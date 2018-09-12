А покарання за грабунок країни Прем’єр-міністр обіцяє зробити публічними
Головною метою робочої поїздки Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана на Одещину стало ознайомлення з роботою місцевої митниці, одне слово, як на місці реалізують оголошену урядом кампанію «Україна без контрабанди». Адже Прем’єр вважає її справжньою війною проти сірих схем і нечесних підприємців та контролерів.
«Усі, хто робить країну біднішою, мають відчути невідворотність змін і нашу принципову позицію. Я оголосив пряму війну контрабанді. І це не питання мільярд плюс чи мільярд мінус. Це питання сили країни», — окреслив мету Володимир Гройсман під час наради за участю керівників митних підрозділів ДФС та представників ділових асоціацій.
Зростання щоденних платежів сягає 1,5 мільярда гривень. Зокрема надходження з контейнера за тими групами товарів, які вважаються найчутливішими для вітчизняної промисловості, передусім легкої промисловості. Це кошти, які належать громадянам, і ніхто не має права їх красти. Навпаки, вони мають наповнювати держбюджет.
«І я знаю, що це не межа», — сказав Володимир Гройсман. Усім, хто сумнівається в ідеї служіння державі, він запропонував поїхати на схід або зайти до найближчої лікарні, де умови лікування не витримують жодної критики через фінансову неспроможність, чи пояснити пенсіонерам, чому маленька пенсія.
«Наше завдання — зробити Україну сильнішою. І або ми здатні працювати в цих умовах, або треба робити кадрові ротації й посилення для забезпечення тенденції зростання. Друзі, завершуйте грабувати країну. Битиму публічно», — жорстко застеріг Прем’єр-міністр.
Він дав зрозуміти, що взятих урядом темпів викорінення схем на кордоні ніхто не збавлятиме. Легальному бізнесу, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, немає чого боятися. А всім, хто намагається побудувати схеми і пограбувати країну, «спуску не буде».
Цю ідею покладено в основу не лише відносин «підприємець — контролер», а й «митник — правоохоронець». За рішенням Кабінету Міністрів усі правоохоронні органи отримали доступ до баз даних і можуть у режимі реального часу аналізувати ситуацію на кордоні й запобігати зловживанням.
«Чому ми повинні заплющувати очі на всі зловживання, які роблять країну біднішою? Наша позиція така: всі органи правопорядку — прокуратура, НАБУ, СБУ — будь ласка, стежте. А митники — робіть свою справу, щоб нікому не кортіло грабувати країну», — поставив завдання Володимир Гройсман.
Одним із ключових заходів, запроваджених у межах кампанії «Україна без контрабанди», стало активне використання митних сканерів, які в автоматичному режимі відскановують контейнери і вантажівки, даючи змогу оцінювати вартість товарів. Тобто митниця має бути швидкою, ефективною, економічною, з розумними та простими рішеннями для якісного обслуговування громадян та бізнесу.
«Ми хочемо побудувати смарт-митницю, яка вже працює в багатьох країнах», — таку мету ставить перед підлеглими в.о. голови Державної фіскальної служби Олександр Власов.
Побував Прем’єр і в міському ЦНАП «Прозорий офіс», який щодня приймає понад 500 відвідувачів і надає до 400 адміністративних і соціальних послуг в одному місці. Тут він разом з Міністром Кабінету Міністрів Олександром Саєнком укотре переконався, що централізований моніторинг якості роботи центрів надання адміністративних послуг сприятиме в майбутньому істотному вдосконаленню їхньої роботи. А саме зараз у тісній співпраці з Мінекономрозвитку вже розробляють систему такого моніторингу, повідомляє служба Міністра Кабінету Міністрів.
«Ще є проблеми, зокрема гостра нестача кваліфікованих кадрів у сільській місцевості, недостатній рівень фінансового забезпечення ЦНАП, утворених при райдержадміністраціях. Та ми їх розв’яжемо. Головне, що поява нових центрів адмінпослуг — це незворотний процес. Приємно, що цей досвід взяли на озброєння новоутворені об’єднані громади. Поступово повертаємо державу обличчям до людей», — наголосив Олександр Саєнко.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»