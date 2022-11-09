На Сумщині всіляко дбають про внутрішньо переміщених осіб, які знаходять тут свою другу батьківщину

Попри те, що Сумська область зазнала битків і постраждала від російської окупації, регіон залюбки приймає переселенців зі східних областей України, створюючи сприятливі умови для їхнього проживання. Станом на кінець жовтня в області було зареєстровано 75572 внутрішньо переміщених осіб, зокрема майже третина в обласному центрі. Готові прийняти на проживання Грунська та Комишанська ОТГ Охтирського району, два гуртожитки в обласному центрі на 120 осіб, інші установи та організації. І зараз, де є можливість, під житло облаштовують заклади культури та освіти, медицини і відпочинку, лагодять пошкоджені будинки, проєктують модульні містечка, закуповують квартири з усіма зручностями і побутовою технікою тощо. Новосілля були й будуть!Наприкінці вересня справили новосілля дванадцять сімей переселенців: десять у Сумах і два в Ромнах. Філія Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву закупила дванадцять квартир для тих, хто втратив житло через війну.

Вручаючи ключі від помешкань, голова Сумської ОДА-керівник ОВА Дмитро Живицький привітав новоселів, побажав їм спокою і затишку на новому місці. Усі квартири облаштовано побутовою технікою, умебльовано. Житло передано в оренду за символічну плату — одну гривню.

Днями депутати Сумської міської ради погодили інвентаризацію земельної ділянки площею 2,5 гектара по вулиці Ковпака, де обласний осередок Товариства Червоного Хреста України має намір звести модульне містечко для переселенців за прикладом своїх колег із Чернігова, де вже розпочали роботу. Тут передбачається збудувати п’ять будинків на 240 мешканців кожен. З часом це житло можна буде передати громаді міста, аби на випадок стихійних чи інших надзвичайних явищ переселяти сюди населення.

Тростянецький варіант

Тростянець — одне з міст, яке особливо постраждало під час окупації російськими військами. Утім Тростянецька ОТГ уже прийняла майже 1400 громадян із Харківської, Донецької областей, громад Сумщини й готова створити для них максимум комфорту і зручностей. У громаді наполегливо працюють над створенням колективного центру допомоги, який стане організаційним осердям означеної роботи.

За словами міського голови Тростянця Юрія Бови, вже визначено дев’ять об’єктів, які пристосують під житло. Основний — соціальний гуртожиток, на базі якого й буде центр допомоги для ВПО, а також заводський будинок культури, комунальні будинки, окремі приміщення в старостинських округах. Зокрема в Солдатському, Дерновій, Мартинівці, де є підходящі приміщення і частково пошкоджені будинки, які можна відремонтувати. Планують також звести модульне містечко на території колишньої спортивної бази «Нескучне».

Щоб знайти кошти, місто тісно співпрацює з міжнародними партнерами, зокрема з фондом ООН, благодійними організаціями. Вагомою фінансовою підмогою стануть залишки субвенції з державного бюджету, що надали на будівництво басейну. Ці кошти вирішили використати саме на потреби переселенців.

Днями до Тростянецької громади надійшли різноманітні меблі для облаштування центрів для проживання біженців. Це шафи, столи, ліжка зі зручними ортопедичними матрацами, стільці й навіть настінні дзеркала. Допомогу надав німецький благодійний фонд «EMWA Foundation gGmbH», а доставив Тростянецький БФ «Доброта».

Роботу знайти можна

Як наголошує директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний, безробітні з числа внутрішньо переміщених осіб у них перебувають на особливому контролі. За ними закріпили кар’єрних радників, які допомагають вивчати можливості працевлаштування. Роботу знайти можна. Так, донедавна мешканець Харкова Дмитро Мордань працював у рідному місті оператором заправних станцій, але з початком бойових дій був змушений переїхати в Лебедин на Сумщині. Звісно, постало питання працевлаштування. Оскільки в маленькому містечку роботу за фахом знайти не вдалося, звернувся до місцевої міськрайонної філії Сумського обласного центру зайнятості.

Враховуючи ситуацію, кар’єрний радник порекомендував подумати над професійною перепідготовкою, аби набути затребувану спеціальність. Погодився. І згодом на базі сумського центру професійно-технічної освіти набув новий фах — машиніст (кочегар) котельні і працевлаштувався на цю посаду в Маловисторопському навчально-виховному комплексі.

Інший приклад. Олена Комісарова, яка переїхала в Лебедин з Костянтинівки Донецької області, звернулась до фахівців служби зайнятості і знайшла не тільки розуміння, а й підтримку. Невдовзі жінка стала працювати оператором швацького устаткування ТОВ «Д.В.Є.» й зараз опановує тонкощі нової роботи.

А ось Вікторія Головченко донедавна жила в Хотінській ОТГ Сумської області, що поруч з українсько-російським кордоном. Постійні обстріли, прильоти снарядів і мін переповнили чашу терпіння, і жінка вирішила переїхати до Сум. За направленням Сумської районної філії Сумського ОЦЗ на базі Сумського ЦПТО перенавчилася на перукаря й започаткувала власну справу.

Це лише окремі приклади, як безробітні за підтримки фахівців служби зайнятості адаптуються до умов місцевих ринків праці, знаходять роботу, почуваючись впевнено і надійно в нових трудових колективах. Загалом це стосується переважної більшості біженців.

Мільйон на працевлаштування ВПО

Беручи на роботу внутрішньо переміщених осіб, роботодавці отримують відповідну компенсацію впродовж двох місяців у розмірі 6500 гривень за кожного, що передбачено відповідною урядовою програмою, яка запрацювала в квітні цього року. На Сумщині до центрів зайнятості подали 70 таких заяв, з яких задоволено 57 за працевлаштування 95 громадян. Здебільшого це представники Донеччини, Харківщини і Луганщини. Переселенці працевлаштовуються на такі посади: бухгалтер, водій, електрогазозварник, кухар, лікар, менеджер, підсобний робітник, продавець тощо.

З-поміж роботодавців, які отримали компенсацію, переважно фізичні особи-підприємці, ТОВ, приватні і комунальні підприємства, фермерські господарства.

Найбільше переселенців працевлаштовано на підприємства з виробництва взуття (Роменський район) і транспортних засобів та обладнання (Липоводолинщина) - відповідно 15 і 11. Тут вони працюють на таких посадах: складальник і формувальник верху взуття, деталей і виробів, розкрійник матеріалів, обробник виробів, електрик дільниці, інженер-технолог, слюсар, електрогазозварник та інших.

Усього роботодавцям Сумщини вже заплатили понад мільйон гривень саме за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. Область має чіткі орієнтири в роботі, завдяки чому переселенці почуваються тут упевнено і невимушено, адже знають, що їм є кому допомогти.