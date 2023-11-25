Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що нація, яка пережила Голодомор, розуміє, що путінська росія нині так само прагне знищити українців

На початку вчорашнього засідання Кабінету Міністрів Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що мав дуже плідну дружню зустріч із Прем’єр-міністром Литви Інгрідою Шимоніте.

«Говорили про формулу миру Президента Володимира Зеленського, відновлення України, енергетичну безпеку та конфіскацію заморожених російських активів», — зазначив він.

Також, за словами очільника уряду, дуже багато уваги приділили питанням військової співпраці.

«Плануємо працювати над створенням спільних військових виробництв, зокрема боєприпасів і дронів. Це наша амбітна мета — виробництво сучасної зброї, техніки та різних військових технологій з усіма нашими головними союзниками», — підкреслив Денис Шмигаль.

Окремий блок питань — сприяння євроатлантичній та європейській інтеграції України. В обох напрямах маємо повну підтримку литовського уряду.

Як розповів Прем’єр-міністр, від початку повномасштабного вторгнення росії Литва надала Україні допомогу на понад 1 мільярд євро.

«За останні місяці ми отримали броньовані машини, амуніцію, радіолокаційне обладнання, морські радари. У листопаді Литва передала дві пускові установки системи ППО NASAMS. Вони вже на бойовому чергуванні», — поділився інформацією керівник уряду.

Він зазначив, що Литва закладає основу для довгострокової військової підтримки України. За словами пані Прем’єр-міністра, заплановано до затвердження трирічний план військової та іншої допомоги Україні.

Денис Шмигаль подякував від імені уряду литовському народу за постійну підтримку України, високий рівень солідарності в нашій боротьбі за свободу та незалежність.

«Сьогодні Президент, уряд, дипломати, громадянське суспільство — всі працюють, щоб про­українська коаліція у світі була так само сильною та єдиною», — наголосив Денис Шмигаль і додав, що ми майже щодня бачимо результати цієї роботи.

Так, цього тижня Європейський Союз надав Україні черговий транш макрофінансової допомоги на суму 1,5 мільярда євро. Напередодні до державного бюджету надійшло 400 мільйонів доларів від Великої Британії через трастовий фонд Світового банку.

«Ці кошти наших міжнародних партнерів ми спрямовуємо на соціальні виплати, пенсії, зар­плати лікарям і вчителям, критичні потреби нашої держави», — зазначив Прем’єр-міністр.

Він повідомив, що й нині уряд ухвалює рішення, яке дасть змогу залучити грант від Німеччини на суму майже 2 мільярди гривень (50 мільйонів євро) для підтримки нашої економіки.

«Ці кошти допомагають уряду продовжувати фінансувати одну з най­успішніших програм підтримки бізнесу — програму пільгового кредитування «5—7—9%». Вдячні нашим партнерам, що вони допомагають нам відновлювати економіку», — підкреслив Денис Шмигаль.

За його словами, ми бачимо підтримку світу в питаннях військової та фінансової допомоги і продовольчої безпеки.

«Ми нація, яка пережила Голодомор. Ми розуміємо, які наслідки можуть бути для світу, якщо Україна перестане експортувати свою аграрну продукцію», — зазначив очільник уряду і підкреслив, що в суботу в Україні — День пам’яті жертв Голодомору.

«Ми запалимо свічки пам’яті. Згадаємо вбитих голодом, який спричинив комуністичний режим. 90 років тому сталін і його поплічники влаштували Геноцид українського народу. Сьогодні путінська росія, нащадок того комуністичного режиму, так само мріє про знищення українців та України. Саме тому ми мусимо перемогти. Заради пам’яті наших предків. Заради вільної України сьогодні та щасливого незалежного європейського майбутнього для наступних поколінь», — наголосив Прем’єр-міністр.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ