Державна служба в побудові держави відіграє дуже важливу роль. Ключове значення для кінцевого результату має те, за якими принципами держслужба формується, як побудовано систему залучення кадрів, як функціонує система ухвалення рішень. Важливо змінювати систему держ­управління, викорінювати ті недоліки, які є продуктами старої системи. А змінювати треба, використовуючи найкращі практики, які мають розвинені країни, де в дуже високій повазі демократія, конкурентність і створено потужні інституції. На цьому Прем’єр-міністр Володимир Гройсман наголосив під час конференції «Реформа державного управління: виклики і перспективи».

«Щоб змінювати країну, сфери нашого життя, треба і бажання, і розуміння процесів, і досвід. І ми йдемо в державну службу, щоб реалізувати це. І робимо це через абсолютно публічні процеду­ри — конкурси, де кожен може конкурентно й відкрито претендувати на ті позиції, які ще кілька років тому були недоступними через закритість системи. Туди не допускали оновлення. І все це лише консервувало негативні процеси в державі», — підкреслив очільник уряду.

Він із гордістю нагадав про найвагомішу зміну в державі — проведення реформи з децентралізації. «Нині абсолютно доконаний факт: на місцях кращі умови для вирішення запитів суспільства. Кожна громада прозоро обирає свою владу, яка має і ресурс, і можливість ухвалювати рішення. І далі треба рухатися так, щоб місцеве самоврядування було якісним і професійним. Паралельно ми запроваджували новації — дистанційні послуги. Підтримую ідею створення держави у смартфоні. Ба більше, ми вже це робимо. Уже сформовано понад 120 електронних послуг, якими користуються сотні тисяч громадян. До кінця року таких послуг буде 180. І далі треба робити все, щоб людина зверталася до чиновника лише в крайньому разі — решта має бути дистанційною. Що менше контактів з чиновником, то краще. Це і прозорість, і ефективність, і раціональність», — акцентував Прем’єр.

Володимир Гройсман не оминув увагою зміни в системі освіти, медицини, соціального забезпечення. Він констатував, що все зроблене треба зберегти, закріпити й продовжити.

Що не вдалося зробити, але треба найближчим часом, — змінити саму систему управління державою. «Інструменти в руках державного службовця мають бути досконалими. Ідеться насамперед про оновлення закону про Кабінет Міністрів. Якщо порівняти функціональні повноваження урядів України, Німеччини, Канади, то наша урядова система управління недосконала, неефективна й відстала. Уряд не має змоги по-справжньому формувати політики, які повинен реалізовувати. У нас у законодавстві про Кабінет Міністрів досі є невластиві функції. Наприклад управління державними компаніями, проведення закупівель.

За часи незалежності не було політичної волі, щоб створити потужний інструмент виконавчої влади. Лише новий закон дасть уряду нові можливості та інструментарій, щоб швидше реагувати на виклики, працювати аналітичніше й формувати досконаліші політики. Також потребує зміни система законотворчості, — зауважив Прем’єр. — Так, як нині в нас пишуть і ухвалюють закони, ми навряд чи будемо мобільними. Ми роками робимо те, що можна зробити за місяць. Світ швидко змінюється, і ми маємо швидко продукувати рішення. З Європарламентом уже напрацьовано необхідні зміни, щоб законотворчість набула ефективності та якості ухвалення рішень», — резюмував Володимир Гройсман.