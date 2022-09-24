Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що наша держава, попри все, звільнятиме свої території від окупантів

Про це очільник українського уряду заявив на брифінгу за підсумками перебування у Нью-Йорку (США) на 77-й сесії Генеральної асамблеї Організації Об’єднаних Націй.

За словами Дениса Шмигаля, під час зустрічей з лідерами країн-партнерів на полях ООН він отримав запевнення в беззаперечній подальшій підтримці України, попри останні провокаційні кроки росії.

Він згадав зустріч із прем’єр-міністром Японії Кішідою Фуміо, під час якої вкотре впевнився, що Японія та її народ стоять пліч-о-пліч з Україною на захисті справжніх цінностей. «Вдячний Японії за підтримку України під час російської агресії — фінансову, гуманітарну та політичну, за запровадження санкцій проти агресора. Кішіда Фуміо запевнив, що його країна працюватиме з міжнародним співтовариством, щоб продовжувати й посилювати жорсткі санкції проти російських енергоресурсів, включно зі встановленням граничних цін на нафту й газ з рф.

Важлива тема нашої розмови — безпека ядерних об’єктів. Скоординували позиції щодо заходів з демілітаризації Запорізької АЕС, де російські війська здійснюють провокаційні обстріли. Ми звертаємося до всього цивілізованого світу із закликом об’єднатися навколо цієї проблеми й демілітаризувати ЗАЕС від військ рф, які використовують станцію як військову базу. Це ставить усю Європу на межу ядерної катастрофи. Важливо вивести війська рф не тільки із ЗАЕС, а й з Енергодара. Слід створити 30-кілометрову зону безпеки», — цитує слова Дениса Шмигаля департамент комунікацій Секретаріату Кабміну.

Зобов’язання виконують

Спілкуючись із журналістами у Нью-Йорку, Прем’єр говорив і про те, що довгострокове відновлення України коштуватиме сотні мільярдів і його не мають фінансувати ні українські платники податків, ні платники податків партнерів України — така масштабна відбудова має відбуватися за російські кошти.

«Заморожені російські активи становлять від 300 до 500 мільярдів доларів. Україна лобіює ухвалення нової міжнародної угоди для конфіскації цих активів. Також обговорюємо питання зміни національних законодавств партнерів для такої конфіскації на користь України. Агресор має заплатити свою ціну, а його кошти — стати основним ресурсом для нашої масштабної відбудови», — підкреслив він. До слова, за даними Світового банку, станом на червень 2022 року для відновлення України було необхідно 350 мільярдів доларів.

Денис Шмигаль повідомив у фейсбуці, що фінансову підтримку України через інструменти Світового банку обговорив з його керівництвом.

«У перші дні повномасштабного вторгнення росії СБ швидко мобілізував свої ресурси для допомоги Україні. Через інструменти банку з 24 лютого залучено позики й гранти, зокрема від США та Великої Британії, на загальну суму майже 11 мільярдів доларів. Вдячні партнерам за швидкі рішення. Розраховуємо, що темп співпраці не уповільниться і наступного року, й очікуємо на започаткування співпраці в енергосекторі», — написав Прем’єр.

росіяни вбивають, брешуть, тікають

У межах Генасамблеї ООН відбулося засідання Ради безпеки щодо підтримки миру і безпеки України, де від імені нашої держави виступив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Насамперед він подякував французькому головуванню за те, що Радбез зосередила увагу на найгострішій загрозі міжнародному миру та безпеці в цьому столітті — загарбницькій війні росії проти України, на якій катують і вбивають цивільних.

Він згадав про фото руки загиблого 36-річного українського військового Сергія Сови із жовто-блакитними браслетами на ній: «Я теж ношу такий браслет, як і багато українців. рф повинна знати, що вона ніколи не зможе вбити нас усіх. Бо 24 лютого, коли рф напала на Україну з усіх напрямків, у перші 24 години з-за кордону повернулися десятки тисяч українців, щоб захищати свою країну. А в перші 24 години після оголошення путіним мобілізації тисячі росіян розкупили квитки на міжнародні рейси, щоб утекти з рф».

Міністр наголосив, що росія зазнає поразки та відповідатиме за злочин агресії та всі воєнні злочини, злочини проти людяності та злочин геноциду.

«Українські правоохоронці разом із партнерами в Міжнародному кримінальному суді та країнами, які підтримують Україну та МКС, спільно збирають докази злочинів рф задля притягнення винних, зокрема керівництва рф, до відповідальності. Віримо у справедливість. Цього потребують не лише тисячі жертв, а й майбутні покоління в Україні та за її межами. Не буде миру без справедливості. Єдиний можливий спосіб притягнути путіна та його оточення до відповідальності — створити спецтрибунал щодо злочину агресії проти України. Укотре закликаю всі держави підтримати цю ініціативу заради фундаментальних принципів гуманізму та Статуту ООН», — цитує слова очільника української дипломатії МЗС.

Він акцентував, що російські дипломати — безпосередні співучасники злочинів, бо своєю брехнею підбурюють ці злочини та покривають: «Вони втікають із зали ООН майже так само, як російські солдати з поля бою. У кріслі Радбезу ООН росіяни озброїлися правом вето і відчуттям повної безкарності. Вважають, що це крісло дозволяє їм порушувати кордони, обстрілювати АЕС, чинити терор проти цивільних людей і критичної інфраструктури. Їх треба покарати за таку поведінку. Інакше будь-яка зловмисна сила світу матиме спокусу наслідувати приклад рф і жодна країна не зможе почуватися в безпеці».

Держсекретар США Ентоні Блінкен у виступі заявив: «Якщо рф припинить бойові дії, війна закінчиться. Якщо Україна припинить бойові дії, України не буде. Саме тому США й надалі підтримуватимуть Україну, доки вона захищається». Посадовець додав: не можна допустити, щоб путін залишився без покарання.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок звернулася до росії із закликом припинити війну, бо рф у цій війні не переможе.

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив про подальшу підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та закликав Київ та москву до проведення переговорів «без попередніх умов», тобто «щоб вони були прихильні до діалогу, не передбачаючи підсумку, щоб вони вели переговори, аби переговори могли дати результат і мир».