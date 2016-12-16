Відомо, що 14 грудня Окружний суд Амстердама (Нідерланди) ухвалив рішення повернути музейні цінності, які експонували на виставці «Крим. Золотий острів у Чорному морі» в музеї Алларда Пірсона — археологічному музеї амстердамського університету, на територію нашої країни і визнав, що вирішувати питання щодо власника цих музейних цінностей бракує повноважень.

Перший заступник міністра культури Світлана Фоменко зазначила з цього приводу, що питання власності культурних цінностей певного музею вирішуватимуть за національним законодавством. «Можливо, на нас ще чекає боротьба за повернення в Україну цих культурних цінностей. Але ми готові обстоювати інтереси своєї держави та народу, їхнє право на культурні надбання, які мають повернутися до музейного фонду України, — таку думку висловив міністр культури Євген Нищук. І додав: — Упевнений, що з часом вони повернуться до рідних музеїв, але вже визволеного Криму».

Як усе починалося

2013 року Міністерство культури погодило передачу музейних предметів з фондових колекцій Центрального музею Тавриди (132 музейні предмети, 451 одиниця зберігання), Керченського історико-культурного заповідника (відповідно 190 і 190), Національного заповідника «Херсонес Таврійський» (28 і 28) та Бахчисарайського історико-культурного заповідника (215 і 1442) для експонування на виставці «Крим. Золотий острів у Чорному морі» в Рейнському крайовому музеї міста Бонн (Німеччина) з 3 липня 2013-го до 19 січня 2014 року та музеї Алларда Пірсона — археологічному музеї амстердамського університету з 6 лютого до 28 травня 2014 року. Встановлено термін тимчасової передачі: з 13 червня 2013 року по 12 червня 2014-го. Коли термін чинності дозволу закінчився, експонати вважають незаконно вивезеними з території України.

У зв’язку з окупацією АР Крим та з огляду на те, що відповідно до статті 15 Закону «Про музеї та музейну справу» музейний фонд України — національне багатство, невід’ємна складова культурної спадщини країни, яку охороняє закон, Міністерство культури внесло зміни до Положення про Музейний фонд України. Зокрема до пункту 41-1, в якому йдеться, що в разі настання обставин непереборної сили або наявності загрози знищення, втрати, пошкодження чи руйнування музейних предметів державної частини Музейного фонду України рішення про їх передачу на постійне або тимчасове зберігання, зміну строку тимчасової передачі або повернення таких предметів, переданих на тимчасове зберігання за межами України для експонування на виставках, проведення реставрації або наукової експертизи приймає Мінкультури.

Тож Мінкультури поклало обов’язки основного зберігача всіх музейних предметів державної частини Музейного фонду України кількістю 565 музейних предметів, 2111 одиниць зберігання, які перебувають у музеї Алларда Пірсона, на Національний музей історії України. Про це поставили до відома кримські музеї.

Час судової тяганини

Однак ці установи 19 листопада 2014-го подали позов до Окружного суду Амстердама проти музею Алларда Пірсона про повернення експонатів виставки на територію окупованої АР Крим. Так почалася судова тяганина. У свою чергу й Україна 21 січня 2015 року подала заяву до того ж суду про допуск держави в судовий процес як позивача у справі. Протягом 2015—2016 років сторони здійснили кілька раундів обміну письмовими поясненнями.

Що вирішив суд, знає весь світ. У коментарі МЗС України зазначає: це рішення — логічне підтвердження позиції Королівства Нідерланди й усього міжнародного співтовариства щодо невизнання неправомірної окупації й спроби анексії Російською Федерацією Автономної Республіки Крим і Севастополя. Рішення — приклад реалізації на практиці положень резолюції Генеральної Асамблеї ООН 68/262 від 27.03.2014 року «Територіальна цілісність України».

Воно відповідає духу численних документів ОБСЄ, Ради Європи, Європейського Союзу та багатьох інших міжнародних організацій.

Сергій ДМИТРУК

для «Урядового кур’єра»