Минулий рік для Миколаївського обласного центру зайнятості населення ознаменувався яскравими подіями, в яких головними дійовими особами були молоді люди. Саме на роботі з ними акцентувала свою увагу служба, адже молодь — наймобільніша категорія населення, з урахуванням її думки будуються нові стратегії зайнятості.

Розширюється коло соціальних партнерів

Щоб привернути увагу спільноти до актуальних питань працевлаштування молоді, обласний центр зайнятості пропонує хлопцям і дівчатам брати участь у різноманітних заходах, які ∂рунтуються на новизні й творчому підході. Всі вони спрямовані на те, щоб досягти результативного альянсу, відбудувати нерозривний ланцюг: навчальний заклад — служба зайнятості — роботодавець. Так, за участі народного депутата України Тараса Кременя, представників депутатського корпусу, соціальних партнерів, роботодавців, молоді з числа безробітних відбувся інформаційно-презентаційний захід «Зайнятість молоді: ресурси та перспективи». Учасники обговорили проблеми регіонального та всеукраїнського рівнів, висловили побажання щодо внесення змін до законодавства та створення сприятливих умов для зайнятості випускників вишів.

А на засідання дискусійної панелі «Зайнятість молоді — проекція професійного успіху» запросили керівників Регіональної торгово-промислової палати Миколаївської області, Миколаївського регіонального відділення «Українського союзу промисловців та підприємців», молодіжних організацій та студентського самоуправління. Роботодавці висловили свої побажання до рівня підготовки фахівців, натомість молоді люди сформулювали умови, які б дали можливість їм досягти справжніх професійних та кар’єрних успіхів.

Такі зустрічі, на думку директора Миколаївського обласного центру зайнятості Дмитра Оборонька, дуже результативні. Служба надає майданчик для подібних дискусій та бере до роботи всі цінні зауваження і пропозиції. А під час дискусій всі зацікавлені сторони відверто висловлюються з проблемних питань, намагаються краще зрозуміти одне одного. «Ми постійно розширюємо коло соціальних партнерів, ними стають підприємці, народні обранці, органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, — зазначає Дмитро Оборонько. — Наприкінці 2016 року між Миколаївським обласним центром зайнятості та Радою з питань молодіжної політики при Миколаївському міському голові був підписаний меморандум про співробітництво та план спільних заходів до 2018 року. За результатами заходів було намічено конкретні кроки для вирішення актуальних питань молоді».

«Моє майбуття»

Окремий важливий напрям діяльності фахівців із працевлаштування — профорієнтаційна робота серед школярів. Уже майже десять років при Миколаївському обласному центрі зайнятості працює молодіжний центр «Моє майбуття». На базі Центрального районного центру Миколаєва щотижня тут відбуваються два профорієнтаційні заняття для старшокласників міста. Форми роботи в молодіжному центрі різнопланові: це групові заходи з викладенням інформаційних матеріалів, диспути, організовані за віковими категоріями школярів, бесіди із запрошенням цікавих гостей — представників різних галузей економіки, професіографічні зустрічі, заняття із студентами-волонтерами, профдіагностичне обстеження, індивідуальне консультування.

Усього за роки діяльності послугами молодіжного центру скористалися майже шість тисяч старшокласників. А з минулого року до проведення практичних занять у центрі залучено волонтерів, учасників іншого проекту служби зайнятості — «Професійний вимір». Це студенти Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського — майбутні психологи. Вони допомагають школярам зорієнтуватися у перевагах тієї чи іншої професії та набувають власного психологічного та педагогічного досвіду, застосовують теоретичні знання на практиці.

У роботі з учнівською молоддю центри зайнятості області віддають перевагу методикам, які мають пізнавальний характер, викликають зацікавленість школярів. Під час літніх канікул в оздоровчих та пришкільних таборах відбулася акція «Відпочинок з користю». Під час її проведення фахівці служби зайнятості застосували розважальні та ігрові методи роботи, за допомогою яких створюються сприятливі умови для активного відпочинку, творчого розвитку, популяризації актуальних професій, психологічного розвантаження дітей. У заходах взяли участь майже три тисячі учасників.

А наприкінці минулого року служба зайнятості організувала традиційну «Палітру професій», у межах якої відбулися професіографічні екскурсії на підприємства, навчальні семінари «Технологія професійного успіху», проф?орієнтаційний квест для лідерів шкільного самоврядування «Твій вибір — твоє життя», конкурси творчих робіт «Моя майбутня професія», «Професія моїх батьків — моя професія», брейн-ринг. Зазвичай школярі із задоволенням беруть участь у таких заходах. Адже мають можливість ознайомитися з перевагами різних професій, знайти нових друзів, з користю поспілкуватися.

Угода про співробітництво

Співробітники обласного центру зайнятості започаткували практику проведення соціологічних досліджень серед старшокласників. Результати опитувань дають можливість оцінити рівень професійної орієнтації школярів та визначити перспективні напрями у роботі. Виявилося, що найбільш популярні у молоді такі професії, як юрист, лікар, перекладач, програміст, дизайнер, економіст, військовий, психолог. Серед робітничих професій лідирують кухар, кондитер, бармен, перукар, слюсар, електрик, газозварник, водій, тракторист, продавець.

— Враховуючи інтерес до майбутньої професії, — продовжує Дмитро Оборонько, — ми запропонували учням випускних класів здійснити своєрідну «примірку» професії на себе. Тож запровадили пілотний профорієнтаційний проект PROF-TEST, ідея якого полягає в організації професійної практики старшокласників на підприємствах різних форм власності у підрозділах, що відповідають їхнім майбутнім професіям. Миколаївський обласний центр зайнятості уклав угоду про співробітництво та склав план спільних заходів з департаментом освіти і науки Миколаївської ОДА та управлінням освіти Миколаївської міської ради. Пілотними для реалізації проекту обрано дві міські та одну сільську школи.

Уже з листопада 2016 року розпочато професійну практику старшокласників. Учні ознайомлюються з професіями юриста в Головному територіальному управлінні юстиції у Миколаївській області, психолога в психологічній службі Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського, банкіра в Миколаївській філії АТ «Укрексімбанк», ветеринара в клініці «Віта», професіями мас-медіа — журналіста, телеведучого — у телерадіокомпанії «Миколаїв». Побували на практиці майбутні спеціалісти в галузі IT-технологій, охочі стати фармацевтами, кухарями, кондитерами, перукарями, моряками та лоцманами. Лише за один місяць реалізації проекту 58 учнів розпочали практику за 17 професіями на 16 підприємствах. Нині триває підбір підприємств для подальшої професійної практики старшокласників.

А студентам випускних курсів вишів та безробітній молоді пропонують взяти участь у проекті «PROFI-старт», у межах якого створюється банк резюме молодих фахівців. Мета даного проекту — сприяти зайнятості молоді через широке інформування керівників підприємств як потенційних роботодавців, розширення перспективного спектра можливостей молоді для презентації як майбутніх фахівців. Інформація про банк резюме майбутніх професіоналів та молодих безробітних фахівців поширюється в засобах масової інформації та серед роботодавців. З початку проекту до банку надійшло 126 резюме.

Протягом року більше 30 тисячі учнів та студентів долучилися до сучасного світу професій за допомогою служби зайнятості, брали участь у заходах та отримували консультації фахівців.

Службу зайнятості нині модернізують та розвивають як сервісну установу сучасного формату, з використанням новітніх інформаційних, комунікаційних та організаційних технологій, сучасних стандартів якості обслуговування. Тож у цьому році Миколаївська обласна служба зайнятості має ще багато цікавих проф?орієнтаційних задумок для запровадження в роботі з молоддю.