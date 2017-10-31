Президент Петро Порошенко зустрівся із заступниками голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеровим та Ахтемом Чийгозом. Він вважає, що звільнені бранці продемонстрували справжню силу українського духу. Однак свобода настане і для українців, і для кримських татар, коли Крим буде вільним від окупації.

Глава держави наголосив, що звільнення Ільмі Умерова й Ахтема Чийгоза — символ міжнародної солідарності, і повідомив, що офіс Федерального канцлера Ангели Меркель підтвердив готовність Німеччини надати необхідну допомогу в лікуванні та реабілітації звільнених українців. У цьому кроці Президент помітив символізм, оскільки питання всіх заручників, політичних в’язнів, які перебувають на території Російської Федерації, важливі для всього міжнародного співтовариства. «Ми віримо й знаємо, що Україну буде визволено від окупації. Це стосується як окупованого Донбасу, так і незаконно анексованого Криму», — сказав він, нагадавши, що на сесії Генеральної асамблеї ООН Україна висунула ініціативу про створення групи друзів для деокупації Криму, а Міжнародний суд ООН ухвалив рішення, яке зобов’язує РФ відновити діяльність Меджлісу. «Ми ніколи не здамося. І за всі ці речі стовідсотково доведеться відповідати агресору. Впевнений у тому, що перемога буде за нами», — додав глава держави.

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв наголосив, що нарешті вдалося звільнити «з лап путінського режиму» справжніх громадян України, і в цьому «величезна заслуга нашого Президента». «Коли Ви зверталися 21 вересня 2017 року на засіданні Генеральної асамблеї ООН до всього світу й казали про Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза, мене переповнювала гордість за свого Президента», — сказав Мустафа Джемілєв. Посадовець відзначив роль Парламентської асамблеї Ради Європи та зустріч глави Української держави з Генсеком РЄ Турбйорном Ягландом, під час якої Петро Порошенко порушував питання звільнення українських в’язнів. Він висловив подяку Європейському парламенту, ПАРЄ, Державному департаменту США, організації Amnesty International, які тривалий час наполягали на звільненні українських бранців. Окрему подяку висловили журналістам, які постійно подавали об’єктивну інформацію.

«Звільнення Ахтема та Ільмі — це лише початок. Ми за кожного нашого співвітчизника будемо боротися. Ми боротимемося до останнього нашого громадянина, до повного визволення нашої території від окупантів», — цитує слова Президента департамент прес-служби АП.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров висловив переконання, що буде звільнено не лише політв’язнів у Криму, а й відновлено суверенітет України на півострові. Для цього потрібно максимально мобілізувати українське суспільство, відкинути на етапі, який передує деокупації, будь-які політичні суперечності й неузгодженості. «Навколо цієї нашої української мобілізованості маємо згуртувати весь світ», — наголосив він. — Мобілізована Україна, яка гуртує навколо себе весь світ, — це запорука того, що ми всі повернемося в Крим, відновимо кримськотатарське національне утворення і забезпечимо рівні права всіх людей, які живуть у Криму».

Усіх бранців чекають удома

Президент висловив переконання, що з поверненням в Україну Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова робота зі звільнення українських патріотів, які стали заручниками окупантів, не завершиться. Вона триватиме незалежно від місця утримання бранців. «Наполеглива робота зі звільнення українських заручників, хоч би де вони були — в окупованому Криму або на окупованому Донбасі, чи у в’язницях Російської Федерації, залишається одним із наших перших пріоритетів, — сказав Петро Порошенко. — Ми дуже вдячні народам світу, лідерам держав і українському народу, який докладав чимало зусиль для того, щоб це нарешті стала можливим».

Петро Порошенко висловив щиру подяку колезі Президентові Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану і зазначив, що саме їхні спільні домовленості про скоординовані дії України й Туреччини сприяли звільненню Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова. «Ми віримо, що українські заручники повернуться додому. Ми віримо і знаємо, що Україну буде визволено від окупації. Це стосується як окупованого Донбасу, так і незаконно анексованого Криму», — вкотре переконував він.

Під час зустрічі звільненим лідерам кримськотатарського народу вручили високі державні нагороди. Ільмі Умеров отримав орден «За заслуги» ІІ ступеня, Ахтем Чийгоз — орден «За заслуги» ІІІ ступеня. Громадські діячі також отримали відзнаки за громадянську мужність і незламність духу, виявлені в обстоюванні державності України, ідеалів свободи й конституційних прав людини.

Опісля глава держави відзначив роль Меджлісу кримськотатарського народу й подякував за те, що «першим пріоритетом він ставить визволення Криму і повернення українського суверенітету, українського прапора в незаконно анексованому Криму». «Я дякую українському народу, який продемонстрував єдність, силу і впевненість у перемозі», — наголосив Президент.

Кримські татари демонструють незламність

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз звертався до Петра Порошенка зі словами: «Пане Президенте, передовсім хочу вам подякувати не за ті зусилля, які ви докладали для звільнення зокрема мене, а за те, що ви дали змогу бачити, як цими роками міцнішала моя країна. Я багатьох президентів бачив уже незалежної, як ми її називали, України. Але саме сидячи в тюрмі й маючи змогу бачити лише російські канали, з їхньої інформації бачив, як міцнішає моя країна. Я бачив, що воістину стає незалежною Україна. Я бачив, як у цієї країни створюється найміцніша армія. Я бачив, що Президента моєї країни боїться та держава, яку бояться багато держав. Я це бачив, я це відчував, і це мене наповнювало гордістю».

Він зазначив, що паспорт громадянина України — це не лише зобов’язання держави перед своїми громадянами, а й громадянина перед своєю країною. «Громадянин, маючи цей документ, має дуже великий обов’язок перед своєю країною. І я з гордістю кажу: я громадянин України, — додав він, висловивши тверде переконання, що кожен, хто має паспорт із синьо-жовтим прапором, має бути вірним цим кольорам, своїй землі й не зраджувати їм. — Треба говорити: мій Президент, моя країна, мій народ. Тоді всі вороги відчуватимуть, що в цієї нації не буде окремих груп, угруповань, на які можливо потім спиратися і спробувати вплинути всередині країни».

Він подякував Петрові Порошенку за його зусилля щодо звільнення, за ставлення і дзвінок у перші години, коли він та Ільмі Умеров опинилися на свободі. Ахтем Чийгоз підкреслив, що зусилля Президента України спільно з Президентом Туреччини, голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова та лідера кримських татар Мустафи Джемілєва зі звільнення його та Ільмі Умерова з російського ув’язнення були дуже знаковими і вагомим. «Це були ті кроки, які моєму народу підняли дух. Дзвінки з Криму — то загальна радість, якої не було стільки років. Це символічне звільнення», — резюмував він.

Ільмі Умеров дякував Президентові за допомогу і зусилля в їхньому звільненні, лідерам країн та світовому співтовариству, ООН, Європейському Союзу, ПАРЄ і багатьом громадським організаціям за допомогу. «Хочу подякувати своєму кримськотатарському народові, який, перебуваючи в доволі складному становищі на історичній батьківщині, залишився незламним. Більшість його не сприйняла окупації, не визнала анексії і доступними способами бореться за її закінчення. Думаю, що чекати доведеться не так довго, як комусь здається», — резюмував він.

Лора ВОВК

для «Урядового кур’єра»