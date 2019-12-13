У Програмі діяльності Кабінету Міністрів України одну з цілей Міністерства розвитку громад та територій України визначено так: українці маютимуть комфортне та доступне житло.

Важливим соціальним завданням держави є задоволення потреби людини в житлі, оскільки низький рівень забезпечення житлом є однією із найгостріших соціальних проблем держави.

Результати досліджень науковців стосовно світового досвіду у сфері житлової політики свідчать, що оперування поняттями «соціальне житло» та «доступне житло» в економічно розвинутих державах не передбачає нормативного посилання на отримання безкоштовного житла. Наприклад, у німецькому житловому законодавстві немає понять «отримання», «надання» квартири, адже малозабезпеченим виділяють грошову допомогу для самостійного орендування житла у приватному секторі. Контракт на оренду квартири одержувач соціальної допомоги погоджує у соціальному відомстві, яке оплачує оренду житла і частину вартості комунальних послуг. Змінити соціальну квартиру можна тільки за згодою соціального відомства, у разі виникнення особливих обставин, більшість із яких обумовлені в законодавстві або підзаконних актах. Власники квартир або будинків не можуть отримувати соціальну допомогу.

У Франції, нині, приблизно 17% родин живе в соціальному житлі. Приватні компанії, що його споруджують, одержують право на податкові пільги. Після завершення будівництва вони віддають житло в оренду малозабезпеченим громадянам за встановленими державою цінами.

Статтею 47 Конституції України передбачено право кожного громадянина України на житло та створення державою умов, за яких кожний громадянин матиме змогу побудувати житло, придбати його у власність або взяти в оренду. Громадянам, які потребують соціального захисту, житло надається державою та органами місцевого самоврядування безоплатно або за доступну для них плату відповідно до закону.

На практиці забезпечення реалізації цього права відбувається недостатньо ефективно. Нестача житла в країні суттєво погіршує демографічну ситуацію. Вирішення житлової проблеми за допомогою механізму забезпечення доступності житла розглядається фахівцями як одна з найважливіших умов сприяння народжуваності.

За словами міністра розвитку громад та територій України Альони Бабак, сьогодні в країні діють усього кілька державних житлових програм. Такі програми є певним хаотичним рішенням системної проблеми: відсутності життєздатних інструментів фінансування будівництва житла або інструментів забезпечення людей житлом, які потребують поліпшення житлових умов. Тому Мінрегіон до кінця 2020 року має розробити концепцію державної житлової політики, а також фінансові інструменти, щоб у держбюджеті на 2021 рік вже передбачити кошти на реалізацію визначених житлових програм.

Як повідомили «Урядовий кур’єр» в управлінні взаємодії з громадськістю Урядового контактного центру, впродовж 2019 року на урядовій «гарячій лінії» зареєстровано понад 4 000 звернень з питань житлової політики. На майже 700 звернень, що не потребували розгляду в органах виконавчої влади, працівники Центру надали заявникам консультації та роз’яснення щодо норм законодавства, а також необхідну довідкову інформацію. Більшість звернень потребували розгляду органами виконавчої влади, Секретаріатом Кабінету Міністрів України та були надіслані за призначенням.

Зокрема, громадяни зверталися з проханням посприяти в отриманні житла згідно з державною програмою «Доступне житло», а також надати роз’яснення щодо умов участі у цій програмі та умов її реалізації.

Серед звернень з приводу забезпечення житлом у рамках постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2018 р. № 1201 «Про затвердження Порядку забезпечення Державною іпотечною установою поліцейських та осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту житлом на умовах фінансового лізингу»траплялися скарги щодо затягування терміну розгляду документів (до 3-х місяців), поданих для придбання житла до Державної іпотечної установи.

Ось декілька прикладів звернень, які свідчать про системні проблеми у сфері реалізації житлових програм.

Жителька Монастирищенківського району Черкаської області зателефонувала на урядову «гарячу лінію» та повідомила, що в 2010 році уклала договір на отримання кредиту у розмірі 80 000 грн з Черкаським обласним фондом підтримки індивідуального житлового будівництва на селі. Заявниця сплачувала внески вчасно, раз на 3 місяці. З часом отримала повідомлення, що Фонд припинив існування. Стосовно реквізитів правонаступника не поінформували. Жінка просила допомогти з’ясувати, хто є правонаступником та на які реквізити сплачувати внески за кредит.

У Мінрегіоні повідомили, що з питання відновлення роботи Черкаського регіонального фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі Черкаській обласній державній адміністрації неодноразово надсилалися листи з проханням вжити заходів щодо усунення порушення бюджетного законодавства, відновлення роботи Фонду та надання інформації по кожному із вжитих заходів.

Заявниця з Городищенського району Черкаської області звернулася з такою же проблемою. Її чоловік у 2013 році отримав кредит у Черкаському обласному фонді підтримки індивідуального житлового будівництва на селі. З осені 2018 року чоловік заявниці не має змоги виплачувати кредит, оскільки змінилися реквізити банку. У Фонді нових реквізитів не повідомляють. Жінка просила посприяти у наданні реквізитів, за якими чоловік зможе продовжити виплачувати кредит, а також надати роз'яснення, чи не будуть нараховуватись відсотки за несплачений кредит, якщо кредит не виплачується не з власної вини.

У Департаменті містобудування, архітектури, будівництва та житлово- комунального господарства Черкаської обласної державної адміністрації надали таку відповідь.

Державне підприємство «Черкаський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі» (далі - Фонд) є самостійною юридичною особою. Департамент визначався головним розпорядником коштів на надання кредитів та витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) придбання житла по загальному та спеціальному фондах обласного бюджету. Фонд визначався головним розпорядником коштів на надання кредитів та витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) придбання житла з державного бюджету.

Фонд не надає Департаменту фінансової і бюджетної звітності, що відповідно до п. 34 ч.І ст. 116 Бюджетного кодексу України є порушенням бюджетного законодавства. Управління Державної казначейської служби України у м. Черкаси Черкаської області відповідно до статті 117 Бюджетного кодексу України неодноразово застосовувало до Фонду такий засіб впливу, як попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства та зупинення операцій з бюджетними коштами. Станом на серпень нинішнього року роботу Фонду не відновлено і голову Фонду не призначено.

Після призначення нового голови Фонду та відновлення його роботи можна буде провести звірку щодо сплати кредиту.

Як-то кажуть, де тонко, там і рветься.

За період з 4 по 10 грудня 2019 року на урядовій «гарячій лінії» зареєстровано 28 985 звернень, з них телефоном – 25 758, через інтернет – 3 227.

Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію громадяни можуть, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 цілодобово та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Lifecell.

Особи з порушенням слуху можуть звернутися на урядову «гарячу лінію» за допомогою Skype-зв’язку за таким іменем: Урядова гаряча лінія 1545-1, Урядова гаряча лінія 1545-2, Урядова гаряча лінія 1545-3.

Працює «гаряча лінія» для кандидатів на посади фахівців з питань реформ: (044) 284-19-64.

Для підприємців діє «гаряча лінія» за номером телефону: 0-800-503-045.

Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»: +38(044) 284-19-15.

Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру за адресою: www.ukc.gov.ua.

Звертаємо увагу, що на веб-сайті Центру у розділі «Консультаційна та інформаційна база» можна ознайомитися з відповідями на запитання, з якими найчастіше звертаються громадяни на урядову «гарячу лінію».