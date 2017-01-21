Третій день перебування Президента Петра Порошенка у Давосі запам’ятався його зустріччю з Генеральним секретарем ООН Антоніо Гутеррешем. Цю посаду він обіймає недовго. Однак це не завадило главі держави говорити про потребу обстоювати базові цілі й принципи Статуту ООН. Антоніо Гутерреш, ще перебуваючи на посаді Верховного комісара ООН з питань біженців, опікувався внутрішньо переміщеними особами з Донбасу та Криму. Тому співрозмовники без зайвих відступів обговорили саме перспективи подальшої взаємодії у межах ООН. Тут переважно враховуватимуть позицію України під час її головування в Раді безпеки ООН з лютого 2017 року. Під час розмови Петро Порошенко закликав Генсека ООН звернути більшу увагу на порушення прав людини в окупованих Криму та частині Донбасу. Окремо надано інформацію щодо позову проти Росії до Міжнародного суду ООН.

Не менш важливими були переговори глави держави з Директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард. Президент не оминув увагою факту виконання Україною всіх вимог третього Меморандуму МВФ. По завершенні зустрічі Петро Порошенко розповів представникам ЗМІ таке: «Співавтор значної частини наших реформ і нашого успіху — МВФ. Пишаюся, що в цей складний час економічної та фінансової стабілізації ми маємо відмінну співпрацю з усією командою МВФ і здобуваємо багатообіцяючі результати».

Крістін Лагард назвала цю зустріч ефективною, оскільки під час неї констатовано прогрес в українських реформах. «Маю всі підстави вірити, що останні кілька технічних питань, які потрібно доопрацювати, буде успішно вирішено впродовж кількох наступних тижнів. Сподіваюся, до того часу ми виконаємо всі вимоги», — цитує її слова департамент прес-служби АП.

А ще Петро Порошенко зустрічався у Швейцарській Конфедерації з керівниками великих західних компаній. Серед них: голова ради директорів компанії «АрселорМіттал» Лакшмі Міттал та генеральний директор Cargill Девід Макленнан. Лакшмі Міттал вважає, що питання, пов’язані з адмініструванням податків та поверненням ПДВ експортерам вирішуються успішно. «Ми відчуваємо реальні зрушення в Україні», — резюмував він. На це Президент відреагував словами-сподіваннями про розвиток інвестиційного співробітництва з «АрселорМіттал» та переходом на нові технології виробництва.

А Девід Макленнан привітав поліпшення інвестиційного клімату в Україні завдяки здійснюваним реформам. Він заявив, що Cargill готова надалі розгортати свою діяльність в нашій країні.

Вже з Прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте йшлося про виконання рішення грудневого засідання Європейської Ради. Президент побачив у них відкриття перспектив для завершення Нідерландами процесу ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Прем’єр-міністр Нідерландів говорив про підтримку України в питанні продовження санкційного тиску на Росію до повного виконання мінських угод і відновлення територіальної цілісності нашої держави. Він висловлювався і за швидке запровадження ЄС безвізового режиму для нас. Окрім цього, сторони відшукували точки дотику для притягнення до відповідальності винних у тер?акті щодо літака Малайзійських авіаліній рейсу МН 17.

Під час переговорів із Прем’єр-міністром Грузії Гіоргі Квірікашвілі Петро Порошенко приділив найбільше уваги поглибленню торговельно-економічної та культурної співпраці. Високопосадовці узгодили попередній графік двосторонніх заходів високого рівня у 2017 році та домовилися продовжити практику взаємодії в межах міжнародних організацій. Україна і Грузія також скоординували позиції з безвізового режиму. Цьогоріч обидві країни очікують позитивних рішень ЄС для своїх громадян.

Уже під час інтерв’ю телекомпанії CNN Президент акцентував на зростанні української економіки. Він виявляв оптимізм, розповідаючи, зокрема, про ефективну дію торік антикорупційної системи. Потім глава держави виокремив роль сильної та об’єднаної Європи й трансатлантичної єдності, включно із США, для майбутнього України.