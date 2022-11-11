Відучора на українсько-румунському кордоні працює новий пункт пропуску «Красноїльськ — Вікову де Сус». У його офіційному відкритті взяли участь Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та Прем’єр-міністр Румунії Ніколає Чуке.

«Після 24 лютого західний напрямок став ключовим для України. Тому розширення його пропускної здатності — один із пріоритетних завдань для нашого уряду. Розвиток прикордонної інфраструктури дає нам змогу наростити експорт до ЄС, збільшити обсяги допомоги та інтенсивність економічної співпраці з партнерами», — зазначив Денис Шмигаль.

За його словами, західний напрямок став для нас найважливішим, адже саме на нього Україна переорієнтувала експорт. Саме через західний кордон рятувалися люди, які були змушені залишити країну. І через ці кордони наші громадяни повертаються додому. Тому відкриття нових пунктів пропуску та розширення наявних — пріоритет для уряду України.

Прем’єр повідомив, що вже реконструйовано пункти пропуску на кордоні з Польщею, в Закарпатській області оновлено пункт пропуску зі Словаччиною. Але найбільшого прогресу вдалося досягти на українсько-румунському кордоні.

«Красноїльськ — Вікову де Сус» став першим з 1998 року пунктом пропуску, збудованим з нуля. «На цьому не зупиняємося. Працюємо далі задля перемоги», — наголосив глава українського уряду. Як він повідомив, скоро буде відновлено пункт пропуску «Дяківці — Раковець». У майбутньому на спільному кордоні заплановано відкрити ще сім пунктів пропуску.

Прем’єр-міністр Румунії Ніколає Чуке повідомив, що через інфраструктуру Румунії — залізницю, автодороги, порти Констанца і Галац — експортовано понад 6,5 мільйона тонн зерна з України. На майбутнє ще є плани сприяти відкриттю більшої кількості пунктів пропуску, які підтримує Європейський Союз. «Тому, пане Прем’єр-міністре, ми й надалі будемо координувати нашу діяльність, щоб, як висловлювали надію ті, хто опікувався урочистим відкриттям цього пункту, нам вдалося відкрити інші пункти перетину кордону», — наголосив керівник румунського уряду.

Як підкреслив Денис Шмигаль, дуже важливо, що в цьому процесі братиме участь і Консультативна місія Європейського Союзу в Україні. Її участь сприятиме отриманню коштів від Європейського Союзу на розвиток прикордонної інфраструктури. Це матиме позитивні наслідки для України, адже росте експорт до Румунії та інших країн Європейського Союзу. Зросте обсяг товарів, які отримає Україна. Це також сприятиме активізації економічних відносин між Україною та Румунією.

«Переконаний, що разом ми переможемо ворога і відкриємо новий етап розвитку», — зазначив український Прем’єр і щиро подякував Прем’єр-міністрові, уряду Румунії та всьому румунському народу за безумовну підтримку України.

Розширення співпраці в економічній галузі, а також європейські та євроатлантичні прагнення України обговорили Денис Шмигаль і Ніколає Чуке вже під час двосторонньої зустрічі.

Сторони порушили питання розширення експортних можливостей України. Зокрема домовилися активізувати роботу щодо введення в експлуатацію та відкриття нових пунктів пропуску на українсько-румунському кордоні.

Як повідомив Денис Шмигаль, було узгоджено створення двосторонньої робочої групи з розвитку транспортної інфраструктури на спільному кордоні. До роботи долучиться Консультативна місія ЄС в Україні. За його словами, це сприятиме залученню фінансування Євросоюзу на наступних етапах.

Прем’єр-міністри України та Румунії торкнулися підтримки енергетичного сектору нашої держави у зв’язку з ракетними обстрілами та руйнацією російською федерацією української енергосистеми. Зокрема сторони обговорили постачання електрообладнання та посилення роботи в цьому напрямі спільно з Європейською комісією.

Денис Шмигаль і Ніколає Чуке говорили про підтримку європейських та євроатлантичних прагнень України, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.

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