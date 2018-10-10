Що ближче зимові морози, то неспокійніше стає жителям Харкова. Минула холодна пора надовго запам’яталася їм масштабними аваріями на тепломагістралях мегаполіса. Наприкінці лютого протягом 10 днів сталося кілька поривів труб на тепломережах, внаслідок чого без опалення залишилося 700 об’єктів: житлові будинки, навчальні заклади, медичні установи тощо. Тоді віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко звинуватив харківських чиновників у тому, що тепломагістраль не ремонтували з 1973 року, а прокуратура Харківської області відкрила кримінальне провадження за статтею «службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки».

Чи стало це уроком для комунальників у підготовці до вже недалекого нинішнього опалювального сезону?

Судячи з публічної інформації, за наведення порядку в теплопостачанні харківська влада взялася ґрунтовно, щойно із тротуарів міста зійшли сніги, а місто почало відігріватися під весняним сонцем.

Харків буде з теплом?

За словами директора КП «Харківські теплові мережі» Сергія Андрєєва, до початку опалювального сезону було заплановано реконструювати понад сім кілометрів магістральних мереж. «Такого обсягу перекладань за 15 років моєї роботи ще не було», — зазначив він. Найбільшу увагу теплопостачальники приділяють 94й та іншим магістралям, які наприкінці минулої зими були в аварійному стані й дали збій. За даними ProZorro, реконструкція тепломереж на цих ділянках обійдеться в понад 35 мільйонів гривень.

«Хочемо запланувати на наступні роки поступову заміну інших. Є попередні домовленості про надання додаткових коштів зі Світовим банком. Це багаторічна робота, але ми зобов’язані стратегічно її планувати, тому що це важливо для харків’ян», — зазначив перший заступник Харківського міського голови Ігор Терехов.

Нині, як він повідомив, усі роботи тривають за графіком. Масштабну заміну труб тепломереж виконують за кошти міського бюджету та ХТМ, а матеріали закуповують за кредитні ресурси Світового банку.

«Розуміємо, що це наша зона відповідальності — ми повинні підготувати Харків до опалювального сезону і пройти його без проблем. Тому фінансування забезпечується в повному обсязі — і на газ, і на електроенергію, і на нові труби. Світовий банк надав 4 мільйони доларів, а Харківська міська рада тільки на останній сесії — 150 мільйонів гривень. Якщо всіх планів буде дотримано, Харків підготується до опалювального сезону вчасно. Внутрішньобудинкові мережі уже повністю готові, починаємо закриття контурів у житлових будинках. Усі служби працюють максимально», — розповів Ігор Терехов.

Як відзначали на кущовому засіданні обласного штабу, на 24 вересня у Харкові готові до експлуатації в осінньо-зимовий період 2018—2019 років 8478 житлових будинків, або 94,6%. За словами директора департаменту комунального господарства Харківської міської ради Олексія Богача, лікарні, школи, будівлі соціальної сфери, фізичної культури та спорту вже повністю готові до опалювального сезону.

Завдяки пріоритетності в роботі комунальників модернізації та розвитку КП «Харківські теплові мережі», що, за словами Ігоря Терехова, — стратегічне завдання міста, готовність теплового господарства цього комунального підприємства перебуває на рівні 99,5%. Було підготовлено 253 котельні, що становить 100%.

«Світовий банк нас підтримує. Думаю, що спільними зусиллями створимо правильну управлінську структуру», — підкреслив Ігор Терехов.

Представники Світового банку, які нещодавно відвідали будівельні майданчики й ознайомилися з перебігом робіт із заміни магістральних трубопроводів, високо оцінили реконструкцію магістралей у Харкові й пообіцяли докласти всіх зусиль, щоб місто отримало новий грант.

За фасадом офіційної інформації

Попри запевнення влади і позитивні зрушення в галузі теплопостачання, жителі міста придбавають електрообігрівачі, а в кого є змога опалення твердим паливом — дровами. Бо як зауважив мій сусід поважного віку, навіть бездоганно круглі та справні цифри звітності можуть потріскатися, коли надвірний термометр покаже …надцять градусів морозу. Адже й минулого жовтня комунальники жваво рапортували про стовідсоткову готовність до опалювального сезону.

Отож чи є підстави для побоювань харків’ян, судити важко. Мороз покаже. Але не цілком офіційна інформація насторожує. Як розповів один із членів комісії з перевірки готовності житлових будинків до зими, фактично в кожному мікрорайоні є кілька будинків, не спроможних узимку захистити мешканців від холоду. Скажімо, на дільниці КП «Житлокомсервіс», яка обслуговує майже 60 багатоповерхівок, щодо дев’яти будинків не підписано актів готовності до опалювального сезону. А скільки вже у відсотках, хай порахують теплопостачальники.

Цю інформацію кореспондентові «УК» надали конфіденційно, бо в разі розкриття джерела на нього чекає звільнення. У Харкові працівникам бюджетної сфери — вчителям, артистам чи прибиральникам — суворо, під загрозою санкцій заборонено спілкуватися з пресою без «одобрямса» прес-служби. Але це вже зовсім інша тема.

Є в даному разі цілком обґрунтовані сумніви щодо майбутньої теплої зимівлі в тих мешканців багатоповерхівок, які всю минулу зиму оббивали пороги філій КП «Харківські теплові мережі» із проханнями і вимогами усунути розбалансування внутрішньобудинкової системи опалення, коли в частині квартир господарі задихаються від спеки, а в інших — цокотять зубами від холоду. Справедливості заради треба сказати, що на такі заяви, продубльовані особисто міському голові, теплопостачальники відгукувалися. Вони аж до весни водили різні служби, які встановлювали згадані у зверненнях факти, і зникли разом з обіцянками все виправити.

Чи не повториться таке цього опалювального сезону?