Росія відкликала своїх офіцерів зі Спільного центру контролю за ситуацією на сході України. Київ назвав цей крок провокацією

У середині грудня Росія несподівано оголосила про намір вивести російських вояків зі складу Спільного центру з контро лю та координації припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) на Донбасі. СЦКК — група з контролю за дотриманням мінського протоколу, до якої входили представники української та російської сторін, що почала роботу у вересні 2014 року в місті Соледар Донецької області.

Українські й російські військові вели окремі журнали випадків порушення режиму прип инення вогню. Загалом до складу СЦКК входило 128 військовослужбовців з обох країн, яких було об’єднано у спільні групи контролю: 8 груп на території, підконтрольній Україні, і 8 — на тимчасово окупованій.

19 грудня всі 75 російських офіцерів зі складу СЦКК залишили територію України й повернулися до Росії. Це офіційно підтвердили Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ і Держприкордонслужба України. Пізніше Москва заявила, що російські військові пішли з СЦКК через нібито зневажливе ставлення до них українських колег.

Заступник начальника управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України Юзеф Венскович, якого цитує УНІАН, назвав звинувачення Росії у некоректному ставленні українських військових до російських «інсинуаціями, які не відповідають дійсності».

Ми готові до будь-якого сценарію

У Києві з тривогою і обуренням відреагували на цей неочікуваний крок Росії. Політики й експерти вважають, що він може стати підготовкою до загострення ситуації на сході нашої країни. Дехто переконаний, що так Кремль хоче змусити Київ безпосередньо спілкуватися з ватажками незаконних бандитсько-терористичних угруповань «ЛДНР».

У нашому МЗС демарш росіян назвали провокацією та заявили, що він підриває виконання мінських угод. На думку українського зовнішньополітичного відомства, цей крок свідчить про бажання Москви «змусити Україну та міжнародних партнерів розпочати так званий прямий діалог з бойовиками незаконних збройних формувань». Про це йдеться у заяві вітчизняного МЗС.

Президент Петро Порошенко наголошує, що «у зв’язку з різким і провокативним виходом Росії із СЦКК» небезпека ескалації з боку агресора на Донбасі зростає, але Україна готова до будь-якого сценарію. Ситуація на лінії фронту нині непроста. Днями вперше за тривалий час було завдано ударів по українських позиціях із систем залпового вогню «Град». Проте глава держави переконаний у силі українського війська, відбудованого спільними зусиллями.

Петро Порошенко також висловився за посилення складу СЦКК представниками Німеччини та Франції, повідом ляє департамент прес-служби АП. «Щодо можливості відновлення роботи СЦКК, думаю, буде корисно, якщо ми запросимо до його складу наших партнерів по нормандському формату — німців і французів», — сказав Петро Порошенко. Він переконаний, що в такому разі «і довіри буде більше, і прозорості, і ефективність буде вищою».

РФ ігнорує мінські домовленості

Рішення Росії про відкликання своїх військових із СЦКК різко розкритикували і на Заході. Євросоюз виступив із заявою, в якій закликав Москву використати свій вплив на сепаратистів і відновити роль СЦКК у врегулюванні критичних ситуацій на місцях. «Гуманітарна ситуація та ситуація в сфері безпеки на сході України різко погіршилася, там спостерігається найбільша кількість порушень припинення вогню з лютого 2017 року, що стало причиною загибелі людей і знищення майна», — цитує УНІАН текст заяви ЄС.

Брюссель укотре наголосив на важливості виконання всіма сторонами мінських домовленостей. «Ми очікуємо від Росії повного і негайного використання її впливу на сепаратистів. Угода, досягнута Тристоронньою контактною групою щодо поновлення зобов’язань про припинення вогню у святковий період, — необхідний крок, хоч негайне обмеження залишається обов’язковим», — заявляють у ЄС.

У столицях європейських країн, які входять до складу нормандського формату, також занепокоєні одностороннім рішенням Росії. Як зазначив речник німецького МЗС Райнер Бройль, воно може мати вагомі наслідки для цивільного населення у районах конфлікту на сході України. Речник додав, що СЦКК відіграє важливу роль у забезпеченні моніторингу порушень перемир’я, розмінування й відбудови критично важливої інфраструктури, повідомляє DW.

Закликали Російську Федерацію переглянути її позицію щодо участі у СЦКК і в Парижі. Ця інформація прозвучала на брифінгу в МЗС цієї країни. «Франція висловлює жаль у зв’язку з виходом російських представників із СЦКК. Це рішення ще більше підриває довіру між російською та українською сторонами щодо конфлікту на Донбасі», — наголосили французькі дипломати. Вони зауважили, що СЦКК відіграє ключову роль у гарантуванні безпеки спостерігачів СММ ОБСЄ, для якої СЦКК був основною точкою контакту в цій зоні. «Ми закликаємо російську владу переглянути її рішення і висловлюємо побажання, щоб доступ до української території для російських представників СЦКК українська влада гарантувала відповідно до чинних правових норм», — ідеться в повідомленні.

Французьке МЗС заявило, що засуджує спроби залякування, обмеження пересування та загрози безпеці спостерігачів ОБСЄ. «Такі дії слід припинити, а винуватців притягти до відповідальності», — наголошено в повідомленні. Там закликали до повного виконання сторонами їхніх зобов’язань у межах мінських домовленостей і гарантованого й безпечного доступу спостерігачів ОБСЄ до всієї території, охопленої конфліктом, зокрема до міждержавного кордону, як це передбачено мандатом місії.

Стурбовані рішенням Росії і в британському зовнішньополітичному відомстві. «Вихід Росії з СЦКК ставить під сумнів її відданість тривалому режиму припинення вогню на сході України й серйозно підриває мінський процес», — вказано в заяві МЗС Великої Британії. Цей крок «збільшує ризик екологічної катастрофи на Донбасі, беручи до уваги роль СЦКК у сприянні ремонту такої критичної цивільної інфраструктури, як Донецька фільтрувальна станція, в якій велика кількість газоподібного хлору. Гуманітарна ситуація на Донбасі стає дедалі гнітючішою, і цивільне населення найбільшою мірою страждає в цьому конфлікті», — констатують британські дипломати.