Певно, у кожного, хто чув виступ глави МЗС Угорщини Петера Сіярто в перший день літньої сесії ПАРЄ, яка відкрилася у Страсбурзі, виникнуло почуття, що він слухає речника російського МІДу. Хоча такого конденсованого набору російських наративів складно почути в одній промові навіть представника рф при ООН.

Зазвичай виступи політиків з країн-членів Ради Європи під час сесій ПАРЄ відбуваються на запрошення Бюро Асамблеї. Цього разу Петер Сіярто сам зініціював своє звернення до членів ПАРЄ і присвятив його викликам війни росії проти України, які постали перед Європою. Проте перед тим як почати свій виступ, угорський міністр визнав, що «багато кому в цій залі абсолютно не сподобається» те, що він скаже.

Почавши із запевнень про свою віру в «діалог» та «дискусію» в часи серйозних викликів, Сіярто заявив, що Європа «заходить дедалі глибше в небезпечну спіраль». «Бо що більше зброї доставлятимуть Україні, то довше триватиме ця війна. І що довше вона триватиме, то більше людей загине. Міжнародна спільнота повинна думати про те, як врятувати життя людей, а це можливо лише через мир», — заявив міністр, жодним словом не згадавши про те, що саме росія розпочала агресивну війну, що через дії російського керівництва в Україні гинуть тисячі людей, і скоюються тяжкі воєнні злочини. Далі міністр заявив про марність антиросійських санкцій ЄС, бо вони, мовляв, «не поставили на коліна» російську економіку і не припинили війну.

Петер Сіярто вважає, що ескалація війни найбільше загрожує угорцям, бо Угорщина — сусідка України. «Я представляю тут націю, представники якої вмирають на цій війні», — заявив угорський урядовець. За його словами, угорська нацменшина в Україні становить 150 тисяч чоловік. І обурився тим, що представників угорської нацменшини «як українських громадян мобілізують в українську армію, більшість з них посилають на фронт і, на жаль, багато гине».

Бачення угорців того, як досягти миру і закінчити війну, в ЄС не популярне, визнав Сіярто. При цьому він наголосив, що в національних інтересах Угорщини — «встановити мир у сусідній країні якомога швидше» за допомогою перемовин.

Як і передбачав угорський міністр, особливого ентузіазму його виступ серед депутатів ПАРЄ не викликав. «Я вражена вашими заявами. Розумію, що ви підтримуєте Україну в її боротьбі, але те, що ви сказали про постачання зброї, мене справді шокувало», — обурилася австрійська депутатка Андреа Едер-Гітшталер.

А грецький депутат Георге Катраголос попросив у міністра чіткіше сформулювати, в чому ж полягає дипломатичний план Угорщини щодо завершення війни. «Ця війна не може вирішитися на полі бою, а лише за столом переговорів. І я не представляю тут сил, які уповноважені пропонувати мирний план», — відповів Сіярто. Проте все-таки уточнив, що для Будапешта «не важливо, звідки прийде мирний план, якщо він про мир», і висловив сподівання, «що обидві сторони знайдуть можливість сісти за стіл перемовин».

Член української делегації в ПАРЄ Юрій Камельчук запитав у глави угорського МЗС про місцезнаходження 11 українських військовополонених, яких росія вивезла до Угорщини, і попросив пояснити, чому їм не дають спілкуватися з українськими консулами. Петер Сіярто спробував переконати присутніх у залі, що офіційний Будапешт до цього не причетний. «Щодо 11 військовополонених, то, гадаю, хороша новина в тому, що вони вільні», — сказав він. При цьому міністр додав, що передача українських полонених угорській стороні відбулася внаслідок «дискусій між церквою та релігійними організаціями». «Держава Угорщина абсолютно не було до цього залучена», — спробував відхреститися від скандальної історії міністр.

За його словами, українські військовополонені вільні у своєму пересуванні в Угорщині, вільні робити те, що хочуть робити. «І якщо вони захочуть вийти на зв’язок з українською владою, то вільно зможуть це зробити, я вам це гарантую», — запевнив міністр.

Спілкування глави угорського зовнішньополітичного відомства з делегатами ПАРЄ тривало майже годину. Після його завершення звичних у таких випадках оплесків у залі не пролунало.