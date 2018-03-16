Лондон марно чекав на офіційні пояснення Москви, як смертельний нервово-паралітичний газ «Новічок», що його сліди ведуть до режимного НДІ містечка Шихани Саратовської області, де за радянських часів вели розробки секретної хімічної зброї, став причиною отруєння колишнього співробітника російських спецслужб Сергія Скрипаля. Останніми роками той жив у добропорядному британському містечку Солсбері. Адже санкцію на спец­операцію такого рівня жорсткості й зухвалості на території країни-члена НАТО мало б дати найвище керівництво Росії, тобто сам Володимир Путін. Він добре знається на вовчих законах шпигунських ігор із власного кадебістського минулого. У Москві вкотре довели: росіяни своїх не полишають. У широкому розумінні цього вислову. Таким чином, Кремль промовчав, а невиразні заяви-заперечення окремих російських урядовців навряд чи можна вважати офіційними поясненнями.

Тому британський уряд вирішив, що мовчання — знак згоди, і оголосив жорсткі дії у відповідь на застосування хімічної зброї на своїй території. Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила про висилку із країни 23 російських розвідників, які працювали «під дахом» дипломатичних представництв РФ, і про призупинення всіх контактів високого рівня з Москвою. Крім цього, вона оголосила, що Лондон скасовує запрошення головному російському дипломатові Сергієві Лаврову здійснити візит до Великої Британії, й попередила, що ні британські урядовці, ні члени королівської родини не поїдуть цього літа до Росії на чемпіонат світу з футболу. Також вона повідомила, що британські установи, які відповідають за національну безпеку, застосовуватимуть щодо Росії й інші інструменти, щоб «протистояти загрозам у діяльності ворожої держави».

У Лондона урвався терпець

Такого загострення у відносинах між Росією і Великою Британією не траплялося від часів холодної війни. Досі Лондон залишався Меккою для російських олігархів і корупціонерів високого штибу, банки якого надійно зберігали їхні астрономічні статки підозрілого походження. Тут вони скуповували найдорожчу нерухомість і сюди відсилали на навчання своїх нащадків. ЗМІ навіть почали називати британську столицю «Мала Москва на Темзі».

Весь цей час лондонці з відомою британською витримкою терпіли вибрики російських олігархів та членів їхніх родин, бо, як відомо, гроші не пахнуть. А британські урядовці навіть в умовах антиросійських санкцій намагалися зайвий раз не загострювати відносини з Москвою, бо російські гроші вже знайшли шлях і до британських політиків. А щодо Терези Мей, то нині їй нагадали, що у 2006 році, коли було скоєно замах на іншого російського екс-шпигуна Олександра Литвиненка, внаслідок якого той помер, нинішня британська прем’єр-міністр очолювала Міністерство внутрішніх справ. І тоді розслідування цього злочину тривало дуже довго, бо Мей не хотіла сваритися з Москвою. Остаточні результати слідства, яке дійшло висновку, що до вбивства Литвиненка може бути причетним Кремль, оголосили лише через 10 років після злочину.

Проте відтоді у Великої Британії набралося вже понад десяток випадків підозрілих смертей російських громадян, що жили у Сполученому Королівстві, які було класифіковано як трагічний збіг обставин. Проте британська влада заявила, що відкриває нове розслідування 14 таких справ, серед яких загадкове й безглузде самогубство опального олігарха Бориса Березовського.

Особа відповідального не викликає сумнівів

США підтримали дії Великої Британії щодо Росії. «Сполучені Штати вважають, що Росія відповідальна за атаку на двох людей у Сполученому Королівстві з використанням нервово-паралітичної речовини військового класу», — сказала постійна представниця США при ООН Ніккі Хейлі на засіданні Ради Безпеки ООН. Вашингтон опублікував заяву з цього приводу, в якій запевнив у солідарності зі своїм союзником.

Заступник постійного представника Великої Британії при ООН Джонатан Аллен звинуватив Москву в порушенні Конвенції про заборону хімічної зброї. Проте Постійний представник РФ при ООН Василь Небензя відповів, що Росія не причетна до цієї справи, а Лондон «нагнітає істерику». Російський посол наголосив, що Москва «ні з ким мовою ультиматумів не розмовляє і з собою розмовляти так не дозволить».

Перший випадок в історії НАТО застосування на території країни-союзника бойової нервово-паралітичної речовини стурбував Альянс. «Велика Британія підтвердила застосування нервово-паралітичної речовини військового призначення такого типу, яку було розроблено в РФ, і повідомила союзників про високу ймовірність того, що відповідальна за це Росія», — вказано в офіційній заяві НАТО. В Альянсі наголосили, що Лондон підтвердив: отруєння Скрипаля — «безвідповідальна атака проти Об’єднаного Королівства, яка поставила під загрозу життя невинних громадян». Члени НАТО висловили солідарність із Британією і запропонували допомогти Лондону в розслідуванні.

Тривожний дзвоник для Заходу

Дії Великої Британії щодо Росії підтримало й зовнішньополітичне відомство України. Його очільник Павло Клімкін заявив, що інцидент з отруєнням колишнього російського розвідника «викликає велику тривогу». Про це йдеться у заяві МЗС. «Зважаючи на дані британських спецслужб та беручи до уваги те, що відповідь російської сторони є лицемірною й не викликає довіри, ми готові підтримати думку Прем’єр-міністра Великої Британії, що це, найімовірніше, справа рук Кремля», — вважає Павло Клімкін. На його думку, цей випадок свідчить про значну ескалацію російської агресії проти однієї з провідних демократій Заходу та близького союзника України.

«Кремль не поважає міжнародних кордонів та права, немає таких меж, які б він не переступив, якщо вважає, що це зійде йому з рук», — заявив міністр, наголосивши, що Україна розуміє це краще за багатьох інших, оскільки зазнала анексії та військового втручання з боку Росії.

Київ сподівається, що справа Скрипаля стане «тривожним дзвоником» для Заходу і він відреагує на нього належно, щоб Кремль відчув наслідки своїх дій. Зокрема, Павло Клімкін вважає, що Росія не заслуговує приймати у себе такий престижний спортивний турнір, як чемпіонат світу з футболу, і переконаний, що цю країну треба позбавити цього шансу. «Якщо ж це неможливо зробити за браком часу, закликаю всі нації та свободолюбних людей, які цінують правила й порядок, бойкотувати цей чемпіонат. Проведення його в Росії не об’єднає народи світу, а лише збагатить Росію і дасть їй в руки потужний пропагандистський інструмент, якого вона просто не заслуговує», — застерігає головний український дипломат.