Сарни, що на Рівненщині, зустрічає оновленим іміджем: це 30-тисячне місто не відрізнити від сучасних польських. Тут і новенькі вказівники вулиць українською та англійською, і фонтани, що не лише прикрашають, а й рятують від спеки, і новенькі дитячі майданчики, й конструкції-композиції з квітів. Ось, перед самісінькою міськрадою, неначе щойно приземлився яскравий великий метелик (до речі, саме так і називається композиція). А в сквері залізничників, що неподалік, милує око інша — «Палітра». І хоч з’явилися вони недавно, до обох уже протоптані доріжки: містяни й гості не втомлюються робити тут фото на пам’ять. Особливого шарму скверикам додають малі архітектурні форми — Ейфелева вежа чи, приміром, величезний велосипед як символ здорового способу життя.

Міський голова міста Сарни Світлана Усик. Фото надане авторм

Враховуємо думку молоді

Ідея більшості цих новацій належить місцевій молоді, на яку й робить ставку муніципалітет: місто впевнено дивиться в майбутнє.

— У Сарнах працює дитяча громадська рада, до голосу якої ми неодмінно дослухаємося, — починає розповідь Світлана Усик, з якою крокуємо містом. — Очолює її завтрашня одинадцятикласниця Ірина Щевич. У молоді беремо не лише незаангажоване бачення того, що відбувається навколо, а й сучасні свіжі ідеї. Скажімо, ідею квіткових композицій «Метелик» та «Палітра» запропонували наші школярі через участь у проекті «Відкрий Україну». Ми спільними зусиллями реалізували її на рівні громади: кошти надали підприємці, які в такий спосіб підтримали дітей, а міські комунальники висадили квіти й доглядають їх. Ось таке соціальне партнерство.

Спільними з молоддю зусиллями в Сарнах другий рік поспіль допомагають батькам з розв’язанням нагальної проблеми літнього відпочинку дітей. Фонд соціального страхування вже два роки як не бере участі у цій раніше традиційній для нього справі, тому міськвиконком ухвалює рішення про оздоровлення дітей на базі трьох культурно-оздоровчих центрів, що є в Сарнах. Відповідно формуються спортивно-оздоровчі табори з денним перебуванням: діти залюбки проводять час за рухливими іграми і ненав’язливим вивченням історії міста. Та й батьки спокійні: дітвора не покинута напризволяще.

Одну з таких груп школярів (до яких, до речі, радо приєднуються й дошкільнята) зустрічаємо в парку «Залізничник». Треба бачити, з яким азартом вони опановують мотузковий та скейт-парки  (обидва — теж ідея дитячої громадської ради). Чим, скажіть, не Європа, де такий активний відпочинок дуже популярний?

— Ось тут, біля композиції «Палітра», встановимо мольберти, де юні художники зможуть творити майбутні шедеври, — додає колоритний штрих Світлана Усик.

Справді, мольберт до цього благородного місця просто-таки проситься: поряд виблискує банями Свято-Покровський собор, а під покровом Богородиці й творити легше.

Світлану Борисівну одразу впізнають дітлахи і злітаються під її тепле крило. А вона по-материнськи ніжно їх обнімає й, здається, кожного хоче зігріти своїм душевним теплом.

Від спекотної погоди врятує фонтан. Фото надане автором

Чути голос громади

Світлана Усик, яка вдруге здобула переконливу перемогу на виборах міського голови (70% голосів земляків), відкриває головний, як на мене, секрет свого успіху:

— Важливо не просто слухати, а й чути голос громади. У нас постійно проходять і загальні збори жителів міста, й громадські слухання у мікрорайонах, де звітую про роботу та одночасно отримую накази виборців. Десь треба дитячий майданчик встановити (їх у місті з’явилося вже з добрий десяток — нових, сучасних), десь облаштувати паркову зону, десь допомогти з водовідведенням. Із цих пропозицій формується наш громадський бюджет: цього року лише на виконання пропозицій від громади передбачили 25 мільйонів гривень.

І знову пригадую польські міста, які давно працюють за принципом громадського бюджетування: люди бачать, як їхній голос впливає на розвиток рідних місць. До речі, Сарни дружать із двома гмінами поблизу Гданська і Вроцлава.

Сарни місто квітів і чарівних людей. Фото надане автором

Та чи не найвагомішою інвестицією в майбутнє стане спорудження в Сарнах сучасного дитсадка на 240 місць. Світлана Усик демонструє його кольоровий проект: яскравий, з харчоблоком, спортивними майданчиками:

— У місті 8 шкіл та стільки само дитячих садків. У садочках нині  півтори тисячі дошкільнят. А ще майже тисяча потребують місць. Ми ухвалили принципове рішення збудувати сучасний типовий об’єкт, адже народжуваність у нас зростає. Якщо торік у першому півріччі народилося 280 діток, то за цього півроку — 340. Отже, інвестиція в майбутнє повернеться нам сторицею, — мудро розставляє акценти міський голова.

І якщо проект виготовили виключно коштом міського бюджету, то по співфінансування будівництва місто звернеться до Державного фонду регіонального розвитку, щоб у наступному 2018 році потрапити до переліку об’єктів, які підтримає держава. Принаймні, саме про це говорив перший віце-прем’єр-міністр Геннадій Зубко, відкриваючи нещодавно нову школу в Тинному Сарненського району. Бо де ж іще їх будувати, як не там, де, наче дзвіночки, лунають дитячі голоси?

Саме тому кошти з перевиконання міського бюджету за півріччя депутати спрямували на користь майбутнього, серед іншого на будівництво сучасного спорткомплексу, який за рахунок різних джерел фінансування зводять у Сарнах. 

ПРЯМА МОВА 

Микола ДРАГАНЧУК,
голова Рівненської обласної ради:

— Сарни — місто, що динамічно розвивається й має неабиякий потенціал: третина його жителів — молодь. Саме тому тут буде один із найсучасніших об’єктів — спортивний комплекс зі спортивним залом  для ігрових видів спорту і трибунами для 800 уболівальників. Співфінансування, до речі, надають Державний фонд регіонального розвитку, обласний, районний і міський бюджети.

 

Загалом цей рік на Рівненщині хочемо присвятити спортивним об’єктам: будують спортзали в Дубровиці та Здолбунові, а спорткомплекси, крім Сарн, — в Острозі та Рівному. 