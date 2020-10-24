Проєкт зі створення кооперативу учасників АТО в Мостівській ОТГ Доманівського району на Миколаївщині виявився успішним. Два роки тому колишні учасники війни на Донбасі, які живуть у селі Мостове, вирішили об’єднатися задля спільної справи. Після тривалих обговорень створили кооператив «Оберіг-Агро», який виготовляє паливні брикети й вирощує овочі в теплиці. Ініціатори об’єднання — побратими Степан Ковальчик і Володимир Федоренко.

За словами Володимира, вони зрозуміли, що хлопцям, які приходять із війни, просто нікуди подітися: «У містах є програми соціальної адаптації, працевлаштування. А сільська місцевість залишається в тіні. Вирішили, що найкращим способом реабілітації буде об’єднання заради досягнення однієї мети з однодумцями. Займатися спільною справою, аби в майбутньому вона давала прибуток, і підтримувати родини бійців, що загинули на Донбасі».

Звісно, хлопцям, які ніколи не займалися підприємництвом і не знали про основи ведення бізнесу, довелося непросто. Вони подали проєкт на розгляд Канадської Менонітської асоціації економічного розвитку і у квітні цього роки виграли грант від неї. За короткий час членами кооперативу стали 18 учасників бойових дій і волонтерів. А головне, вони отримали від міжнародного інвестора і встановили лінію для виробництва паливних брикетів, налагодили її роботу і вже виготовили першу пробну партію.

Потужність лінії з брикетування становить 250 кг паливних брикетів на годину, тож жителі Мостівської ОТГ й Доманівського району можуть розраховувати на альтернативне паливо місцевого виробництва. Невисокої вартості упаковка брикетів важить майже 10 кілограмів. Брикети можна використовувати для опалення будинків, складів, промислових і виробничих приміщень, приготування продуктів на мангалі, грилі, отримання високоякісного деревного вугілля. Перші дві тонни брикетів передали двом родинам загиблих на війні добровольців.

Підтримує колишніх військових і місцева влада. Для будівництва теплиць надали місце колишнього сміттєзвалища. Хлопці навели тут лад і навіть змогли трохи заробити на потреби кооперативу, зібравши скло й пластик і реалізувавши їх. Дві нові теплиці загальною площею 600 квадратних метрів уже збудовано. В них колишні бійці вирощуватимуть зелень, редиску, цибулю, морозостійкі рослини. Реалізовуватимуть поки що в місцеві школи й дитсадки, а далі — на ринок.

Голова громади Надія Бабанська задоволена, що на території ОТГ виникло аж два нові виробництва. Вона заявила, що місцева влада співпрацюватиме з кооперативом. ОТГ готова придбати брикети для закладів комунальної власності громади: будинків культури, шкіл, дитячих садків, адмінбудівлі сільської ради. Тож завдяки міжнародній підтримці та розумінню місцевої влади колишні атовці мають шанс стати успішними бізнесменами.