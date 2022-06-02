В області реалізують відразу кілька програм з охорони довкілля та переробки й утилізації побутових відходів

В останні дні травня на Полтавщині відновив роботу мобільний пункт прий­мання небезпечних відходів, так званий екобус, який не працював від початку повномасштабного вторгнення росії. Раніше він обслуговував населення майже безперебійно. За два роки його роботи тільки в Полтаві громадяни здали 9 тонн відпрацьованих батарейок, 44 тисячі люмінесцентних ламп і 2500 термометрів. За цей час жителі громад області позбулися майже 2700 кілограмів батарейок, 22 551 люмінесцентної лампи та більш як 300 термометрів. Завдяки мобільному пункту в повітря, грунт і підземні джерела не потрапила велика кількість смертельно небезпечної отрути. Адже всього одна батарейка забруднює 20 квадратних метрів землі та 400 літрів води.

Тарифи вищі — послуга якісніша

Для жителів Полтавщини послуга здавання небезпечних відходів безкоштовна. Юридичним особам її надають на договірній основі. Половину вартості утилізації відходів оплачує обласний бюджет, решту — громада.

Система подальшої утилізації відпрацьованих побутових приладів, що містять ртуть, у місті та області однакова. Комунальники віддають їх ТОВ «Полекозахист». Потім лампи відвозять на перероблення на державне підприємство «Боднарівка» на Львівщині. Батарейки спочатку доставляють на склади київської компанії «Екологічні інвестиції», а вже вона відвозить їх на переробний завод у Румунію.

Із травня в Полтаві на новий, якісніший рівень обслуговування громади вийшло місцеве КАТП-1628, яке займається питанням відходів в обласному центрі вже багато років. У міськвиконкомі вирішили, що віднині воно обслуговуватиме ще й 55 сіл у десяти старостатах.

Нещодавно комунальне підприємство оголосило про нові, трохи вищі тарифи на свою послугу, в яку тепер входить вивезення та захоронення твердих побутових та великогабаритних, зокрема будівельних відходів. Це важливо, тому що раніше в місті на будівельних майданчиках після здачі будівель в експлуатацію часто залишалося багато уламків залізобетонних блоків, поламаної арматури тощо. Тепер цього непотребу поменшає.

Комунальники відновили практику сортування вторсировини. 2021 року міська влада поставила на паузу закупівлі баків для розділення сміття.

Про намір полтавців рішучіше боротися із засміченістю території свідчить і те, що науковці Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» розробили комплексну програму поводження із твердими побутовими відходами в області на 2022—2030 роки. Це зроблено на замовлення управління житлово-комунального господарства та енергетики Полтавської обласної військової адміністрації.

Начальник управління ЖКГ ОВА Едуард Рева повідомив, що в її межах фахівці розроблять місцевий план поводження з відходами. Такі самі плани розроблять і для Пирятина, Лохвиці та Гребінки. У процесі реалізації програми в неї можуть вносити певні зміни. Документ передбачає формування мережі сміттєпереробних підприємств, створення сортувальних перевантажувальних станцій, через які з територіальних громад доставлятимуть на переробні підприємства відходи.

Уже визначили категорію сміттєзвалищ, які необхідно прибрати передовсім. Фахівці роблять у них спостережні свердловини, щоб встановити, якої шкоди те чи інше звалище завдає довкіллю.

Сміттєпереробні заводи збудують у Полтаві, Горішніх Плавнях та на території Пирятинської громади. Інші громади звозитимуть сміття туди. У Горішніх Плавнях уже є відповідний проєкт, під будівництво заводу відведено земельну ділянку.

Італійці нас навчать

Комплексна програма поводження з ТПВ передбачає закупівлю нової спецтехніки та контейнерів. Але не все так просто. За словами Едуарда Реви, на Полтавщині понад 700 звалищ. Із них тільки 21% мають документи на земельні ділянки. 10—15% мають дозволи на тимчасове зберігання відходів. Тому, щоб реалізувати заплановане, треба буде добряче попрацювати.

Поки що не відомо, якого саме типу сміттєпереробні заводи побудують на Полтавщині. Технологічні питання громади вирішуватимуть самі. Проте зрозуміло, що профінансувати їх можуть лише міжнародні інвестори. Отже, триває їх пошук.

Щодо планів будівництва сміттєпереробного заводу в Полтаві існує кілька варіантів майбутнього розміщення. Його можуть збудувати у селах Макухівка, Розсошенці або Кашубівка. Найвірогідніший перший варіант. Мабуть, завод розмістять поряд із макухівським сміттєзвалищем. Орієнтовно він матиме площу 2,7 гектара.

Комплекси з переробки механіко-біологічного оброблення та перероблення вторсировини займуть відповідно 2,8 та 0,8 гектара. Резервно-виробнича територія для перспективного розвитку та модернізації сміттєпереробного комплексу займатиме 5 гектарів. Детальним планом передбачено будівництво очисних споруд, пожежного депо, паркувальних майданчиків, водозабірної споруди та інших інфраструктурних елементів.

Проєктна потужність заводу — 194 тисячі тонн на рік. Плановий рік введення об’єкта в експлуатацію — 2026-й.

Проєкт передбачає можливість прокладення теплової мережі від заводу в Макухівці через річку Коломак (притока Ворскли) та Ворсклу до котельні в мікрорайоні Левада. Теплову енергію від роботи заводу планують використати для опалення будинків. Схожа система працює в італійському місті Больцано. Цей завод, окрім перероблення сміття, виробляє теплову та електричну енергію. Під час спалення сміття дим очищають за допомогою води, яка нагрівається, і її спрямовують в опалювальну систему міста.

За підрахунками, завод у Макухівці можна побудувати за чотири роки за 100 мільйонів євро.

Спосіб розв’язання проблеми утилізації й перероблення твердих побутових відходів знайшли й на півдні області, у Глобинській громаді. Там для цього планують скористатися відповідними німецькими технологією та обладнанням. Побудований разом з німцями завод буде здатний переробляти 90% сміття і 10% утилізувати.

Реалізація такого проєкту дасть змогу поліпшити екологічну ситуацію на території громади, підвищити рівень її економічної та енергетичної залежності, забезпечити додаткові надходження в місцевий бюджет та створити нові робочі місця.

Існує ще й Регіональна програма охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки з урахуванням регіональних пріоритетів Полтавської області на 2022—2027 роки «Довкілля-2027», на реалізацію якою передбачено використати понад 1 мільярд 260 мільйонів гривень. Із них з державного бюджету, за попереднім планом, мають надати понад 592,5 мільйона гривень.

Як все складеться, життя покаже. Добре, що є плани, в яких закладено облаштування сучасного комунального господарства і піклування про навколишнє природне середовище краю. Після перемоги на агресором роботи буде багато.