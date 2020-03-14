У зв’язку із ситуацією з коронавірусом у світі Україна закриває кордон для іноземних громадян на два тижні. Потім, залежно від того, в який спосіб розвиватиметься ситуація в Україні, Рада національної безпеки і оборони ухвалюватиме наступне рішення. Про це Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив на брифінгу в перерві засідання РНБО. Він попросив медіа не роздмухувати інформацію про коронавірус: «Паніка нам ні до чого. Ситуація доволі спокійна. Україна виконує всі рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я».

Щодо громадян України, які перебувають за кордоном, то, за словами Олексія Данілова, всі вони матимуть змогу повернутися. Українці, які повертатимуться із країн, де вирує коронавірусна інфекція, проходитимуть обсервацію.

«Є велике прохання за змогою обмежити закордонні поїздки, туристські поїздки за кордон», — зазначив він. І додав, що поза увагою не залишаться й ті, хто перетинає пункти пропуску на межі із Кримом і так званими ОРДЛО. На території окупованої Донецької та Луганської областей є зареєстровані випадки поширення коронавірусу. Це інформація служби зовнішньої розвідки та інших українських підрозділів. Поширила інфекцію на окупований Донбас жінка, яка повернулася через Москву з Китаю на не підконтрольну українській владі територію. Учора міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що в окупованій Горлівці зафіксовано 12 випадків нової коронавірусної інфекції.

За тиждень усі пункти пропуску, які буде відкрито, і обов’язково всі медичні установи слід забезпечити експрес-тестами. Як зазначив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, уряду дозволено вжити термінових заходів, щоб усі медичні вироби, товари і послуги, які буде задіяно для протидії поширенню коронавірусної інфекції на території України, проходили поза межами закону про публічні закупівлі. Також ухвалено рішення про надання дозволу на використання 10 мільйонів хірургічних масок, які було розвезено на склади в кожну область.

П’ять речей про коронавірус, які потрібно знати батькам

«Уряд оголосив загальнонаціональний карантин до 3 квітня. Однак ми розуміємо, що просто не ходити до школи чи іншого закладу освіти недостатньо. Важливо, щоб батьки знали, як діяти в ситуації карантину й від чого берегти дітей. Тому така інформація зараз дуже потрібна», — вважає заступник міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

ПЕРШЕ. Інфекція передається переважно повітряно-крапельним шляхом від зараженої людини або через дотик до забруднених поверхонь.

Що робити: попросити дітей не підходити ближче ніж на метр до людей, що кашляють, чхають або мають високу температуру; нагадувати дітям про обов’язкове миття рук перед вживанням їжі й після відвідування вбиральні (мити руки потрібно щонайменше 20 секунд або використовувати дезінфекційні засоби); попросити дітей утриматися від вживання їжі із загальних упаковок або посуду (горішки, чипси, печиво тощо), в які багато людей занурюють руки; уникати привітальних обіймів і рукостискань, доки епідеміологічна ситуація не стабілізується; посилити вимоги до вологого прибирання приміщень, очищення та дезінфекції об’єктів, яких торкається велика кількість людей, провітрювати приміщення; важливо уникати місць масового скупчення людей.

ДРУГЕ. Симптоми інфекції: кашель, біль у горлі, риніт, лихоманка, ускладнене дихання, чхання, біль у грудині; іноді діарея або кон’юнктивіт. У складних випадках інфекція може викликати пневмонію. Хвороба може бути смертельною, однак переважно це відбувається з людьми середнього чи похилого віку, що мають супутні захворювання.

Що робити: в разі підвищеної температури дитина має залишитися вдома до повного одужання та одразу отримати консультацію сімейного лікаря.

ТРЕТЄ. Як правильно поводитися в умовах поширення вірусу: мити руки щонайменше 20 секунд або використовувати дезінфекційні засоби для рук; під час кашлю або чхання прикривати рот і ніс паперовою хустинкою, яку потім необхідно викинути; чхати правильно у згин ліктя; не підходити ближче ніж на метр до людей, що кашляють, чхають або мають високу температуру, уникати будь-якого тісного контакту з ними; не споживати сирих чи недостатньо термічно оброблених продуктів тваринного походження.

ЧЕТВЕРТЕ. Маски не допомагають убезпечити себе від вірусу, вони допомагають лише, якщо їх носять хворі.

П’ЯТЕ. Не існує жодних ліків для лікування чи запобігання коронавірусу. Будь-які пропозиції в інтернеті про вакцини чи ліки — неправда.

Міністерство охорони здоров’я системно працює над розробленням інформаційних матеріалів для всіх верств населення щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 у країні. Уже готові матеріали для освітніх і медичних закладів, працівників закладів громадського харчування, перевізників і власників підприємств тощо. Усю офіційну інформацію публікують на офіційних каналах комунікації МОЗ України.

Китайські фахівці заявили, що глобальна пандемія коронавірусу може закінчитися до червня. Але це станеться, якщо країни зроб­лять необхідні кроки для боротьби з пандемією COVID-19, повідомляє УНІАН. За словами представників системи охорони здоров’я країни, пік захворюваності у провінції Хубей минув, адже кількість нових зареєстрованих випадків невпинно скорочується. Захворюваність має істотно скоротитися з настанням теплих місяців.

Офіційний вебсайт МОЗ

http://www.moz.gov.ua/

Офіційна сторінка МОЗ у Facebook

https://www.facebook.com/moz.ukr/

Офіційний телеграм-канал міністерства

Коронавірус_інфо

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Telegram-бот МОЗ із відповідями на найпоширеніші запитання про коронавірус

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ДО СЛОВА

«Через оголошення про надзвичайний стан у Словацькій Республіці тимчасово (з 7 години ранку 13 березня) призупинено пасажирське залізничне сполучення із цією країною», — йдеться у повідомленні пресслужби АТ «Укрзалізниця».

До сьогодні між країнами курсували поїзди №960/961 Кошице — Мукачево, №962/963 Кошице — Мукачево, №8860/8863 Чиєрна-над-Тисоу — Чоп та №8862/8861 Кошице — Чоп, що належать Словацьким залізницям, а також безпересадковий вагон Укрзалізниці №26/382 Київ — Кошице.

Поїзди Кошице — Мукачево, Чиєрна-над-Тисоу — Чоп та Кошице — Чоп залишилися на території Словацької Республіки. Пасажири безпересадкового вагона Київ — Кошице, що вирушив 12 березня з Києва, покинули поїзд на станції «Чоп». Повертатися до Києва вони відмовилися.

За даними Укрзалізниці, продаж квитків на ці поїзди призупинено. Повернення коштів за раніше придбані проїзні документи проводять в усіх квиткових касах Укрзалізниці згідно з чинними нормативно-правовими актами та правилами. Інші міжнародні поїзди і поїзди внутрішнього сполучення курсують за графіком.

У пресслужбі перевізника нагадали, що під час перетину кордону з Україною всім пасажирам проводять температурний скринінг. Укрзалізниця виконує всі накази та вимоги Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства інфраструктури, підтримує постійний контакт із Державною прикордонною службою, Центром громадського здоров’я МОЗ та іншими установами.