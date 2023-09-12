У заході взяли участь міністр енергетики України Герман Галущенко, президент Енергоатому Петро Котін, представники посольств США та Швеції. Рівненщину представляв начальник ОВА Віталій Коваль. У реактор ВВЕР-440 Рівненської АЕС завантажили першу партію ядерного палива Westinghouse. Раніше реактори цього типу працювали тільки на паливі російського виробництва. Контракт на постачання було укладено у вересні 2020 року у присутності Президента України Володимира Зеленського. Отже, Україна ще до початку повномасштабного вторгнення взяла чіткий курс на позбавлення залежності від росії в ядерній галузі. Запустити процес планували 2025-го. Але війна значно пришвидшила вкрай важливу для нашої енергетичної незалежності роботу.

«Це великий день для української енергетики, великий день нашого співробітництва зі США та Швецією, де розміщено відповідний завод. А найголовніше — це кінець монополії росіян в сегменті ядерного палива.

Попрацювали на випередження

Дуже сподіваюся, що цей день відкриє шлях до швидких санкцій проти росіян в атомній енергетиці», — наголосив Герман Галущенко.

Ядерне паливо виготовляє компанія Westinghouse спільно з українськими спеціалістами. А український Енергоатом став першою компанією у світі, якій вдалося замінити російське паливо на реакторах радянського зразка.

Головний виконавчий директор Westinghouse Патрік Фрагман зазначив, що фахівці Енергоатому і Westinghouse за півтора року провели фантастичну роботу, яка зазвичай триває шість-сім років: «Ми зробили це разом, і не тільки для України, а й для більшості європейських країн, в яких ядерні реактори відтепер можуть бути повністю незалежними від постачання палива з росії».

Акцентували на важливості розробки в умовах зими: українські фахівці працювали на заводі у Швеції у форматі 24 на 7.

«Приємно, що Рівненщина підтримує статус регіону, в якому успішно втілюють надважливі для держави пілотні проєкти. Дуже важливо, щоб атомна енергетика розвивалася. Що менше ми залежатимемо від росії, то сильнішими будуть Рівненщина, Україна та світ», — зазначив Віталій Коваль.

Учасники урочистостей підписали двосторонні угоди про розширення співпраці. Посол Швеції Мартін Оберг підкреслив, що його країна підтримує Україну та вдячна нашому народові, який обстоює і власну свободу, і європейські цінності.

Місту атомників — пів століття

Цікаво, що історичний день для України збігся з півсторічним ювілеєм міста-супутника Рівненської АЕС, який нещодавно повернув собі історичну назву Вараш. Із цієї нагоди у палаці культури імені Лесі Українки вшанували наших відважних захисників, жителів міста і спільно молилися за Україну й Вараш.

«Рівненщина — один із наймолодших регіонів. Проте завдяки місту атомників вона дає колосальний ресурс для держави, особливо це відчутно нині, коли агресор нещадно руйнує нашу енергетику.

Рівненська АЕС — головний роботодавець для містян. Це 7700 робочих місць, майже 20 відсотків атомної та 11 відсотків усієї енергетики України. Атомники, освітяни, медики, комунальники, підприємці — кожен достойно тримає свій важливий фронт», — зауважила заступниця начальника Рівненської ОВА Людмила Шатковська.

Відзнаки та цінні подарунки отримали: солдат в/ч 7073 Микола Александров, майор в/ч 3045 Національної гвардії України Олександр Глазков, старший солдат в/ч 7073 Сергій Ліхач. Почесною грамотою Рівненської ОДА нагороджено директора Вараської багатопрофільної лікарні Тетяну Латишенко та голову ГО «Естрадно-духовий оркестр «Енергія Полісся» м. Вараш Юрія Хлюстіна.

Начальник Вараського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Андрій Скляров передав грамоту головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного учениці Вараського ліцею №1 джурі рою «Стріла» Марії Тарасюк.

Керівники громади та гості поклали квіти до зображень загиблих Героїв. Завдяки їхній незламності ми зустрічаємо мирні світанки та плекаємо країну майбутнього — сильну, енергетично незалежну, самодостатню й демократичну.