Законопроект про нову систему допомоги на започаткування власної справи буде внесено до Верховної Ради попри «передвиборчу лихоманку». Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева під час підсумкової конференції пілотного проекту «Рука допомоги» у Львові.

Законопроект розроблено на основі досвіду пілотного проекту Міністерства соціальної політики за підтримки Світового банку «Рука допомоги», який понад рік триває у трьох областях (Львівській, Харківській і Полтавській) та в окремих територіальних громадах Донеччини, Житомирщини й Чернігівщини. Він передбачає допомогу в працевлаштуванні та започаткуванні власної справи для членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб.

«Бачимо, що досвід пілотного проекту «Рука допомоги» довів свою спроможність та ефективність. Очевидно, настав час поширити його на всю країну. Тому ми розробили відповідний законопроект, який подаватимемо до Верховної Ради, незважаючи на передвиборчу лихоманку. Переконаний, що такий законопроект ухвалять», — запевнив міністр.

Проект відрізняється від попередніх тим, що не передбачає надання живих коштів. «Головне, що ми зробили, — відійшли від практики надання безповоротної фінансової допомоги підприємцям. Ідея полягає в тому, щоб людина написала бізнес-план, а ми могли придбати необхідне устаткування і матеріали, допомагати в період становлення. Це ідея, реалізована в інших країнах у вигляді бізнес-інкубаторів», — пояснив Андрій Рева.

На 1 грудня 243 людини в пілотних регіонах захистили бізнес-плани, 213 із них уже отримали фіндопомогу, ще 30 очікують на неї найближчим часом. Із них 115 — у Львівській області. Голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка, який був куратором проекту в області, підтримав ідею поширення практики на всю Україну.

«Завдяки ініціативі Міністерства соціальної політики у співпраці зі Світовим банком маємо абсолютно нові підходи, які, переконаний, мають стати новою моделлю роботи центрів зайнятості. Не роздавати гроші, а потім невідомо в якому місці знаходити, а мотивувати до роботи. 115 людей, які отримали мікрокредити, не просто започаткували власну справу, а й створили нові робочі місця. Завдяки цьому проекту ми не лише розв’язуємо проблему зайнятості та залучаємо податки до державного і місцевих бюджетів, головне — демонструємо, що в Україні можна бути успішним», — сказав голова облдержадміністрації.

Координатор пілотного проекту «Рука допомоги» Інна Шинкаренко відзначила додаткову перевагу такого підходу — це детінізація бізнесу. «Одним із побічних ефектів проекту, на який ми й не розраховували, стала легалізація деяких підприємців, котрі побачили перспективу розширення свого бізнесу за допомогою проекту. Дехто вважає питання дискусійним, але, на мою думку, це теж велика перемога, адже держава отримує нових платників податків, нові легальні робочі місця, поновлює довіру людей до себе», — розповіла вона.

Варто зазначити, що учасники проекту мають змогу отримати безвідсот­кову поворотну фінансову допомогу (мікрокредит) на обладнання та матеріали для започаткування бізнесу. Сума такого мікрокредиту може становити до 40 прожиткових мінімумів, що у 2018 році становить майже 70 тисяч гривень. Повертати потрібно лише різницю між сумою фіндопомоги та сплаченими за три роки податками і зборами. А якщо учасник стає роботодавцем для двох інших учасників, фінансова допомога стає повністю безповоротною. Крім фінансування, учасники проекту на початку підприємницької діяльності отримують консультаційну підтримку та супровід у підготовці бізнес-плану.

Марія ЛАГІДНА

для «Урядового кур’єра»