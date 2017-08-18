У зв’язку з воєнними діями бізнес опинився в зоні ризику, і до Черкащини переїхали три десятки підприємств. Серед них була й група компаній «Континент». Нині вона поступово освоює територію колишнього Смілянського заводу «Оризон».

Через окупацію Донбасу перевезти устаткування підприємцям не вдалося. Відновлювали виробництво з нуля. Тут нині працюють близько 180 робітників. Частина з них — переселенці з Донбасу. Підприємства випускають понад 70 тисяч найменувань продукції. Найпопулярніші — віконно-дверні профільні системи та конструкції з ПВХ та алюмінію, вироби декоративної кераміки з натуральних глин, дитячі й спортивні майданчики тощо.

Серед донеччан, які перебралися в Смілу, — Олег Осіпцов, який працює на підприємстві вже 13-й рік. Спочатку був збиральником, потім — бригадиром, майстром цеху, нині очолює пластиковий цех. Дружина й донька поки що живуть на Донбасі — на підконтрольній Україні території. А старший син Микита після закінчення школи два місяці тому також приїхав до Сміли й тепер працює з татом. Як і багато інших робітників, освоює основи професії.

— Свого часу власники групи компаній об’їздили майже всю Україну в пошуках нового місця локації, — розповів директор одного з підприємств «Континенту» Віталій Хиля. — Врешті зупинилися на Черкащині. Передовсім через зручну логістику. Також маємо повну підтримку влади. Наша продукція поступово завойовує український ринок. А з минулого року вже експортуємо її й до Німеччини.

Лише за півроку група компаній сплатила до бюджетів різних рівнів понад 5 мільйонів гривень податків. Надалі планує розширювати виробництво.

Лише в першому кварталі нинішнього року на Черкащині вкладено майже 1,3 мільярда гривень капітальних інвестицій. Це майже наполовину більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як розповів голова Черкаської облдержадміністрації Юрій Ткаченко, місцева влада пропонує інвесторам прозорі механізми співпраці та максимум підтримки. Адже якщо в області комфортно працювати внутрішнім інвесторам, — це гарний сигнал і для іноземних.

— Останніми роками маємо збільшення капітальних інвестицій. Це кошти, які вкладає внутрішній інвестор у розвиток своєї справи. А для нас це показник того, що ми з командою рухаємося в правильному напрямку. Привабливий інвестиційний клімат — наш незмінний пріоритет.

Як зазначив очільник області, відчуваємо нестачу кваліфікованих робітничих кадрів. Вочевидь, потрібно приділяти більше уваги профтехосвіті. Ще одна серйозна проблема — брак дешевих кредитних ресурсів. Без них очікувати швидкого розвитку навряд чи можна. За словами Юрія Ткаченка, підприємці, на жаль, не завжди отримують швидке реагування у вирішенні своїх питань з боку таких монополій як «Черкасигаз», «Черкасиобленерго» та структур із земельних ресурсів.