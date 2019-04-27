Мабуть, кожен християнин мріє хоч раз у житті побувати в Єрусалимі — єдиному місті у світі, яке має понад 70 назв, столиці стародавнього Юдейського царства (нинішнього Ізраїлю), розташованого між Середземним і Мертвим морями, центрі трьох релігій: юдаїзму, християнства та ісламу.
Мені нещодавно пощастило здійснити таку поїздку і походити вуличками Старого міста, оточеного стіною та розділеного на єврейський, християнський, вірменський та мусульманський квартали. Там найголовніші релігійні святині: Стіна плачу (місце молитов та закладання у щілини між величезними каменями записок із проханнями до Бога), Храм Гробу Господнього та купол Скелі на Храмовій горі.
На Воскресіння Христове (Великдень), найбільше церковне свято християн, побувати в Єрусалимі було б найбільшим щастям. Але відчув і 11 квітня 2019 року той піднесений, урочистий настрій, який оволодіває прочанами під час Пасхального свята. Крокуючи Скорботним шляхом (Віа Долороза), яким, згідно із християнськими переказами, йшов Христос від судилища на Голгофу, бачив, ніби в кіно, цей найдраматичніший момент із життя Ісуса.
А відвідини Храму Гробу Господнього, де зберігаються найважливіші християнські цінності (зокрема Камінь помазання, на який було покладено тіло Христа перед похованням), вразили: скажу щиро, відчув глибоке хвилювання, коли поклав руку на Камінь помазання, який мироточить тисячоліттями. Його аромат тримався цілий день на моїй хустині.
Постояв також біля благодатного вогню, від якого запалив єрусалимську свічку — факел, що складається із 33 свічок. У православному світі його вважають духовним даром. Вірю, що єрусалимська свічка зберігатиме святість та енергетику чистоти цілий рік, а також очистить мій дім, витіснить із нього негативну енергію.
Здійснив сходження (щоправда, двома ярусами Храму Гробу Господнього) і на Голгофу, де схилив голову перед кам’яним знаком у тому місці, де стояв хрест, на якому розп’яли Ісуса Христа. Переказати те, що відбувалося в душі, не можу — це потрібно відчути.
Поїздка до Єрусалима — міста миру, яке захоплювали 80 разів і 36 разів знищували, але воно знову відроджувалося — залишиться в пам’яті на все життя. У цьому місті-музеї кожен камінь — історична пам’ятка, до якої доторкнутися — означає отримати потужний заряд енергії. До речі, Єрусалим — єдине місто в Ізраїлі, де всі будинки мають однаковий вигляд, бо облицьовані плитами з єрусалимського каменю. А в Гетсиманському саду (історичний центр Єрусалима) можна постояти під оливковим деревом, якому, як сказав гід, 900 років.
Закінчилася поїздка до Єрусалима біля Стіни плачу. У щілини між каменями поклав записку до Бога і я. Сподіваюся, що все те, що попросив у Всевишнього, здійсниться.