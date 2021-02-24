Рада міністрів закордонних справ ЄС, що відбулася у Брюсселі, погодила санкції проти Росії у справі Навального. Про це офіційно на пресконференції, яка відбулася після завершення зустрічі, заявив верховний представник ЄС із питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель. За його словами, учасники зустрічі під час дискусії дійшли спільного висновку із приводу того, що Росія перетворюється на авторитарну країну. «Міністри одностайно вирішили: агресивні дії Росії слугують чітким сигналом того, що ця країна зацікавлена не у співпраці з ЄС, а у конфронтації», — заявив Жозеп Боррель.

На Раді міністрів закордонних справ вирішили покарати за арешт і судове переслідування Навального російських чиновників, причетних до них. Для цього ЄС уперше застосує новий глобальний механізм санкцій, який було схвалено торік у грудні, за порушення прав людини. Адміністративний механізм цих санкцій буде запущено найближчими днями, щоб Рада ЄС могла письмово їх схвалити. «Сподіваюся, що це відбудеться не пізніше, ніж за тиждень», — пообіцяв Жозеп Боррель.

Провальний візит

Запровадження нових санкцій ЄС проти Росії не стало сенсацією. Те, що Брюссель піде на цей крок, було зрозуміло після провального візиту до Москви головного європейського дипломата, який відбувся на початку лютого. Боррель поїхав, керуючись наївною тезою про необхідність діалогу з Росією, і з наміром домогтися звільнення Навального, хоч кілька країн-членів ЄС були категорично проти візиту й відмовляли його від цього кроку. У Білокам’яній головному дипломатові ЄС швидко, доступно й майже нахабно пояснили, де бачили запропонований ним діалог. А як ляпас після годинних переговорів Лаврова і Борреля Кремль оголосив про висилку з РФ трьох дипломатів з Німеччини, Польщі та Швеції за те, що вони відвідували демонстрації на підтримку Навального, нібито не маючи на те права.

Проте у візиті всіх здивувала не хамська поведінка Лаврова, а те, яким пригніченим і невпевненим був на пресконференції Боррель, що не реагував на жоден словесний випад російського міністра на адресу ЄС. Після цієї пресконференції, на якій глава МЗС РФ назвав ЄС ненадійним партнером, лише ледачий не критикував верховного представника ЄС за те, що він не зміг поставити на місце Лаврова. Під час спеціальних слухань, призначених у Європарламенті для того, щоб Жозеп Боррель доповів про свою поїздку в Москву, євродепутати визнали, що цей візит став «провалом європейської дипломатії та приниженням для ЄС», а близько 70 членів ЄП підписала лист із закликом відправити чинного главу зовнішньополітичного відомства Євросоюзу у відставку. Але після повернення Борреля до Брюсселя майже ні у кого не виникало сумнівів, що ЄС не забариться з новими антиросійськими санкціями через справу Навального. І не лише через неї.

Кого зачеплять санкції

Однак ці санкції виявилися не зовсім такими, на які сподівалися російські опозиційні політики і громадянські активісти. Під час численних онлайн-зустрічей, які відбулися протягом останніх тижнів, представники громадянського суспільства Росії та близькі соратники Навального закликали ЄС запровадити санкції проти олігархів з найближчого оточення Путіна, які, за їхніми словами, стоять за лаштунками російської внутрішньої та зовнішньої політики й фінансують усі сумнівні оборудки Кремля.

Під час пресконференції Жозеп Боррель відмовився називати імена та посади тих, кого буде внесено до санкційного переліку. Хоч за деякою інформацією, відомо, що санкції стосуватимуться чотирьох російських посадовців, серед яких нібито генеральний прокурор РФ Ігор Краснов і директор федеральної служби виконання покарань Олександр Калашніков. Вочевидь, їм буде заборонено в’їзд на територію ЄС і заморожено активи, які вони можуть мати в європейських банках.

Якщо ці санкції буде ухвалено, то вони радше матимуть символічне значення і навряд чи істотно вплинуть на здатність Росії й надалі переслідувати тих, хто має сміливість протистояти її чинному режиму.

Чому ж Брюссель не дослухався до думки російських активістів? Чому не скасував візи для російських олігархів, які так полюбляють проводити багато часу за кордоном, і не заморозив їхні рахунки, відкриті в банках країн ЄС?

«Ми не можемо накласти санкції тільки за те, що нам хтось не подобається. Ви кажете: «Покарайте олігархів». Так, ми їх не любимо, але нам треба довести, що вони причетні до того, через що ми накладаємо санкції. Це називається верховенством права», — пояснив Жозеп Боррель на пресконференції. Він наголосив, що саме тому у справі Навального обмежувальні заходи застосують проти тих, хто пов’язаний з його арештом, судовим переслідуванням та ув’язненням.

Тим часом Москва вже підготувалася до нового витка загострення відносин із Брюсселем. В інтерв’ю німецькому виданню Die Welt, яке з’явилося напередодні зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, посол РФ у Євросоюзі Володимир Чижов сказав: «Я не спекулюватиму з приводу нових санкцій наших партнерів проти моєї країни. Але якщо це трапиться, ми будемо готові дати відповідь».