Програма перебування Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана в Запорізькій області була насиченою. За день він встиг взяти участь у церемонії відкриття термінала з відвантаження зернових і олійних культур на річковий транспорт ТОВ СП «Нібулон», у Міжрегіональній конференції з питань впровадження реформи децентралізації та урочистих зборах з нагоди Дня медичного працівника. Програма робочої поїздки містила й ознайомлення з перебігом будівництва автотранспортної магістралі через Дніпро, огляд відремонтованої злітно-посадкової смуги в аеропорту «Запоріжжя». А в селі Біленьке глава уряду відкрив шкільне футбольне поле.

Річковий потенціал треба використати

Агрохолдинг «Нібулон» — один з найбільших українських виробників та експортерів сільськогосподарської продукції. Він має власний флот, потужності зі зберігання зерна обсягом понад 1,7 мільйона тонн, власний перевантажувальний термінал у Миколаєві. Земельний банк компанії становить майже 80 тисяч гектарів. Новий термінал розраховано на зберігання 76 тисяч тонн зерна. Передбачають: щодня там перевантажуватимуть майже 12 тисяч тонн сільгосппродукції. Вартість об’єкта — півмільярда гривень. Його зводили в кооперації з Європейським інвестиційним банком.

Володимир Гройсман натиснув символічну кнопку запуску термінала й висловив переконання, що відкриття такого потужного підприємства свідчить про відновлення економіки. Присутнім він порадив використовувати ці можливості і в майбутньому завойовувати зовнішні ринки, забезпечувати вітчизняний внутрішній ринок високоякісною українською продукцією. Під час заходу відбулося й урочисте підписання кредитної угоди з Міжнародною фінансовою корпорацією на загальну суму 100 мільйонів доларів.

Під час ознайомлення з потужностями нового перевантажувального термінала Володимир Гройсман говорив про відродження річкового транспорту й використання річкових і морських шляхів та про здатність пришвидшити розвиток логістичних можливостей багатьох галузей економіки. «Річковий транспорт майже зупинено. Можемо використовувати річковий потенціал для переміщення товарів по всьому світу. Потрібне нове законодавство, підтримка річкового флоту. Потенціал для розвитку річкового транспорту є», — сказав він.

Потім Прем’єр поінформував, що Україна входить до десятки світових експортерів широкої номенклатури сировинної продукції аграрного сектору. Незабаром можна буде говорити й про відновлення українського фермерства, середнього підприємництва. Саме вони забезпечать розвиток переробки, створення доданої вартості всередині країни та формування нових робочих місць у сільській місцевості. «Україна — потужна аграрна країна, агросектор — це понад 12% нашого ВВП, кожен шостий українець працює на агропідприємствах. Ми лідери з виробництва багатьох продуктів: соняшникової олії, пшениці, кукурудзи, м’яса птиці. З багатьох позицій ми в десятці світових лідерів. Але наше завдання — не тільки ставати експортером сировини. Треба розвивати переробку — переробляти продукцію всередині країни, створювати кінцевий продукт, створювати додану вартість і заробітну плату тут», — наголосив Прем’єр.

Він звернув увагу, що передумови створення підприємств на селі з’явилися завдяки децентралізаційним змінам. За умови ухвалення проекту земельної реформи ситуація стане ще ліпшою, оскільки мета земельних перетворень полягає в посиленні фермерського руху, розвитку умов життя на селі. «Ресурси децентралізації, поєднані з розвитком підприємництва, кооперативного руху на селі дадуть колосальний результат і зроблять внесок у якість життя громадян, — цитує слова Володимира Гройсмана департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ. — Коли говоримо про земельну реформу, це не означає, що маємо комусь щось продати. Маємо відродити фермерство, дати фермерові доступ до фінансового ресурсу, створення господарств, продукту й розвитку територій».

На думку глави уряду, системну підтримку фермерства може бути оформлено окремою програмою на зразок програми з підтримки сільськогосподарського машинобудування. До неї залучено 40 виробників. «Таку саму програму маємо зробити для фермерства, тваринництва й рослинництва, створення робочих місць і національного продукту, — додав Прем’єр. — Таку політику спрямовано на зростання економіки. А все, що заробить економіка, реінвестуємо в життя громадян».

ОТГ дадуть 1,5 мільярда

Під час Міжрегіональної конференції з питань впровадження реформи децентралізації Прем’єр заявив, що наступним кроком у перетвореннях стане прозорість ухвалення рішень на місцевому рівні, відповідальність влади, зокрема за використані фінансові ресурси, залучення громадськості до обговорення всіх важливих ініціатив. Він нагадав, що за три роки в Україні створено 413 об’єднаних територіальних громад, готують вибори місцевих органів влади. Цього року уряд передбачив 1,5 мільярда гривень на підтримку ОТГ.

Під час спілкування з представниками ЗМІ йшлося про розроблений урядом проект пенсійної реформи. Його обговорює громадськість. Він підкреслив, що всі економічні пріоритети КМУ прораховано, вони спираються на показники розвитку економіки. Ресурси для підвищення зарплат і пенсій за умови ухвалення пенсійної реформи є. Пенсії планують збільшити для 9 мільйонів пенсіонерів вже з 1 жовтня. А до кінця року глава уряду обіцяє середню заробітну плату на рівні 7 тисяч гривень.

А ось запуску системи загального декларування доходів у середньостроковій перспективі уряд не підтримує.