Уманці вже звикли до велелюддя у дні святкування юдейського нового року. Десятки тисяч прочан із багатьох країн окупували загалом тихе містечко на Черкащині, де поховано прах праведника Нахмана. Саме сюди й спрямовані маршрути, якими дістаються до України хасиди з усього світу. Ніхто вже не звертає уваги на те, що на узбіччях вулиць багато побутових відходів, а в повітрі сморід. Так починається й головна хасидська вулиця Умані Пушкіна. Саме нею вже пройшли тисячі прочан до могили Нахмана й зустріли новий 5779 рік за єврейським календарем Рош-га-Шана.

Хоч би скільки будували готелів у місті, їх завжди бракує, а тому прочани найчастіше орендують житло в місцевих. Найбільший попит мають будинки біля синагоги та могили цадика Нахмана, але квартири вище від п’ятого поверху здають дешевше, адже під час свята євреям не дозволено користуватися ліфтами, як і іншими досягненнями цивілізації.

Щороку на юдейський новий рік Умань ділиться на дві частини — місто для українців та місто для хасидів. Щоб забезпечити громадський порядок, щороку перекривають п’ять вулиць біля могили праведника. Вхід сюди місцевим дозволено лише за спеціальними перепустками. Тисячі хасидів, молитви, гучні співи, гори сміття, вибухи, звуки петард — усе це може неабияк здивувати того, хто не звик бути в епіцентрі святкування. Цього дня вірянам заборонено виконувати будь-яку роботу, зокрема й готувати їжу. На поміч приходять уманки, які не проти заробити за приготування кошерностей для іноземців.

Як і українці, хасиди вірять: як новий рік зустрінеш, так і проживеш. Тому цими днями не відмовляють собі ні в чому. На святкування приїхали переважно громадяни Ізраїлю, однак правоохоронці зафіксували й жителів США, Бельгії, Канади, Бразилії, Франції, Великої Британії. Є й представники Німеччини, Голландії, Аргентини, Мексики, Швейцарії, Естонії, Ірландії, Данії та Румунії. Чи не на кожному білий святковий одяг, ортодокси не стрижуть скронь, голови покриті, в руках — священна книга Тора. Хоч можна побачити й хасидів, які замість молитовних посібників тримають пиво та цигарки. Підкурити просять у поліцейських, адже цими днями вірянам не можна запалювати вогонь, торкатися грошей. Хасиди вважають, що протягом дня, а особливо під час читання Тори і молитви, голову чоловіки повинні покривати кіпою.

Здається, багато прочан, приїхавши в Україну, керується принципом «Тут можна все». Смажити шашлик на балконі? Будь ласка! Пускати з вікна салюти? На здоров’я! Нерідко хасиди грішать і вживанням наркотиків.

Кілька сотень поліцейських із Черкащини стежать за порядком. Їм на допомогу приїхали й працівники поліції Ізраїлю. Не менша увага до прочан і рятувальників. До Умані прибули додаткові сили пожежно-рятувальних підрозділів з різних районів області. Для підвищення мобільності та оперативного реагування на можливі надзвичайні ситуації Державна служба України з надзвичайних ситуації передислокувала до Умані єврокоптер. А ось медичну допомогу надають ізраїльські служби порятунку. Кажуть, їхня медицина найвищого рівня.

Корінні жителі Умані здебільшого змирилися з цим щорічним шарварком. Галина Степанівна, приміром, яка мешкає неподалік могили, завжди чує гамір, хоч і зачиняє вікна. Та що поробиш: такі в них традиції. Багато хто тут продає житло. До цього ставляться з розумінням, адже життя в Україні нині нелегке. Щоб заробити, сюди приїжджають і з інших областей.

Подобається в Умані й самим прочанам. Приміром, хлопець з Америки, який назвався Біллом, уперше з батьком приїхав до України. Він просто зачарований і нею, і самим святкуванням. Щоправда, не може не помічати вад у місті, зокрема сміття, якого не встигають вивозити, але загалом атмосфера свята його вразила. Він побажав Україні завершення війни й процвітання. І висловив упевненість, що новий рік принесе мир і добробут.