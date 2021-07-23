ПОВІДОМЛЕННЯ
про припинення спеціального розслідування щодо імпорту в Україну керамічної плитки незалежно від країни походження та експорту без застосування спеціальних заходів
Відповідно до Закону України «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну» (далі — Закон) Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі — Комісія) рішенням від 24.05.2021 № СП-494/2021/4411-03 за заявою громадської спілки «Українська асоціація виробників керамічної плитки», поданої від імені товариства з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРКЕРАМА», приватного акціонерного товариства «ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД» та приватного акціонерного товариства «ЗЕВС КЕРАМІКА» порушила спеціальне розслідування щодо імпорту в Україну керамічної плитки незалежно від країни походження та експорту.
Зазначеним рішенням Комісії об’єктом розслідування визначено товар, що має такий опис:
керамічна плитка, що класифікується у товарній позиції 6907 згідно з УКТ ЗЕД.
Керуючись положеннями статті 16 Закону, Комісія розглянула висновки та звіт про результати проведення спеціального розслідування, подані Мінекономіки, звернення громадської спілки «Українська асоціація виробників керамічної плитки» про дострокове завершення спеціального розслідування без застосування спеціальних заходів.
Зважаючи на викладене та керуючись положеннями Закону, Комісія прийняла рішення від 13.07.2021 № СП-497/2021/4411-03, яким вирішила припинити спеціальне розслідування щодо імпорту в Україну керамічної плитки незалежно від країни походження та експорту без застосування спеціальних заходів.
Рішення Комісії набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.
Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі