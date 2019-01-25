Під час Українського сніданку на Всесвітньому економічному форумі в Давосі глава держави дав оцінку викликам, що постають зі сходу перед нашою країною і всім цивілізованим світом

Позиція меншовартості, поступок, загравання чи замирення на будь-яких умовах щодо сучасної РФ матиме лише один результат: поновлення Радянського Союзу. До повного виконання Кремлем мінських угод нова формула відносин з Росією буде неприпустимою. Мир можливий лише після повного відновлення територіальної цілісності України на основі національних інтересів України й міжнародного права. На жаль, ключ до миру приховано не в Києві, Брюсселі чи Вашингтоні, а за стінами московського Кремля, що значно ускладнює шлях до його досягнення.

Короткі й влучні тези, які вкотре змусили сильних світу цього замислитися над справжнім джерелом небезпеки для цивілізації, стали основою виступу Президента Петра Порошенка під час традиційного Українського сніданку в швейцарському Давосі. Певного занепокоєння додають дві виборчі кампанії в Україні, які Росія вже намагається використати для дестабілізації ситуації та впливу на наших громадян. Тож гібридна війна проти нас триває.

У цій ситуації світові лідери мають бути свідомими того, що без об’єднання зусиль і спільних дій протистояти підступності РФ буде надзвичайно складно. Популізм і брехня — складові кремлівської політики. «Існує величезна небезпека популізму. Ті, хто хоче зрозуміти, що значить декларувати фіксовану ціну, нижчу за ринкову, на певний продукт для людей, — хай подивляться на те, що Чавес і Мадуро робили у Венесуелі, — заявив Петро Порошенко. — І зараз народ Венесуели каже «ні» популізму, «ні» безвідповідальним політикам. Хочу оголосити, що ми будемо дотримуватися курсу реформ. Як Президент зроблю все, щоб забезпечити незворотність цього прогресу, унеможливити повернення до Російської імперії. Бо це неприпустимо».

Мета України проста, чітка, прозора: побудова здорової економіки на основі підприємництва, малих і середніх підприємств, повідомляє департамент прес-служби АП. Заради цієї мети влада й проводить внутрішні реформи, які сприятимуть зростанню довіри до України та її інвестиційної привабливості.

Інвестори поновлюють довіру

Ця ідея була наріжним каменем засідання Національної інвестиційної ради, проведеної в Давосі. Останні угоди про вільну торгівлю з Канадою та Ізраїлем, підвищення в рейтингу Doing business, виконання шести меморандумів з МВФ доводять правильність обраного курсу.

«Під час війни маємо цифри здорової економіки — завдяки вам, вашій довірі», — сказав Президент, навівши на підтвердження такі дані: вдалося забезпечити економічне зростання на рівні 3,4%, інфляція — нижче 10% порівняно із 45% у 2015 році, бюджетний дефіцит — менш як 2%, за останній рік відкрито 83 нові заводи за підтримки інвесторів, а за чотири роки побудовано 238 підприємств.

Під час зустрічей жодного разу Президент не почув скарг від бізнесу про податок на додану вартість чи діяльність правоохоронних органів. «Це чіткий сигнал про поліпшення ситуації в Україні. Хочу запевнити: ми не зупинимо реформ, не припинимо боротьби з корупцією. У лютому завершуємо процедуру створення Антикорупційного суду разом з НАБУ та САП, які є абсолютно незалежними. 2600 корупціонерів уже отримали вирок суду, їх ув’язнено. Це те, що треба донести людям», — підкреслив Президент. До всього, ще й Нацбанк отримав напередодні в Лондоні нагороду за прозорість у банківському секторі.

Приємною новиною стало й те, що Інвестиційний фонд Horizon Capital інвестує 200 мільйонів доларів в українські експортно орієнтовані компанії, повідомляє УНІАН. Під час засідання компанія зібрала орієнтований на Україну фонд Emerging Europe Growth Fund III (EEGF III), у створенні якого взяли участь нові й ті, що вже існують, приватні та інституційні інвестори.

У присутності Петра Порошенка підписано угоду між норвезькою компанією NBT, французькою Total Eren та Європейським банком реконструкції та розвитку щодо проекту «Сиваш». Пакет документів передбачає фінансування на 150 мільйонів євро будівництва найбільшої вітрової електростанції в Україні та однієї з найбільших вітроелектростанцій Європи загальною вартістю близько 400 мільйонів євро.

«На сьогодні дуже важлива характеристика, що в Україну постійно надходять інвестиції. Вони надходять з відомими французькими компаніями у галузь відновлюваної енергетики. Це доводить ефективність інвестиційної ради при Президенті, коли за столом сидять компанії, які мають загальну капіталізацію трильйон доларів, і частину з цих коштів спрямовують в Україну», — наголосив Петро Порошенко.

Президент Європейського банку реконструкції та розвитку Сума Чакрабарті наголосив у відповідь, що пишається долученням ЄБРР до цього процесу: «По-перше, це засвідчує, що Україна відкрита для бізнесу, бо проводить реформи в енергетичному секторі вже кілька років і рухається до стандартів ЄС. По-друге, Україна буде світовим, а спочатку регіональним лідером у галузі відновлюваної енергетики. Це найбільший проект із вітрових електростанцій в Україні».

Нині Україна — другий європейський ринок після Греції за обсягом інвестицій компаній Total та NBT. Тобто іноземні інвестори повертаються сюди завдяки реформам, додав глава ЄБРР.

Планують збудувати 67 вітрових електроустановок загальною потужністю до 250 МВт, розмістивши їх уздовж північного узбережжя озера Сиваш.

Про актуальне й наболіле

На полях саміту Петро Порошенко провів кілька двосторонніх зустрічей, зокрема з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем, федеральним канцлером ФРН Ангелою Меркель, директором-розпорядником МВФ Крістін Лагард і заступником колови Китайської Народної Республіки Ван Цішанєм, новим Президентом Федеративної Республіки Бразилія Жаіром Болсонаро. Останнього Петро Порошенко запросив відвідати Україну з візитом.

Теми розмов із політичними лідерами були незмінними та очікуваними: виконання й невиконання мінських угод, перебіг подій на тимчасово окупованих територіях України, перспективи розгортання повноцінної багатонаціональної миротворчої місії під егідою ООН на Донбасі, шляхи забезпечення виконання відповідних резолюцій Генеральної Асамблеї ООН щодо ситуації з правами людини в Криму, демілітаризація анексованого півострова.

Окрему увагу було приділено наслідкам агресії РФ проти України у Чорному та Азовському морях. Наголошено на необхідності негайного звільнення РФ українських моряків, суден, забезпечення вільного судноплавства Керченською протокою відповідно до міжнародного права. Не забуто й про інших українських заручників, яких незаконно утримують у Росії.

Із директором-розпорядником МВФ Президент обговорив перспективи економічного зростання України у 2019 році. Сторони зазначили, що дефіцит державного бюджету, інфляція, золотовалютні резерви відповідають параметрам, передбаченим документами співпраці з Міжнародним валютним фондом.