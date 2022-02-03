Цього року на території Донецької області в межах програми «Велике будівництво» заплановано спорудити ще близько трьох десятків нових об’єктів. Серед них вісім дитячих садочків, сім шкіл, п’ять спортивних та інших новобудов.

Такі наміри зайвий підтверджують, що в регіоні збільшують темпи розвитку, попри близькість до лінії зіткнення та інші прифронтові реалії. Там не спочивають на лаврах після попередніх очевидних успіхів.

«Із приємністю зазначу, що вже другий рік поспіль, відколи працює програма «Велике будівництво», Донеччина посідає перше місце в Україні за ефективністю її реалізації. Це для нас привід особливої гордості. Наші високі результати — це чіткий сигнал у бік окупованої території: там, де Україна, розвиток і процвітання. І це, до речі, одна із причин, чому окупанти всіляко обмежують доступ людей до вільної частини України», — наголошує голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко.

Для школярів та малечі

Протягом 2021 року у справді мирній Донеччині, територія якої відмежована від агресивного руйнівного «рускава міра», роботи відбувалися відразу на 42 об’єктах, передбачених державною програмою «Велике будівництво». На більшості з них працювати розпочали ще раніше, а на інших — саме торік: дитячий садок у Краматорську, ЦНАП у Вугледарі, діагностичний центр у Волновасі, басейн у ЗОШ №6 Торецька.

Повністю завершити роботи вдалося всього на 28 об’єктах, серед яких вісім шкіл, три дитсадки, п’ять закладів охорони здоров’я, два басейни, чотири заклади культури, гуртожиток для переселенців, насіннєвий та реабілітаційний центри. Ще 14 об’єктів-новобудов уже готові більш як на 70%, і їх заплановано здати в експлуатацію цього року.

Позитивно, що під час реалізації програми «Велике будівництво» на території області всерйоз дбають про підростаюче покоління й активно беруться за реконструкцію чи будівництво нових навчальних та дошкільних закладів. Серед них неодноразово потерпіла від обстрілів опорна ЗОШ №2 в Авдіївці, де за сприяння міжнародних партнерів уже завершили реконструкцію.

«Успішна реалізація цього проєкту — підсумок наших спільних зусиль з урядом Литовської Республіки. Ми капітально відремонтували приміщення школи, а уряд Литви придбав для неї меблі та обладнання для класів і їдальні, ігрові майданчики», — розповів голова Донецької ОДА.

У модернізованих і відремонтованих школах відтепер навчаються учні в містах Бахмут, Новогродівка, Лиман, Маріуполь, селищі Новоекономічне та селі Петрівка. А невдовзі сучасніші умови відчуватимуть школярі ще трьох населених пунктів краю, де вже завершуються ремонтні роботи. Поряд із цим стали до ладу заклади для малюків: ясла-садки «Горобинка» і «Дивосвіт» у Маріуполі та дитсадок «Вуглик» у Добропіллі. На інших схожих п’яти об’єктах реконструкція вже вийшла на фінішну пряму.

Медичні заклади, насіннєвий центр і велотрек

У медичній галузі досі вдалося реалізувати п’ять важливих проєктів: діагностичний центр у Волновасі, корпус терапевтичного відділення у слов’янській лікарні №1, інфекційне відділення та прибудову міської лікарні у Кураховому, корпус відділення фізичної та реабілітаційної медицини для ветеранів війни у Святогірську, радіологічне відділення міського онкологічного диспансеру в Краматорську. Поза межами програми «Велике будівництво» в Донецькій області знайшли можливості, щоб протягом минулого року зробити ремонт п’яти сільських амбулаторій і десяти відділень у лікарнях. Ще медичні заклади поповнилися новим сучасним обладнанням, серед якого рентгенівські та апарати УЗД.

Торік розпочато будівництво багатопрофільної обласної лікарні у Краматорську. Передбачено, що цей медичний заклад стане одним із п’яти новозбудованих медичних містечок в Україні. Керівники Донеччини не приховують: ідеться про важливий, амбітний і вартісний проєкт, загальна кошторисна вартість якого становить майже 5 мільярдів гривень. Після завершення будівництва послугами цього сучасного медичного закладу зможуть користуватися всі жителі області, які після окупації Донецька з його обласними лікарнями втратили таку можливість. Сюди в разі потреби можуть звертатися й люди з інших областей.

Повертаючись до вже зробленого, варто згадати будівництво в місті Лиман лісового селекційно-насіннєвого центру, робота якого дає змогу відновити знищені та пошкоджені ліси на Донеччині та в сусідніх регіонах. Тут на базі ДП «Лиманський лісгосп» розпочали вирощувати сорти дерев, які повністю пристосовані до кліматичних умов сходу та півдня України. Отож це гарний приклад доречної інвестиції у відновлення та захист довкілля за сучасними технологіями.

У Лимані в межах «Великого будівництва» збудували і вже відкрили сучасний велосипедний спортивний центр, куди перебралася з окупованого Донецька спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву з велосипедного спорту. До послуг велосипедистів сучасний тренувальний комплекс, унікальний трек, триповерховий гуртожиток, отже створено всі умови, щоб приймати не тільки обласні, а й загальноукраїнські змагання.

ТИМ ЧАСОМ

На тлі таких мирних ініціатив на території української Донеччини в окупованому Донецьку проросійська пропаганда та лідери ОРДО лякають людей агресивними намірами і збройним нападом України. Хоч анонсований ними вже сотні разів «наступ» так і не відбувся, сумнозвісний «представник командування народної міліції» Е. Басурін днями оприлюднив чергову лякачку. «За даними нашої агентурної розвідки, український Генеральний штаб завершив розробляти план операції наступу на Донбасі», — категорично заявив він.

На жаль, ця примітивна маячня, до якої вже всі звикли по обидва боки лінії розмежування, не така й невинна. З огляду на те, що розвиток Донеччини й загалом України ніколи не входив у плани РФ. Отож провокації з боку «народної міліції ДНР», а також використання для «захисту Донбасу» контингенту російських військ, які надовго заклякли на державному кордоні, цілком можливі.