У межах IV Міжнародної виставки ReBuild Ukraine у Варшаві відбулася Інвестиційна конференція ЄС — Україна. Захід відкрили перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки України Юлія Свириденко, генеральний директор з питань сусідства та розширення Європейської комісії Герт Ян Купман, міністр розвитку, фондів і регіональної політики Польщі Катажина Пелчинська-Наленч та спеціальний посланець Польщі щодо України і голова комітету із закордонних справ Сейму Павел Коваль.

ЄС закликає цікавитися

Головна мета заходу — об’єднання зусиль урядів, міжнародних фінансових організацій та бізнесів для реалізації проєктів відновлення в інфраструктурному, енергетичному та житловому секторах, а також подальша інтеграція України в Європейський Союз.

Захід об’єднав понад 5500 учасників із 30 країн та майже 500 міжнародних компаній з 18 країн. Важливо, що 63 з них — представники українського бізнесу. Мета заходу — безпосереднє залучення приватних інвестицій в Україну.

Під час конференції ЄС виголосив заклик до висловлення зацікавленості задля мобілізації приватних інвестицій ЄС у критично важливих галузях для підтримки зусиль України з відбудови. У межах заклику компанії з ЄС, зокрема спільні підприємства або консорціуми за участі компаній з Євросоюзу та України, запрошено подавати пропозиції до 1 березня 2025 року. Пропозиції буде розглянуто та пов’язано з найбільш відповідними інвестиційними проєктами, що фінансує Ukraine Investment Framework (UIF), невід’ємна складова механізму ЄС Ukraine Facility з бюджетом 50 мільярдів євро.

«Це важливий крок для залучення інвестицій у відбудову України. Під час URC у Берліні ми підписали перші топап угоди на суму 1,4 мільярда євро. На другому етапі UIF заплановано розширити спектр інструментів, залучити нові міжнародні фінансові установи, а також приватні інвестиційні фонди для підтримки корпоративного й державного секторів. Вдячні партнерам за можливість у межах цієї конференції нагадати міжнародному бізнесу, що війна — це не ембарго на інвестиції», — зазначила у відеозверненні Юлія Свириденко.

«Відбудова України потребує і державного фінансування, і партнерства із приватним сектором. Об’єднуючи ці напрями, зможемо максимізувати інвестиції, підтримати значуще відновлення та інтеграцію України у єдиний ринок ЄС», — підкреслив комісар ЄС з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї.

Учасники конференції ознайомляться з інструментами залучення приватних інвестицій для підтримки відновлення України, зокрема державними програмами в межах політики «Зроблено в Україні».

Проєкти відбудови громад

У межах ReBuild представники Міністерства розвитку громад та територій провели важливі зустрічі з міжнародними партнерами, під час яких окреслили головні пріоритети роботи, а також короткострокові й довгострокові перспективи проєктів відновлення.

Міністерство зосереджене на забезпеченні ефективної координації між центральними органами влади, громадами та міжнародними партнерами. Оскільки єдиний портфель проєктів на 60% складається з регіональних проєктів, важливо застосовувати диференційований підхід до їх пріоритезації. Зокрема, у прифронтових регіонах першочергові потреби — виживання та забезпечення доступу людей до базових послуг — водопостачання, опалення та електрики. Тоді як тилові регіони можуть вже тепер працювати над розвитком місцевої економіки та залученням приватних інвестицій. Також важливо навчити громади працювати з міжнародними організаціями, щоб вони могли залучати ресурси для втілення проєктів відновлення. Крім того, необхідно забезпечити прозорість і підзвітність на кожному етапі за допомогою таких інструментів, як екосистема DREAM.

У межах конференції відбулися двосторонні зустрічі делегації Мінінфраструктури з міністром бізнесу та торгівлі Великої Британії Сарою Джонс, заступником міністра енергетики та природних ресурсів Канади Франком деі Розіерсом. Також відбулася зустріч із заступником спеціального представника США з питань економічного відновлення України Тайсоном Баркером. Окремо зустрілися зі швейцарською делегацією для обговорення проєктів відновлення об’єктів соціальної інфраструктури, будівництва укриттів у школах. Представники Швейцарії зазначили, що важливо налагодити співпрацю між двома країнами на рівні громад.

Під час дискусійної панелі, присвяченої муніципальному відновленню, взаємодії та державно-приватному партнерству, заступник міністра розвитку громад та територій Марина Денисюк підкреслила, що у проєктах відбудови громад важливо застосовувати головний принцип відновлення Build Back Better.

«Потрібно пріоритезувати проєкти відновлення залежно від потреб громад. У межах реформи управління публічними інвестиціями та формуванням єдиного портфеля проєктів працюємо над упровадженням державного приватного партнерства на національному і на рівні громад. Для нас важливо, щоб за підтримки партнерів ми змогли досягти швидких та відчутних результатів», — зауважила Марина Денисюк.

Захищати енергооб’єкти допомагає Велика Британія

Міністр енергетики Герман Галущенко на полях конференції провів двосторонню зустріч із державним міністром промисловості департаменту бізнесу і торгівлі та департаменту енергетичної безпеки і Net Zero уряду Великої Британії Сарою Джонс. Ішлося про допомогу українському енергосектору в умовах руйнівних російських обстрілів, посилення захисту об’єктів енергетичної інфраструктури та поглиблення українсько-британської співпраці задля зміцнення енергетичної стійкості.

Очільник Міненерго подякував Великій Британії за підтримку, яку вона надає Україні з перших днів повномасштабного російського вторгнення, зокрема допомогу енергосектору обладнанням, а також засобами захисту.

«Найкращий захист для енергооб’єктів — системи протиповітряної оборони. Але і такі засоби пасивного захисту, як габіони, продемонстрували ефективність. Тож дякуємо вам за відповідну допомогу і сподіваємося на подальшу підтримку протягом цієї складної зими», — зазначив міністр.

Окремо обговорювали питання коротко- та довготермінової співпраці країн, зокрема в атомній галузі.

Сара Джонс запевнила, що уряд Великої Британії продовжуватиме підтримку України та її енергосектору, він зацікавлений у поглибленні двосторонньої співпраці в енергетиці.

Джерела: Міністерство економіки

Міністерство розвитку громад та територій

Міністерство енергетики