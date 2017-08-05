Сарни, що на Рівненщині, зустрічає оновленим іміджем: це 30-тисячне місто не відрізнити від сучасних польських. Тут і новенькі вказівники вулиць українською та англійською, і фонтани, що не лише прикрашають, а й рятують від спеки, і новенькі дитячі майданчики, й конструкції-композиції з квітів. Ось, перед самісінькою міськрадою, неначе щойно приземлився яскравий великий метелик (до речі, саме так і називається композиція). А в сквері залізничників, що неподалік, милує око інша — «Палітра». І хоч з’явилися вони недавно, до обох уже протоптані доріжки: містяни й гості не втомлюються робити тут фото на пам’ять. Особливого шарму скверикам додають малі архітектурні форми — Ейфелева вежа чи, приміром, величезний велосипед як символ здорового способу життя.

Враховуємо думку молоді

Ідея більшості цих новацій належить місцевій молоді, на яку й робить ставку муніципалітет: місто впевнено дивиться в майбутнє.

— У Сарнах працює дитяча громадська рада, до голосу якої ми неодмінно дослухаємося, — починає розповідь Світлана Усик, з якою крокуємо містом. — Очолює її завтрашня одинадцятикласниця Ірина Щевич. У молоді беремо не лише незаангажоване бачення того, що відбувається навколо, а й сучасні свіжі ідеї. Скажімо, ідею квіткових композицій «Метелик» та «Палітра» запропонували наші школярі через участь у проекті «Відкрий Україну». Ми спільними зусиллями реалізували її на рівні громади: кошти надали підприємці, які в такий спосіб підтримали дітей, а міські комунальники висадили квіти й доглядають їх. Ось таке соціальне партнерство.

Спільними з молоддю зусиллями в Сарнах другий рік поспіль допомагають батькам з розв’язанням нагальної проблеми літнього відпочинку дітей. Фонд соціального страхування вже два роки як не бере участі у цій раніше традиційній для нього справі, тому міськвиконком ухвалює рішення про оздоровлення дітей на базі трьох культурно-оздоровчих центрів, що є в Сарнах. Відповідно формуються спортивно-оздоровчі табори з денним перебуванням: діти залюбки проводять час за рухливими іграми і ненав’язливим вивченням історії міста. Та й батьки спокійні: дітвора не покинута напризволяще.

Одну з таких груп школярів (до яких, до речі, радо приєднуються й дошкільнята) зустрічаємо в парку «Залізничник». Треба бачити, з яким азартом вони опановують мотузковий та скейт-парки (обидва — теж ідея дитячої громадської ради). Чим, скажіть, не Європа, де такий активний відпочинок дуже популярний?

— Ось тут, біля композиції «Палітра», встановимо мольберти, де юні художники зможуть творити майбутні шедеври, — додає колоритний штрих Світлана Усик.

Справді, мольберт до цього благородного місця просто-таки проситься: поряд виблискує банями Свято-Покровський собор, а під покровом Богородиці й творити легше.

Світлану Борисівну одразу впізнають дітлахи і злітаються під її тепле крило. А вона по-материнськи ніжно їх обнімає й, здається, кожного хоче зігріти своїм душевним теплом.

Чути голос громади

Світлана Усик, яка вдруге здобула переконливу перемогу на виборах міського голови (70% голосів земляків), відкриває головний, як на мене, секрет свого успіху:

— Важливо не просто слухати, а й чути голос громади. У нас постійно проходять і загальні збори жителів міста, й громадські слухання у мікрорайонах, де звітую про роботу та одночасно отримую накази виборців. Десь треба дитячий майданчик встановити (їх у місті з’явилося вже з добрий десяток — нових, сучасних), десь облаштувати паркову зону, десь допомогти з водовідведенням. Із цих пропозицій формується наш громадський бюджет: цього року лише на виконання пропозицій від громади передбачили 25 мільйонів гривень.

І знову пригадую польські міста, які давно працюють за принципом громадського бюджетування: люди бачать, як їхній голос впливає на розвиток рідних місць. До речі, Сарни дружать із двома гмінами поблизу Гданська і Вроцлава.

Та чи не найвагомішою інвестицією в майбутнє стане спорудження в Сарнах сучасного дитсадка на 240 місць. Світлана Усик демонструє його кольоровий проект: яскравий, з харчоблоком, спортивними майданчиками:

— У місті 8 шкіл та стільки само дитячих садків. У садочках нині півтори тисячі дошкільнят. А ще майже тисяча потребують місць. Ми ухвалили принципове рішення збудувати сучасний типовий об’єкт, адже народжуваність у нас зростає. Якщо торік у першому півріччі народилося 280 діток, то за цього півроку — 340. Отже, інвестиція в майбутнє повернеться нам сторицею, — мудро розставляє акценти міський голова.

І якщо проект виготовили виключно коштом міського бюджету, то по співфінансування будівництва місто звернеться до Державного фонду регіонального розвитку, щоб у наступному 2018 році потрапити до переліку об’єктів, які підтримає держава. Принаймні, саме про це говорив перший віце-прем’єр-міністр Геннадій Зубко, відкриваючи нещодавно нову школу в Тинному Сарненського району. Бо де ж іще їх будувати, як не там, де, наче дзвіночки, лунають дитячі голоси?

Саме тому кошти з перевиконання міського бюджету за півріччя депутати спрямували на користь майбутнього, серед іншого на будівництво сучасного спорткомплексу, який за рахунок різних джерел фінансування зводять у Сарнах.

ПРЯМА МОВА

Микола ДРАГАНЧУК,

голова Рівненської обласної ради:

— Сарни — місто, що динамічно розвивається й має неабиякий потенціал: третина його жителів — молодь. Саме тому тут буде один із найсучасніших об’єктів — спортивний комплекс зі спортивним залом для ігрових видів спорту і трибунами для 800 уболівальників. Співфінансування, до речі, надають Державний фонд регіонального розвитку, обласний, районний і міський бюджети.

Загалом цей рік на Рівненщині хочемо присвятити спортивним об’єктам: будують спортзали в Дубровиці та Здолбунові, а спорткомплекси, крім Сарн, — в Острозі та Рівному.