Позиція Німеччини незмінна: підтримка територіальної цілісності, суверенітету України і збереження санкцій щодо Росії. Це стосується як Донбасу, так і окупованого Криму. У цьому федеральний канц-лер Німеччини Ангела Меркель запевнила Президента Володимира Зеленського, який перебував у Берліні з офіційним візитом. Володимир Зеленський висловив удячність Ангелі Меркель за таку принципову й послідовну позицію.

Глава держави закликав німецьких політиків і бізнесменів, які виступають за скасування санкцій проти РФ, відвідати Донбас та Крим і пересвідчитися, скільки лиха завдала українцям російська агресія, повідомляє УНІАН. Також обговорювали енергетичне питання. «Не таємниця, що наші позиції щодо проєкту «Північний потік-2» діаметрально відмінні. Але Україна готова до предметного діалогу щодо цього непростого питання. Збереження транзиту російського газу через Україну та його акумулювання в українських сховищах — гарантія енергетичної безпеки і України, і Європи. Це цивілізований метод забезпечення справедливого й безпечного європейського газового ринку», — акцентував Президент.

У межах візиту Володимир Зеленський зустрівся із главою німецького Бундестагу Вольфгангом Шойбле. Сторони обговорили питання повернення заручників. Президент зауважив, що обмін навіть невеликої кількості заручників, хоч 10 на 10 чи 15 на 15, міг би свідчити про бажання РФ розпочати процес деескалації ситуації на Донбасі.

Як повідомив у Twitter Посол України у ФРН Андрій Мельник, ця зустріч була надзвичайно позитивною. Адміністрація Президента у Twitter повідомила, що глава держави закликав країни Європи долучитися до розбудови Донбасу. «Ми починаємо розбудову Донбасу вже зараз. Нам треба відбудовувати школи, дитсадки, просто дороги, яких немає», — зазначив Володимир Зеленський.

Він поінформував про перші законодавчі ініціативи, які хоче реалізувати після обрання нового парламенту. Зокрема, це робота Вищого антикорупційного суду, ухвалення законів про відповідальність за незаконне збагачення, імпічмент та скасування депутатської недоторканності. «Це ініціативи, про які українці мріють 28 років», — наголосив Президент.

До слова, міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас напередодні візиту Володимира Зеленського в інтерв’ю німецькому видавничому об’єднанню Redaktionsnetzwerk Deutsch­land зауважив, що очікує від Президента України прогресу в боротьбі з корупцією. Гайко Маас підкреслив, що мінські угоди залишаються планом урегулювання конфлікту на Донбасі, а Німеччина із Францією й надалі докладатимуть зусиль до виконання цих домовленостей. «Ми вимагатимемо конструктивного внеску від Росії, наприклад звільнення захоплених українських солдатів», — запевнив міністр.

Ключ до миру

Напередодні візиту до Німеччини Володимир Зеленський побував у Франції, де поспілкувався із президентом країни Еммануелем Макроном. Глава Української держави заявив, що його пріоритет на посаді — повернення миру в рідній країні та анексованих українських територій. «Я і весь наш народ не можемо чекати ще п’ять років. Ми хочемо закінчити війну, але для цього потрібно, щоб і Росія, й Україна, а не лише Україна хотіли цього. Дуже хочемо, щоб нас почули, щоб ми повернулися до нормальних мінських домовленостей, щоб наші хлопці живими повернулися додому», — наголосив Володимир Зеленський.

Президент підкреслив неможливість встановлення миру на Донбасі воєнним шляхом, адже це матиме занадто високу ціну — тисячі людських життів, і закликав зберегти санкційний режим і дипломатичний тиск щодо Російської Федерації, бо це єдиний ключ до миру. При цьому Володимир Зеленський наголосив, що Україна не готова до переговорів з бойовиками ОРДЛО, а діятиме в межах мінського процесу. Він зауважив, що Україна готова припинити вогонь на Донбасі.

Еммануель Макрон підтримав кроки Володимира Зеленського щодо припинення вогню на Донбасі й розв’язання проблем місцевого населення. «Конфлікт на Донбасі роздирає Європу. Ми хочемо повернутися до мінського формату, щоб в Україні настав мир. Франція готова провести засідання лідерів нормандської четвірки (України, Німеччини, Франції та Росії), щоб підтримати зобов’язання за мінськими угодами, але це потребує виконання передумов щодо звільнення військовополонених і припинення вогню на Донбасі. Ці питання перебувають на порядку денному від самого початку мінського переговорного процесу. Треба мати впевненість, що обіцянки виконуватимуть», — акцентував Еммануель Макрон.

Володимир Зеленський висловив вдячність президентові Франції за увагу до доль незаконно ув’язнених і полонених українських громадян в РФ та на окупованій території. «Усіх їх має бути якнайшвидше звільнено. Росія також має виконати рішення Міжнародного трибуналу ООН і повернути додому 24 українських моряків, захоплених у полон торік у листопаді біля Керченської протоки», — констатував глава держави. До слова, днями Володимир Зеленський зустрівся з родинами українських моряків. Він наголосив, що тримає ситуацію на контролі, зауваживши, що кроки, які нині робить влада, найближчим часом дадуть змогу повернути полонених.

Порушували питання підтримки родин моряків, ішлося про законопроєкт, який передбачає надання полоненим морякам статусу учасників бойових дій. Президент наголосив, що через недієздатність чинної Верховної Ради ухвалення цього документа на нинішньому етапі неможливе і законопроєкт розглянуть народні депутати вже нового скликання.

Під час офіційного візиту до Франції Володимир Зеленський зустрівся з головою Сенату Республіки Жераром Ларше. Сторони обговорили гуманітарне відновлення Донбасу й можливість створення комісії діалогу за участю парламентаріїв обох країн, яка напрацьовуватиме міжнародні проєкти.

Участь РФ у ПАРЄ: є нюанси

Перебуваючи у Франції, Володимир Зеленський заявив про відсутність жодних підстав для повернення делегації Російської Федерації до Парламентської асамблеї Ради Європи. «РФ не виконала нічого з того, що мала виконати. Ми не можемо говорити про скасування санкцій, доки Україна не повернула повністю свої території. Європа не зможе почуватися в безпеці, доки Росія вдає, що міжнародного права не існує. І Франція, і решта наших партнерів знає, що болить кожному українцеві. Ніхто не хоче, щоб Україна ставала пороховою бочкою, де Крим і Донбас — бікфордів шнур», — зазначив Президент.

Еммануель Макрон наголосив, що Франція хоче уникнути повного виходу Росії з Ради Європи. «Є питання санкцій щодо Росії. І тут Франція постійно дотримується своєї лінії — щоб санкції тривали, доки не буде виконано умов. Але що стосується причетності до Ради Європи, то це не слід розглядати як санкції. Насправді від них страждає не російська держава, а громадяни Росії. Ідеться про належність Росії до правового простору, і відповідно громадяни РФ можуть подавати позови проти Росії як держави, коли вона не дотримується прав людини. Якщо Росію виключити з Ради Європи, це стане неможливим. І саме тому ми почали процес консультацій, щоб повернути повною мірою Росію, аби вона могла повністю насамперед платити внески», — заявив президент Франції.

Володимир Зеленський запросив Еммануеля Макрона відвідати Україну, щоб продовжити теплий діалог на українській землі.

Наталя ПИСАНА

для «Урядового кур’єра»