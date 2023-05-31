За цей час було обстежено 20 км ділянок автодоріг, 1,3 км газопроводів, 900 м водопроводів, 3,8 км залізничних колій та 60 об’єктів. Загалом упродовж тижня підрозділи вибухотехніків 402 рази залучали до роботи. Про це повідомляє Харківська обласна військова адміністрація.

Детальніше про роботу з розмінування на території області під час недавнього брифінгу розповів директор департаменту цивільного захисту ХОВА Іван Сокол. Він повідомив, що на Харківщині триває перша черга розмінування — ліній електропередач та інших об’єктів критичної інфраструктури. Але ситуація із забрудненням території вибухонебезпечними предметами дуже складна.

«Істотно забруднений північний напрямок Харківської області, Куп’янський та Ізюмський райони. Фактично щодня там травмуються люди. Від початку деокупації уражено 181 людину, на жаль, 32 загинуло. Зокрема, на мінах підірвалися 14 дітей, одна з них загинула», — повідомив Іван Сокол.

Він зазначив, що в області складено план розмінування й у громадах визначено відповідальних осіб, які приймають заявки на розмінування. Департамент цивільного захисту ХОВА обробляє ці заявки і встановлює черговість розмінування територій. Поки що сил вистачає на знешкодження вибухонебезпечних предметів на лініях електропередач, а від початку деокупації розмінування потребувало 12 тисяч км ЛЕП, розміновано приблизно 17%. Нещодавно Харківобленерго відновило електропостачання жителям села Вітрівка Ізюмського району після розмінування 5 кілометрів.

«Усі розміновують ЛЕП, щоб повернути світло в населені пункти. Це першочергове завдання, потім розміновуватимемо лінії водо-, газозабезпечення, інші об’єкти критичної інфраструктури», — повідомив Іван Сокол.

У перспективі заплановано обстеження пляжів і водойм. Рішення про дозвіл на роботу пляжів приймають у громадах на засіданнях спеціальні комісії.

Працюють і люди, і техніка

У Харківській області працюють 32 піротехнічні розрахунки зведеного підрозділу ДСНС, в які входить 161 спеціаліст та 64 одиниці техніки. Про це повідомив речник ДСНС в Харківській області Євген Василенко. За його словами, із 24 лютого 2022 року фахівці обстежили понад 2815 гектарів території та 1664 кілометри ЛЕП. Усього було виявлено та знешкоджено 68 421 вибухонебезпечний предмет.

Євген Власенко розповів, що з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну від жителів Харківської області надійшло майже 23 тисячі заявок на розмінування. Понад 21 тисячу звернень сапери вже опрацювали. У роботі залишається ще приблизно 1500 заявок.

«Роботи дуже багато. До нас поступово прибувають сили та засоби зведених підрозділів ДСНС з інших областей України, допомагають у розмінуванні вибухотехніки Нацполіції, сапери Збройних сил України, Державної спеціальної служби транспорту. До робіт із розмінування залучено громадські й міжнародні організації. Попри це фахівців поки що не вистачає», — наголосив Євген Василенко. Він додав, що у червні до Харківської області надійде кілька одиниць спеціалізованої розмінувальної техніки, яка одразу стане до роботи.

Урядові організації, які розміновують Харківщину, використовують шість спецмашин. Одна з них — система розмінування Bozena-5 словацького виробництва — працювала на території Чкалівської територіальної громади. Фахівці стверджують, що використання таких машин пришвидшує процес і полегшує роботу саперних підрозділів.

Крім іноземних технічних засобів на Харківщині обкатують вітчизняну машину, яку інженери сконструювали на базі трактора Т-150. Він має броньований захист, спеціальний коток для активації протипіхотних і протитанкових мін, камери відеоспостереження та дистанційне керування. Ця машина вже показала свою ефективність, але поки що вона існує в єдиному екземплярі.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, який нещодавно оглянув у роботі трактор-розміновувач, висловив сподівання, що в подальшому він отримає сертифікацію і його буде запущено в серійне виробництво, що значно пришвидшить процес розмінування у країні.

«Тривають переговори з міжнародними інвесторами про можливе фінансування виробництва таких технічних засобів розмінування», — сказав Олег Синєгубов.

Обережно, міни!

Представники ДСНС та інших урядових органів, які задіяні в розмінуванні територій Харківської області, постійно нагадують населенню про мінну небезпеку. Проте очевидно, цього замало. Дедалі частіше трапляється, що внаслідок спрацювання вибухових предметів страждають люди. Позаминулого тижня у Харківській області на ворожих мінах підірвалися та зазнали поранення п’ятеро осіб, одна загинула.

Але люди іноді гинуть через власну безпечність. Наприклад, кілька днів тому в селі Протопопівка на Ізюмщині загинув 39-річний житель цього села, який перевозив у колясці свого мотоцикла невідомий боєприпас. Тоді постраждав випадковий перехожий.

На жаль, забруднення вибухонебезпечними предметами територій Харківської області настільки велике, що роботи з розмінування можуть тривати роками. За статистикою МВС України, Харківську область визнано найзасміченішою.

Керівник групи управління розмінуванням у Харківській області Максим Мельник каже, що найбільш забруднені території, де проходила лінія бойових зіткнень із ворогом: «Сьогодні ми приблизно знаємо, де в області розташовані протитанкові мінні поля, де загарбники будували укріплення та загородження. На жаль, у нас дуже велика кількість встановлених протипіхотних мін та хаотично розкиданих мін-«пелюсток».

Занепокоєння цією проблемою висловив і голова Харківської ОВА Олег Синєгубов: «Заміновано узбіччя, дороги, поля, лісові стежки, рекреаційні зони. Дуже складна ситуація в самих населених пунктах, де повсюди трапляються ворожі міни».

Очільник Харківської ОВА вкотре наголошує, що всі жителі Харківської області мають бути вкрай обережними й пильними, щоб не наражати себе та своїх близьких на небезпеку. Вони мають утримуватись від відвідування потенційно замінованих територій та негайно повідомляти про знайдені вибухонебезпечні предмети за телефонами 101 або 102.

Насамкінець. А тим часом стало відомо, що Австрія надасть Україні 2 мільйони євро для проведення гуманітарногорозмінування. Про це у Twitter повідомив очільник міністерствазакордонних справ Австрії Александер Шалленбер. Ранішеперший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк повідомляв, що приблизно третина території України потребує розмінування. За розрахунками Світового банку, розчищення всієї території України від мін та інших вибухонебезпечних предметів коштуватиме $37,4 мільярда. Експерти зазначають, що процес повного очищення території від вибухонебезпечних предметів може розтягнутися на десятки років.

Віктор КОЗОРІЗ

для «Урядового кур’єра»