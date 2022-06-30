Місяць тому, коли Фінляндія і Швеція, які десятиліттями підтримували статус нейтральності, подали заявку на вступ до НАТО, в соцмережах поширювалася карикатура. На ній було зображено диплом з емблемою Північноатлантичного альянсу і напис: «володимиру путіну, найкращому продавцеві року». Тепер такий дипломат можна вже цілком правомірно повісити на стіну у кремлі. Адже головною сенсацією саміту НАТО, який пройшов у Мадриді, стала новина, що Туреччина, яка блокувала вступ Фінляндії та Швеції до Альянсу, зняла своє вето. Отже, відтепер до його складу входитиме 32 країни, а його кордон з Росією, який нині становить 1200 кілометрів, збільшиться на 1300 кілометрів. «Блискуча перемога» кремлівського геополітичного стратега, який намагався переконати світ, що своїм нападом на Україну хоче зупинити розширення НАТО, яке дуже лякає «миролюбних» росіян, натомість жахнув європейських сусідів підступністю, жорстокістю і непередбачуваністю.

росію визнали загрозою

Ще донедавна вступ нових країн до Альянсу блокувала Туреччина. Проте всі претензії, які були в Анкари до Стокгольма та Гельсінкі, столиці врегулювали в меморандумі про взаєморозуміння. У ньому зафіксовано зобов’язання Швеції та Фінляндії боротися з терористичними організаціями, а також розблокувати експорт зброї до Анкари. Це дало змогу НАТО офіційно ухвалити рішення про запрошення двох країн стати членами Альянсу. Потім кожна країна ратифікує протокол про приєднання, і після цього розширення НАТО набуде чинності.

У НАТО не залишилося жодних ілюзій щодо намірів росії, тому в Альянсі не приховують, що на сьогодні рф становить головну загрозу для союзників. Це зафіксовано в новій стратегічній концепції Північноатлантичного альянсу, яку ухвалили учасники саміту і в якій росію визнано головною загрозою для країн-членів НАТО. Генеральний секретар Єнс Столтенберг оголосив, що НАТО збільшить свій контингент швидкого реагування до 300 тисяч осіб. Це, за його словами, «найбільші зміни нашої колективної оборони та стримування з часів холодної війни». Це рішення підтримали у Варшаві, заявивши, що цей крок «зробить Європу безпечнішою». Адже саме Польща зі зрозумілих причин закликала союзників з Альянсу захисти своїх східних партнерів.

Президент США Джо Байден заявив про істотне посилення присутності США у Європі. Вашингтон створить постійний штаб у Польщі, збереже додаткові ротаційні бригади, розташовані в Румунії, посилить ротацію у країнах Балтії, відправить додаткові винищувачі-бомбардувальники F-35 до Великої Британії та розмістить додаткові системи ПРО в Німеччині та Італії.

Двері НАТО — як старий турнікет у метро

Під час саміту було ухвалено новий комплексний пакет допомоги для України. Він являє собою набір трастових фондів, які буде спрямовано на різні напрями фінансування ЗСУ.

Запрошення взяти участь у саміті в Мадриді отримав і Президент України Володимир Зеленський, який звернувся до партнерів з Альянсу через відеозв’язок. Він закликав держави-члени НАТО допомогти зупинити терор росії проти мирних українських міст та знайти місце для України у спільному безпековому просторі.

Володимир Зеленський зазначив, що війна, яка вже триває понад чотири місяці, не має затягнутися, а тому Україні потрібно надати більше зброї, зокрема сучасної артилерії. «Війна не має затягуватися. Щоб цього не було, щоб ми зламали російську артилерійську перевагу, нам потрібно значно більше таких сучасних систем, сучасної артилерії», — сказав він.

За словами Президента, Україні також потрібна сучасна протиракетна і протиповітряна оборона для захисту цивільних від російських ракетних атак і бомбардувань. «Надавши їх нам, ви можете повністю зламати тактику росії зі знищення міст і терору проти цивільного населення. Це фундаментальна річ. Відстань від Києва до Мадрида менша, ніж дальність тих ракет, які застосовують проти нас. Хіба може одна держава відповісти на таку загрозу без допомоги партнерів? Ви можете надати цю допомогу», — зазначив Володимир Зеленський.

Президент закликав підтримати Україну не тільки зброєю, а й фінансами та санкціями — «такими санкціями проти росії, які зупинять її здатність оплачувати війну». Глава держави наголосив, що Україна потребує гарантій безпеки. Він зазначив, що НАТО має знайти місце для України у спільному безпековому просторі й допомогти виграти війну, в іншому разі на Альянс чекає відкладена війна з росією. «Або невідкладна достатня для перемоги допомога Україні, або відкладена війна росії з вами», — сказав він.

Президент розкритикував політику відкритих дверей НАТО і наголосив, що потрібно позбутися сірої зони між НАТО та рф. «Політика відкритих дверей НАТО не повинна нагадувати старі турнікети київського метро: вони відкриті, а коли підходиш — закриваються, доки не заплатиш. Хіба Україна ще не достатньо заплатила? Хіба наш внесок у захист Європи і всієї цивілізації досі недостатній? То що ж ще потрібно?» — емоційно звернувся до аудиторії Президент.