Їхні життєві долі хоч і різні, проте схожі: ставши вимушеними переселенцями, всі вони опинилися перед проблемою безробіття. Та, на щастя, не сам на сам із нею: на допомогу приходять фахівці Сумської обласної служби зайнятості, які тримають на постійному контролі працевлаштування кожного, хто потрапив у соціальну скруту. Коли розпочалися бойові дії на Донбасі, молода донеччанка Наталія Кривошеєва змушена була покинути домівку й шукати прихистку на Сумщині, а саме в селі Мутин Кролевецького району. Маючи бойову вдачу, жінка-містянка вчилася жити в сільській місцевості, виконувати незвичну для неї роботу, навіть спробувала себе в ролі лісокультурниці. Але в селі непросто знайти постійне робоче місце, та ще й аби воно було до душі.

Як розповідає заступник директора Кролевецького центру зайнятості Людмила Шумило, за характером Наталія людина креативна. Маючи освіту техніка-технолога швейного виробництва й досвід роботи дизайнера інтер’єрів, почала думати, як застосувати свій досвід у нових умовах.

Тим паче, що життя її змінилося кардинально: в Мутині вона вийшла заміж. Чи не найголовніша потреба молодої сім’ї — фінансова стабільність, яка у подальшому має перерости у добробут. А основа цього — постійна робота.

Маючи невдалий досвід самостійного пошуку, Наталія звернулася по сприяння до Кролевецького районного центру зайнятості. На профінформаційному семінарі дізналася про послуги, які надає служба. Фахівці запропонували розпочати власну справу, перед цим ретельно вивчивши і проаналізувавши схильність до підприємництва.

Доки Наталія роздумувала над пропозицією, служба зайнятості спільно з Мутинською сільською радою почала добирати варіанти. Сільський голова Надія Тепленко запевнила у підтримці підприємницької ініціативи донеччанки, зокрема стосовно приміщення. Вочевидь, небайдужість до майбутнього Наталії фахівців центру, органів місцевого самоврядування, односельців стали ще одним аргументом на користь започаткування власної справи.

Рік тому Наталія Кривошеєва представила на розгляд комісії Кролевецького РЦЗ бізнес-план з відкриття у Мутині ательє з пошиття і ремонту одягу. Основний вид діяльності — виготовлення одягу та предметів інтер’єру на замовлення, адже Наталія понад 5 років працювала дизайнером інтер’єрів. Її послуги недорогі, розраховані на широке коло споживачів з урахуванням індивідуальних особливостей, відповідають смакам конкретних клієнтів. Цей вид діяльності відносно дешевий, потребує придбання лише машини для трикотажного полотна і парогенератора, супутніх товарів.

Члени комісії одностайно підтримали запропонований бізнес-план, і невдовзі Наталія отримала одноразову допомогу у зв’язку з безробіттям на відкриття власної справи. З торішнього 28 квітня Наталія Кривошеєва зареєстрована як суб’єкт підприємництва. Вона вже придбала необхідне обладнання і фурнітуру, сільрада забезпечила приміщенням. Звісно, наданих коштів для розвитку бізнесу замало, але головне у справі — її руки, бо не лише від обладнання, а й від майстерності залежить успіх. Нині Наталія надає послуги селянам. А вони задоволені її роботою.

Як підсумовує Людмила Шумило, минув майже рік, але служба зайнятості все одно цікавиться її справами. Недавно дізналися, що Наталія потребує допомоги, тож скористалися послугами Ліги соціальних працівників Сумщині. І ось результат: Наталія успішно захистила запропонований проект і як допомогу одержала технічні засоби освітлення, трикотажні й універсальні машини для подальшого ведення власного бізнесу.

Ще один схожий приклад. Надія Сопотницька, яка переїхала до Конотопа з Донбасу, також пройшла подібний шлях і працює швачкою в одному з приватних підприємств районного центру. Можна наводити десятки інших прикладів, коли переселенці знаходять на новому місці не тільки роботу, а й себе — у повному розумінні слова.

Гуртом і роботу легше знайти

За словами начальника відділу організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Сумського обласного центру зайнятості Василя Шевчуна, на Сумщині 16 008 вимушених переселенців з Донбасу і Криму, з яких 5,3 тисячі працездатного віку. 134 поки що перебувають на обліку, інші вже знайшли роботу.

Днями на базі ГО «Професійна Ліга соціальних працівників Сумщини» проходив захист бізнес-планів переселенців і місцевого населення, які навчалися в межах проекту «Інтеграційна та стабілізаційна підтримка шляхом забезпечення засобами існування внутрішньо переміщених осіб та населення, що постраждало внаслідок конфлікту в Україні». Проект реалізує Міжнародна організація з міграції за фінансової допомоги уряду Об’єднаного Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

Обласна служба зайнятості долучилася до його втілення. Зокрема, Лебединський центр зайнятості через анкетування визначив учасників серед безробітних і роботодавців, котрі відповідали вимогам й мали підстави для отримання грантів на реалізацію власних проектів.

Як результат, після дводенних курсів в обласному центрі та успішного захисту бізнес-плану за напрямом «Вирощування грибів» у номінації «Самозайнятість» грант виграла жителька села Бишкінь Лариса Ткаченко, яка раніше жила в Горлівці Донецької області, а нині перебуває на обліку в Лебединському міськрайонному центрі зайнятості як безробітна. Стартовий капітал вона витратить на реєстрацію підприємницької діяльності, придбання необхідних матеріалів та інвентарю, облаштування приміщення.

Як кажуть у службі зайнятості, її фахівці й надалі практикуватимуть нові форми співпраці, зокрема з громадськими організаціями, такими, як Професійна ліга соціальних працівників Сумщини, щоб допомогти людям знайти роботу. А це багато важить насамперед для тих, хто опинився у скруті й потребує допомоги.

Нові часи — новий формат співпраці

Як розповідає директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний, протягом останніх років очолювана ним служба кардинально переформатувала діяльність, спрямовуючи її на подолання викликів. Усі згодні, що перед державними інституціями постають нові завдання, які мають на меті не лише всебічно розкрити потенціал внутрішньо переміщених осіб, що вже інтегрувалися на нових територіях, зокрема в Сумській області, а й сприяти переміщенню з непідконтрольних територій усіх, хто цього бажає, але вагається через ризик не знайти гідну роботу за раніше набутим фахом.

Тому служба зайнятості активно співпрацює з представниками міжнародних організацій. Зокрема, спільно з ПРООН реалізує проект «Підтримка реформ соціального сектору в Україні», в межах якого планують розробити систему працевлаштування особливо вразливих категорій населення, зокрема ВПО.

У лютому цього року в Україні стартував пілотний етап спільного проекту «Краудфандингова платформа для підтримки малого і середнього підприємництва». Спільно із Всеукраїнською молодіжною спілкою реалізовують проект LingvaSkills, у межах якого безробітні особи, серед ВПО, безкоштовно вивчають англійську мову на базі онлайн-платформи.

Досвід служби зайнятості, соціальних партнерів, інших організацій щодо подальшого працевлаштування ВПО переконує, що таку практику слід продовжувати.