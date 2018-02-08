У межах виконання завдань, означених у Законі «Про Державний бюджет України на 2018 рік» і в програмах розвитку економіки, уряд запроваджує комплекс підтримки аграрного сектору. Нині загальний обсяг урядової підтримки оцінюють у понад 6 мільярдів гривень. З них 2,5 мільярда спрямують на будівництво молочнотоварних комплексів і ферм. «Ми через ці кошти надамо кредити за ефективною ставкою близько 3% у гривнях до п’яти років. Або ми компенсуватимемо 30% вартості введених потужностей. Так зростатиме кількість ферм, ми наростимо поголів’я і обсяг виробленої продукції, — повідомив про найближчі плани Прем’єр-міністр Володимир Гройсман. — Утримання худоби стане прийнятним. Допомога в утриманні дійних корів для юридичних осіб становитиме 1500 гривень на голову. Для приватних господарств, які побажають утримувати молодняк, компенсація становитиме 2500 гривень за голову».

Окрім цього, уряд продовжить програму підтримки виробництва вітчизняної сільгосптехніки. У 2018-му на цю потребу спрямують мільярд гривень. «Компенсуватимемо 25% вартості техніки, яку виготовляють в Україні. Ми очікуємо зростання виробництва української техніки», — впевнено додав Прем’єр. Розвиток садівництва і ягідництва відбуватиметься за подібною схемою. Хочеш створити сад — закуповуй українські саджанці, а уряд, компенсує 70% вартості цього матеріалу.

Володимир Гройсман виокремлює програму підтримки фермерів загальною вартістю мільярд гривень. Кошти спрямовуватимуть на здешевлення кредитів для фермерів до 1% річних у гривнях, а також на 40-відсоткову компенсацію вартості української сільгосптехніки. «Усі рішення напрацьовували спільно з аграріями. Думаю, це прозора, відкрита й зрозуміла система, в якій ми зможемо підтримати всіх», — резюмував Прем’єр.

Експортом опікуватиметься спецагентство

Того дня міністри голосували не лише за програму державної підтримки сільського господарства на 2018 рік, а й за створення Експортно-кредитного агентства. Цей орган діятиме як приватне акціонерне товариство. Міністерство економічного розвитку і торгівлі відповідатиме за виконання дій, пов’язаних зі здійсненням приватного розміщення акцій ПрАТ. Кількість акцій у першому випуску становитиме 200 000 штук, а статутний капітал ЕКА — 200 мільйонів бюджетних гривень, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

«Експортно-кредитне агентство сприятиме переходу України від сировинного до експорту товарів і послуг з доданою вартістю. Ми плануємо взаємодіяти з парламентом щодо внесення змін до закону про ЕКА відповідно до нашої позиції, щоб ухвалити зміни, потрібні для ефективної роботи агентства. Після цього розпочнеться формування команди та органів ЕКА, затвердження необхідних нормативних актів, операційних процедур агентства і початок його роботи», — розкрив подальший план роботи перший віце-прем’єр-міністр — міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.

Доповнила слова міністра його заступник торговий представник України Наталія Микольська, яка повідомила, що документ може вплинути на започаткування системи державної підтримки і просування українських експортерів. Це, до речі, один із ключових пріоритетів Мінекономрозвитку на нинішній рік. ЕКА захистить українських експортерів від ризиків неплатежів, запобігатиме фінансовим втратам, забезпечить доступне фінансування. «Ми працюємо, щоб ЕКА стало ефективною інституцією з прозорими процесами й корпоративним управлінням, діяльність якої відповідає найкращим міжнародним практикам», — пояснила Наталія Микольська.

Згідно з ідеальним сценарієм, ЕКА здійснюватиме страхування, перестрахування й надання гарантій за договорами, які забезпечують розвиток експорту. Воно братиме участь у виконанні програм часткової компенсації відсоткової ставки за експортним кредитом і надаватиме консультації експортерам.

Інтелектуальну власність убезпечено

Міністри підтримали третю ініціативу Мінекономрозвитку, створивши Раду з питань інтелектуальної власності. Вона діятиме як тимчасовий дорадчий орган при Кабінеті Міністрів. Керуватиме радою перший віце-прем’єр. У цьому розрізі Степан Кубів висловився так: «Це черговий важливий крок до розбудови системи інтелектуальної власності в Україні. Це відповідає зобов’язанням України в межах міжнародних угод, які становлять частину світової системи охорони прав інтелектуальної власності».

Завдань у членів ради буде кілька: координація взаємодії органів виконавчої влади у сфері інтелектуальної власності; визначення шляхів і механізмів розв’язання проблемних питань, що виникають під час формування та реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності; розроблення пропозицій у сфері інтелектуальної власності, зокрема щодо розвитку цієї сфери; забезпечення інтеграції України у міжнародний та європейський інтелектуальний простір з урахуванням національних інтересів, розвитку і реформування державної системи правової охорони інтелектуальної власності тощо. Рада складатиметься з 30 осіб, серед яких керівники центральних органів виконавчої влади, силових структур, підприємств і громадських організацій, представники законодавчої і судової влади.

Кабмін завершив надання допомоги сім’ям загиблих і постраждалим під час Революції гідності 2013—2014 років, вирішивши повністю виплатити 294 мільйони гривень учасникам подій та їхнім родичам. Ідеться про остаточні виплати всіх коштів, які попередньо планували виплачувати протягом кількох років.

Підтримано ініціативу Міністерства інфраструктури про лібералізацію ринку регулярних автобусних перевезень. Невдовзі планують запровадити конкурс на міжобласні автобусні маршрути за заявницьким принципом; вимоги щодо обов’язкової наявності на міських і приміських маршрутах автобусів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю кількістю 35% до кінця 2019-го, а з 2020 року довести цей показник до 50%.

Перевагу в конкурсі надаватимуть перевізникові, який пропонує автобуси, електробуси з низькою підлогою, більшою категорією екологічності (Євро 3 — Євро 6). Перевізникові, який працював на маршруті без порушень, надаватимуть право продовжити дозвіл ще на 5 років за умови інвестування в оновлення автопарку.

Це перший етап реформування галузі автомобільних пасажирських перевезень. У наступний входитиме адаптація маршрутних мереж і автостанцій до потреб громадян і створення загальнодоступного реєстру маршрутної мережі автобусних сполучень у всій Україні.