу відправляють на потреби Збройних сил України, у шпиталі Києва, Харкова, Чернігова, Сум, Миколаєва, в тернопільські лікарні, де лікують наших поранених бійців. Медикаменти, продукти харчування, одяг, засоби гігієни безплатно у волонтерському центрі отримують і внутрішньо переміщені особи. Нині від доброчинців надійшло понад 120 тисяч доларів США та майже 145 тисяч гривень фінансової підтримки. За ці кошти волонтери купують усе необхідне здебільшого на замовлення ЗСУ та шпиталів. Витрачають гроші на пошиття та укомплектування тактичних аптечок, оплату поштових послуг.

І полікують, і проконсультують І полікують, і проконсультують

Василь Бойко з міста Бережани кілька років тому служив у Військово-Морських силах України. Через два дні після широкомасштабного рашистського вторгнення він знову став в обороні рідної землі. Нині служить у ЗСУ. Від бойових побратимів дізнався, що у стоматологічному відділенні університетської клініки захисникам України, внутрішньо переміщеним особам безплатно надають стоматологічні послуги. Звернувся. Лікарі провели йому відповідне хірургічне втручання, а також пломбування кількох зубів. Військовослужбовець каже, що був вражений чуйністю, уважним ставленням до пацієнтів лікарів, висококваліфікованою допомогою, за що щиро їм вдячний.

За словами декана стоматологічного факультету Світлани Бойцанюк, безплатну стоматологічну допомогу почали надавати з 9 березня. Організували роботу реєстратури, рентгенологічного кабінету. Семеро науково-педагогічних працівників кафедр терапевтичної, хірургічної, дитячої та кафедри стоматології післядипломної освіти взялися до роботи. Постійно залучають на волонтерських засадах лікарів-інтернів. Асистують студенти випускного курсу, які перебувають у Тернополі та мають навички. Відгукнулися допомагати в цій поважній справі лікарі-волонтери з числа внутрішньо переміщених осіб. Як-от Денис Бірюков, випускних Тернопільського національного медичного університету 2017 року. Працював у стоматологічній поліклініці у Волновасі.

Допомогу надають щоденно військовослужбовцям ЗСУ — і чинної служби, і тим, хто перебуває на ротації. Лікували зуби членам територіальної оборони. Певна річ, що серед пацієнтів чимало внутрішньо переміщених осіб. Упродовж двох місяців прийняли майже 200 людей, серед яких багато дітей. Світлана Бойцанюк розповідає, що захисники України, переселенці отримують тут стоматологічну допомогу в повному обсязі: терапевтичну (невідкладний біль), амбулаторну (нескладні оперативні втручання), а також планову санацію. Тих, хто потребує стаціонарної допомоги, скеровують до стоматологічного відділення обласної лікарні.

Безплатні медичні консультації оборонцям української землі, внутрішньо переміщеним особам надають лікарі-науковці університету різних спеціальностей. Тернопільський медуніверситет відкрив безплатний онлайн-сервіс, що дає змогу отримати консультацію лікаря з найвіддаленішого куточка країни. Для розроблення онлайн-платформи швидкого доступу до медичних послуг для українців працівники університету об’єдналися з експертами з цифрового здоров’я відомої європейської платформи охорони здоров’я Klinika Digjitale.

У центрі психологічного консультування закладу з перших днів війни теж стали надавати відповідну допомогу. Життєво необхідні поради, що робити чи як зарадити нестабільно емоційному стану, спричиненому воєнними діями, опублікували в соціальних мережах. Активізувала роботу в цьому напрямі кафедра психіатрії, наркології та медичної психології університету. Її завідувачка професор Олена Венгер каже, що наша допомога фронту — це робота з пацієнтами і студентами, які мають бути ментально здоровими.

Отже, кожна допомога, яку надають нині і професорсько-викладацький склад, і студенти, і працівники Тернопільського медуніверситету, спрямована на єдине — найшвидше наближення нашої перемоги над ненависним ворогом.