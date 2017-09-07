Житель села Удачне Покровського району на Донеччині, взявшись копати погріб на городі, несподівано натрапив на небезпечну знахідку. Під землею в мішку зберігався комплект сучасної зброї: автомат Калашникова, пістолет Макарова, патрони до них, а також дві гранати із запалами. Чоловік, щоб уникнути проблем із законом, відразу зателефонував до чергової частини поліції, і на місце майбутнього погреба прибула слідчо-оперативна група правоохоронців. У ході подальшої перевірки встановлено, що 26-річний молодий чоловік мешкає у згаданому будинку з грудня 2014 року, тож оперативники продовжують пошуки справжнього господаря арсеналу. Інформацію за фактом знахідки внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування за ч. 1 ст. 263 «Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами» КК України. Виявлену під землею зброю вилучили і направили на експертизу, та вже за першим її оглядом очевидно, що з якихось причин зберігалася вона аж ніяк не в належному стані.

А невдовзі теж у Покровському районі співробітники Національної поліції відшукали чималий арсенал в одному з автомобілів, який прямував за межі прифронтової Донеччини. На пункті пропуску 23-річний водій із Сумщини запевняв правоохоронців, що нічого забороненого не перевозить. Однак під час перевірки поліцейські виявили в рюкзаку 8 гранат різного типу і 18 запалів до них, патрони до автомата Калашникова, димову шашку і сигнальну ракету. Щодо походження і призначення боєприпасів сумчанин пояснив так: мовляв, цей рюкзак забули в автомобілі незнайомі чоловіки, яких він підвозив, а про його вміст він досі навіть не здогадувався.

Як уточнили в головному управлінні Національної поліції України в Донецькій області, з початку року правоохоронці вилучили на території краю 80 одиниць різноманітної вогнепальної зброї, 51 гранатомет, 479 гранат, 686 інших боєприпасів, 21 вибуховий пристрій, близько 49 тисяч патронів та понад 60 кілограмів вибухівки. Жителям і гостям регіону вкотре нагадують: за незаконне зберігання зброї, боєприпасів та вибухівки відповідно до ст. 263 КК України передбачено відповідальність у вигляді позбавлення волі від 3 до 7 років. Задля уникнення цієї участі в серпні правоохоронці проводили в області позачерговий профілактичний місячник добровільної здачі зброї. Втім, уберегти себе й людей навколо від реальної небезпеки (у 2017 році внаслідок поводження з небезпечними знахідками на Донеччині загинули 11 осіб, а 14 зазнали поранень) та уникнути карної відповідальності, позбувшись зброї і боєприпасів, пропонують і після закінчення місячника.

До речі. Як повідомив департамент комунікації Нацполіції, це відомство і компанії-перевізники планують укласти меморандум про співпрацю в боротьбі з незаконним обігом зброї. Про це йшлося під час робочої зустрічі представників Національної поліції України та дев’яти компаній-перевізників. Вони обговорили можливий алгоритм дій, аби запобігти потраплянню нелегальної зброї (переважно з областей, де триває АТО) до мирної території України. Найближчим часом державні та приватні українські компанії-перевізники, а також компанії з послуг доставки за допомогою поліції проводитимуть превентивні заходи. Це спрямовано на зменшення кількості нелегальної зброї на території держави, адже останнім часом почастішали випадки травмування громадян у результаті вибухів.

Зокрема перевізники прискіпливіше перевірятимуть товари, які громадяни надають для передачі, перевезення й пересування Україною. «Ця операція має бути тим якісним кроком, який дасть змогу значно зменшити незаконний обіг зброї. Об’єднавши зусилля, ми зможемо зробити так, щоб у нашій державі зброї ставало менше, а громадяни почувалися в безпеці», — зазначив перший заступник глави Нацполіції В’ячеслав Аброськін.

Задля недопущення фактів поширення поштовими відправниками заборонених речей (зброї, вибухівки тощо), їх своєчасного виявлення та вилучення з обігу Нацполіція запропонувала певні напрацювання, що мають допомогти зменшити в рази кількість незаконної зброї. «Ми готові до співпраці й готові зробити все, щоб наш сервіс був ще безпечнішим для співробітників та клієнтів», — зазначив директор з питань безпеки ПАТ «Укрпошта» Анатолій Назаренко.

Також було заплановано створити спільну робочу групу для обговорення усіх важливих питань у боротьбі з незаконним обігом зброї на території України.