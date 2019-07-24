Її подальший розвиток полягає в здійсненні функцій не лише правоохоронного спрямування, а й тих, що притаманні аналогічним підрозділам Європи й США

Міжнародна конференція з розвитку морської охорони Держприкордонслужби України, що відбулася у нашій столиці, зібрала в готелі «Інтерконтиненталь» представників силових структур кількох країн, дипломатичного корпусу, експертного середовища. Вони обговорили перспективи міжнародної підтримки розвитку морської складової прикордонного відомства України. Окрім цього, для учасників заходу представники посольства США презентують чинні проєкти, спрямовані на розвиток інфраструктури Морської охорони Держприкордонслужби.

У зібранні взяли участь голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко, тимчасово повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, представники адміністрації та Морської охорони Держприкордонслужби, Програми з експортного контролю та безпеки кордонів посольства США в Україні (Програма EXBS), Міжнародної програми підвищення кваліфікації для органів кримінального розслідування (ІСІТАР), а також посольств Канади, Франції, Німеччини, Великої Британії, Естонії та Представництва Євросоюзу в Україні.

Радник з морських питань Програми з експортного контролю та безпеки кордонів посольства США в Україні Кевін Кільєр одразу запевнив, що уряд Сполучених Штатів Америки продовжує надавати допомогу в розбудові берегової охорони України на Азовському морі. «Працюючи з начальником регіонального управління морської охорони ДПСУ Олегом Костуром, ми виявили потреби в розбудові інфраструктури як для підрозділів морської охорони в Маріуполі та Бердянську, так і для оновлення флоту кораблів і катерів. Ідеться про два або навіть три таких підрозділи. Ми працюємо також над допомогою у модернізації флоту прикордонників», — наголосив посадовець і додав, що США нададуть Україні два прикордонні катери й забезпечать навчання 25 моряків, які нестимуть службу на цих суднах.

У цьому контексті США надали 4 мільйони доларів на створення швидкої групи реагування у містах Маріуполь і Бердянськ. Є необхідність створити сучасні центри постійної їх дислокації та ремонту суден.

Представник американського посольства сказав, що впродовж 15 місяців він разом з керівництвом Держприкордонслужби побував на всіх об’єктах морської охорони ДПСУ, де вивчав її потреби і проблеми, зокрема чого бракує воїнам. Завдяки цьому розробили план-проєкт інфраструктурних нововведень. Тепер сторони переходять до етапу проєктування, тобто перенесення на папір інфраструктурних конструкцій, які побудують або модернізують. Ідеться й про кораблі прикордонного флоту, які також модернізують. Для завершення проєктної фази маємо ще 30—45 днів. Після цього, за словами Кільєра, розпочнеться фаза реконструкції та будівництва. Розпочати її планують на початку 2020 року. На розбудову баз морської охорони у Бердянську та Маріуполі, за його словами, знадобиться 6—8 місяців.

Відтак начальник регіонального управління морської охорони ДПСУ Олег Костур заявив, що модернізація морської охорони включає в себе не лише підвищення ефективності власне охоронних функцій, а й виконання інших, за прикладом берегової охорони США. «Представники берегової охорони США презентували свій основний документ, і ми сьогодні працюємо з ним, уже розробили декілька основних керівних документів, які забезпечують діяльність усіх підрозділів морської охорони. У них ми заклали рекомендації юристів берегової охорони США. Ми розраховуємо, що експерти США допоможуть нам удосконалити нашу правоохоронну базу. У нас є бачення подальшого розвитку морської охорони у напрямі створення берегової охорони, яка здійснюватиме не лише правоохоронну функцію, а й функції, притаманні береговій охороні як Європи, так і США. Йдеться про функції пошуку та рятування на воді спільно з морською рятувальною службою, про міжнародну співпрацю в боротьбі з наркотрафіком морськими шляхами, про залучення підрозділів морської охорони до міжнародних операцій не лише в Чорному морі, а й в інших регіонах. Тобто основне завдання — щоб морська охорона України зайняла свою нішу в загальній системі світової берегової охорони», — вважає Олег Костур.

На конференції українська сторона, а саме представники морської охорони Держприкордонслужби, вела переговори з представниками Канади, Франції, Німеччини, Великої Британії, Естонії та Представництва ЄС в Україні з метою залучити ці країни та євроспільноту до проєкту модернізації морської охорони, повідомляє УНІАН.

Як зазначив на брифінгу голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко, розбудова морської охорони дуже витратна справа: «Ми самотужки її реалізувати не зможемо. Для цього проводимо конференції, такі як сьогоднішня, щоб долучити до цієї справи наших міжнародних партнерів і донорів».

Він також розповів, що на сьогодні у прикордонників є ідея щодо будівництва корабельно-катерного складу прикордонників у співпраці з Францією. Наразі задум перебуває на стадії розгляду та можливої реалізації.

З-поміж пріоритетів відомства — створення самодостатньої морської охорони, здатної ефективно захищати морські кордони та адекватно протидіяти викликам. За словами очільника ДПСУ, розбудовують інфраструктуру базування морської охорони на Азові й розгортають підрозділи спеціальних дій на воді, оновлюють корабельно-катерний склад, зокрема за допомогою міжнародних партнерів.

Тимчасово повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор підтвердив, що США й у подальшому допомагатимуть Україні через агресію Російської Федерації, зокрема на морі. Адже безпека в Азовському і Чорному морях України — важливе питання безпеки не лише для України, а й для всього світу. У США усвідомлюють, як Україна потерпає від Російської Федерації через перешкоди свободи судноплавства. «Україна — це ворота між Сходом і Європою, тому ми повинні допомагати Україні», — переконаний дипломат.

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