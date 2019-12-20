Розпочато другий Всеукраїнський конкурс наукових студентських робіт на тему Революції гідності на здобуття відзнаки імені Героя Небесної Сотні Сергія Кемського. Сергій Кемський — кримчанин, історик, політолог, журналіст, співзасновник Інституту політичних та економічних ризиків і перспектив. Публікувався в друкованих та онлайн-виданнях. Сергій загинув у Києві на вулиці Інститутській від кулі снайпера 20 лютого 2014 року. Йому було 32 роки.

До участі в конкурсі запрошують студентів та аспірантів, які прагнуть досліджувати певні аспекти Революції гідності в наукових дослідженнях з політології, соціології, права, історії, мистецтвознавства.

«Для нас важливо, щоб Революція гідності ставала об’єктом наукових досліджень і щоб цією темою цікавилися студенти, адже вони задаватимуть тренд у науці. І цей конкурс покликаний ініціювати такі дослідження», — цитує слова кураторки відзнаки Сергія Кемського, завідувачки інформаційно-виставкового відділу Національного музею Революції гідності Ольги Сало Український кризовий медіацентр.

Заявки прийматимуть (тема доповіді й резюме) з 23 грудня 2019-го до 9 лютого 2020 року. Журі, а це відомі історики та мистецтвознавці, оголосить підсумки першого етапу конкурсу 17 лютого. Кінцева дата приймання робіт — 5 квітня. Переможців визначать наприкінці квітня. На них чекатимуть грошові призи: 4 тисячі гривень за третє місце, 7 — за друге і 15 — за перше.

До слова, на перший Всеукраїнський конкурс надійшли заявки від 37 учасників із 13 вищих навчальних закладів з восьми областей України. Роботи, які вибороли призові місця: «Волонтерський рух під час та після Революції гідності: дієвість громадянського суспільства в Україні» Василя Романика (ІІІ місце), «Ідентичність борця» — твір за книжкою Оксани Забужко «Літопис самовидця» Діани Піддубної (ІІ місце). Переможцями стали Михайло Янишівський і Мар’яна Постоловська з темою «Загальна правова оцінка подій на Майдані: легітимність та легальність дій». Як зауважувала Мар’яна, ідея роботи на цю тему з’явилася у них ще у 2014 році, до заснування конкурсу.

«Ми дослідили Революцію гідності з точки зору права народу на мирні зібрання, повстання, права нації на самовизначення. І дійшли висновку, що це була реалізація права народу на повстання з відповідними науковими аргументами. Порівнюємо Майдан з правового погляду з подіями, які згодом розпочалися на Донбасі та в Криму. Це теж важливо, щоб дати відповідь Росії, чому Революція гідності — це не те, що відбулося у так званих ЛНР/ДНР», — розповідала вона.

Цього року проєкт «Відзнаки Героїв», зокрема відзнаку Сергія Кемського, фінансують за підтримки Фундації української громади Канади BCU Foundation. Через свій фонд Nebesna Sotnia — Heavenly Hundred BCU Foundation передала громадській організації «Родина Героїв Небесної Сотні» 10 тисяч доларів. За частину цих коштів вже втілено відзнаку імені Героя Небесної Сотні уродженця Тернопільщини Олександра Капіноса, учасника Революції гідності, який загинув 18 лютого 2014 року від смертельного поранення.

У рідному селі на Тернопільщині Олександр був активним учасником громадського життя: цікавився історією України, українським фольклором, захоплювався творчістю Тараса Шевченка, грав на бандурі й гітарі, організовував вечорниці й культурно-просвітницькі заходи. Тому конкурс на кращий освітньо-культурний проєкт присвячено різним напрямам діяльності, якими за життя займався Герой. Мета конкурсу — зацікавити й залучити дітей і молодь до дослідження, вивчення і збереження культурної спадщини українського народу: живих традицій, звичаїв, обрядів, народних танців, народного співу, гри на народних інструментах, фольклору, ремесел, а також підвищення обізнаності місцевих громад у цій сфері. Переможець конкурсу одержить фінансову винагороду обсягом 15 тисяч гривень для впровадження проєкту та консультаційну підтримку фахівців.

Наталя ПИСАНА

для «Урядового кур’єра»