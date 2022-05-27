До війни на Полтавщину дуже любили приїжджати по позитивні враження туристи, і всі вони одностайно відзначали її мальовничість та розкішну природу, доглянутість, акуратність тамтешніх сіл і містечок, не кажучи вже про красуню Полтаву. Вона вся потопає в яскравій зелені, і в цьому чимала заслуга місцевих жителів, яким любов і шанобливе ставлення до природи прищеплюють з дитинства.

Гарна традиція

Нинішньої весни місцеві дитсадки та школи посадили більш як 500 дерев і кущів, зокрема ялівцю, самшиту, беріз та верби, які отримали від Полтавської міської ради у межах конкурсу з озеленення та благоустрою «Шкільне подвір’я — зона комфорту, краси та безпеки». Певну кількість спіреї, пузиреплідника, саджанців бирючини, терну тощо надіслало їм товариство із Дніпропетровщини. Цю акцію ініціювала інспекція з контролю за благоустроєм, екологічним та санітарним станом Полтавської громади.

У міськраді повідомили, що мета таких заходів — створення на пришкільних територіях природного мікроклімату, який дасть змогу відпочивати, проводити заняття, вивчати взаємозв’язок сучасного суспільства з природою, формувати екологічне мислення дітей.

В обласному центрі вже стає доброю традицією з весни проводити інвентаризацію зелених насаджень. За словами першого заступника Полтавського міського голови Валерія Пархоменка, інвентаризація зелених насаджень та об’єктів, розташованих у зелених зонах, — дуже важливий крок для міста і громади.

«Тепер і жителі, і представники влади отримують не лише інструмент моніторингу поточного стану насаджень, а й змогу моделювати потребу в обрізуванні, лікуванні, прогнозувати необхідність висаджування нових та видалення аварійних дерев», — зазначив він.

Маркують насадження для тестування і налагодження процесу внесення даних, адміністрування та наповнення модуля «Зелені насадження» Геопорталу містобудівного кадастру. Ініціативу міськради підтримало Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) й закупило для полтавців майно, необхідне для маркування зелених насаджень.

Полтава у цьому питанні не піонер. Системний підхід до роботи з деревами кілька років тому запровадили у Білій Церкві. Там, використовуючи німецьке обладнання Latschbacher, маркують кожне дерево, заносячи в базу його фотографію та інформацію про вік, висоту та діаметр крони.

На цей момент у місті над тихоплинною річкою Ворсклою, попри брак коштів на комунальну галузь, майже ідеальний порядок у парках і скверах. Працівники КП «Декоративні культури» активно косять траву, і ці роботи, за словами керівника підприємства Сергія Сілаєва, триватимуть до кінця вересня. Зеленбудівці вже навели лад майже у всій центральній частині міста і продовжують сіяти на міських клумбах квіти.

Спільно з небайдужими громадянами прибрали й надворсклянську територію. А члени громадської організації «Річки Полтавщини» назбирали коштів і зарибили Ворсклу мальками щуки і сазана. Купили новий моторний човен, який використовують для патрулювання водойми.

Сам собі нянька

«Якщо цього не робити, то рибу витягнуть сітками. Торік ми здійснили шість зариблень, запустили в річку близько 7 тонн великої риби завважки від 200 грамів до 1—2 кілограмів. Зібрали на це майже 300 тисяч гривень. За підтримки фірми «Онур» запустили чимало риби поблизу автомобільного мосту. Якщо вона частково віднереститься, то на осінь буде хороший результат», — розповів голова «Річок Полтавщини» Олександр Штейман.

Попри воєнний стан, на річках та ставках області у травні не тільки відпочивають, а й ловлять рибу.

«Із 10 травня дозволили любительську риболовлю на водоймах Полтавщини. Багато хто писав до мене в чат і просив про це рішення. Ухвалили. Єдина вимога: ловимо поплавковою чи донною вудкою з одним гачком або спінінгом із блешнею з берега в межах населених пунктів», — повідомив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

За його словами, ловити рибу не можна там, де вона нереститься. Ці місця визначило управління Державного агентства меліорації та рибного господарства у Полтавській області. Навігацію маломірних суден і промисловий вилов заборонено.

Цими днями рятувально-водолазна служба Полтавської міськради готується до нового купального сезону. Обмеження для дозвілля не буде, однак кожен відпочивальник прийматиме рішення сам, враховуючи небезпеку.

Дмитро Лунін на брифінгу відповів на запитання про можливу заборону чи обмеження для громадян під час купального сезону в умовах війни.

«Кожна людина повинна планувати, як вона може сховатися в укриття в разі повітряної тривоги: під час прогулянок, у транспорті тощо. Під час прогулянок у парках або перебування на березі річки кожен громадянин має враховувати це і відповідати за власне життя. Контролювати цього не будемо».

За словами керівника КО «Рятувально-водолазна служба Полтавської міської ради» Євгена Савчука, в цьому купальному сезоні міські пляжі, як і завжди, підготують з усією відповідальністю. Дно Ворскли в межах міста буде очищено, працюватиме один питний фонтанчик і туалети. Рятувальники здійснюватимуть щоденне чергування в межах акваторії. Офіційно купальний сезон розпочнеться 4 червня.

Єдині зміни: замість 11 підприємців, які вели господарську діяльність у 2021 році, під час нового купального сезону працюватиме лише 5—6. Не працюватиме прокат човнів та катамаранів.