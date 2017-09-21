Основа проекту державного бюджету на 2017 рік — зростання економіки, нарощення виробничих потужностей, створення нових робочих місць і підвищення заробітної плати, наголосив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман і вкотре нагадав, що проект документа представлено громадськості, оприлюднено на сайті Верховної Ради і він проходить обговорення в експертних колах. Так само нагадано, що другий рік поспіль уряд вчасно подає проект кошторису й чітко визначає пріоритети фінансування.

«Бюджет наступного року ми називаємо бюджетом економічного зростання. Ми закладаємо 3% зростання. Це означає, що ми вироблятимемо більше продукції, передбачаємо зростання кількості робочих місць, підвищення заробітних плат. Ідеологія незмінна: все, що напрацювала економіка, буде спрямовано на розв’язання проблем держави, — продовжив Прем’єр. — Ми приділили увагу енергетиці, освіті, інфраструктурі, забезпеченню війська, фінансуванню культури тощо».

Згідно з оптимістичним сценарієм, макропоказники зростання економіки може бути збільшено. Тут потрібні чіткі пріоритети підтримки реального сектору економіки.

Момент істини для пенсіонерів

У межах реалізації політики енергонезалежності держави Кабінет Міністрів виступає за швидку й остаточну демонополізацію енергетичного сектору й завершення анбандлінгу державного енергохолдингу «Нафтогаз України». Ідеться про розділення роботи компанії за напрямами видобутку й транспортування газу, як вимагає Третій енергопакет. Володимир Гройсман гарантує пришвидшення реформ. «Нафтогаз», згідно з його очікуваннями, має стати сучасною якісною компанією­ з належними принципами корпоративного управління. «Треба, щоб «Нафтогаз» перестав бути єдиним монополістом в Україні», — додав він. Триває робота з формування наглядової ради енергохолдингу.

Потім ішлося про штучне гальмування роботи Верховної Ради з ухвалення пенсійної реформи. Такий крок Прем’єр називає злочином проти народу й мільйонів українських пенсіонерів. «Більшість готова підтримати пенсійну реформу. Я за те, щоб ухвалити її вже цього тижня. Маю інформацію, що триває штучне затягування роботи парламенту, аби не ухвалювати пенсійну реформу. Можливість системного підвищення пенсій можемо дати вже 21 вересня — це той момент істини, коли кожен зможе довести реальну повагу до громадян», — означив позицію Володимир Гройсман.

Наступна думка глави уряду перепліталася з потребою створення в країні програми стимулювання розвитку внутрішнього виробництва продукції для подальшого зниження цін на продукти харчування.

Невід’ємною частиною впровадження реформ цього разу названо електронне урядування. Концепцію його розвитку, яка визначатиме головні цілі, пріоритетні напрями й заходи розвитку до 2020 року, презентував голова Державного агентства з питань електронного урядування Олександр Риженко. «Це документ, навколо якого ми маємо об’єднати зусилля для досягнення успішних перетворень. Електронне урядування — ключ до реформ в Україні, невід’ємна їх частина», — сказав він, додавши, що нині будь-яка реформа у будь-якій галузі не можлива без застосування інформаційних технологій, які сприяють ефективності, результативності, прозорості й доступності.

Схвалена урядом концепція складається з трьох напрямів: модернізації публічних послуг, публічного управління та управління розвитку електронного урядування. Тут Володимир Гройсман анонсував на кінець 2017 року запровадження мобільної ідентифікації громадян Mobile ID. «Це серйозний ключ до розширення абсолютно всього спектра електронних послуг. Вважаю, це буде революційне рішення для України», — сказав він. Однак ключовим завданням залишається наповнення єдиного демографічного реєстру.

Перший заступник міністра аграрної політики і продовольства Максим Мартинюк повідомив, що валовий збір зернових культур і овочів за підсумками 2017 року повністю забезпечить потреби внутрішнього ринку, завдяки чому ціни на більшість продуктів харчування будуть стабільними. «Стан продовольчих балансів абсолютно відповідає нашим потребам, немає жодних підстав для цінової нестабільності. Остаточні підсумки збирання врожаю можна буде підбити в листопаді», — наголосив він.

Перевірки вплинуть на безпечність харчів

А ще уряд вирішив дати дозвіл контролюючим органам проводити перевірки підприємств у галузі продовольства. Це сприятиме підвищенню якості продуктів харчування. «У нас немає самоцілі когось штрафувати, але в нас є мета змусити кожного думати про те, як забезпечити гідний рівень безпеки. Це стосуватиметься зокрема питань продовольчої безпеки. Ми дозволимо перевіряти ті місця, де є проблеми з продовольством, щоб українці перебували в якісних умовах і отримували безпечне харчування», — пояснив глава уряду.

Згодом КМУ схвалив і передав до Адміністрації Президента для подальшого внесення до парламенту законопроект про приєднання України до Конвенції про пан’євро-середземноморські преференційні правила визначення походження товарів (ПанЄвроМед), яка дає змогу маркувати товари, вироблені з європейської сировини в Україні, як товари, вироблені в Євросоюзі. Затверджено чисельність громадян України, що підлягають призову на строкову військову службу, і обсяги видатків для проведення призову в жовтні — листопаді 2017 року; план заходів щодо усунення проблем у межах спільного космічного проекту «Циклон-4», які виникли через вихід з нього Бразилії.

Окрім цього, уряд підтримав пріоритетне надання компенсації за програмою «Доступне житло» учасникам АТО і переселенцям із зони ведення бойових дій на сході і з анексованого Криму; вирішив компенсувати місцевим бюджетам недонадходження акцизного податку в 2017 році порівняно з фактичними надходженнями акцизу на відповідній території у 2016 році. А ще Мінфін і ДФС разом з Мінінфраструктури та Укрзалізницею повинні розробити механізм скасування надання фінансових гарантій під час транзиту залізницею.