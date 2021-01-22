«Урядовий кур’єр» дізнався у експерта, які нові норми для бізнесу діють з 16 січня 2021 року у зв’язку зі зміни в Законі про мову, і які штрафи загрожують підприємцям?

Анна ЛИСЕНКО,

адвокат, партнер АО «Адвокатська сім'я Лисенко»

для «Урядового кур’єра»



Майже рік діє Закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Закон ухвалений Верховною Радою України 25 квітня 2019 року, набув чинності з 16 липня 2019 року. Обов’язково мають розмовляти українською мовою державні службовці, предствавники місцевого самоврядування, військовослужбовці, правоохоронці, судді, прокурори, адвокати, нотаріуси, медпрацівники, вчителі тощо.

У 2021 році сфера застосування української мови розшириться у два етапи:

♦ з 16 січня 2021 року сфера обслуговування споживачів, включаючи електронну комерцію,

♦ з 16 липня 2021 року сфера розваг, кіно, театрів та видавництв.

Як на підприємців вплинуть нові мовні зміни?

Обслуговування клієнтів та відвідувачів українською



Споживачі мають право на обслуговування їх державною мовою, а підприємці з 16 січня повинні обслуговувати лише українською. До таких підприємців відносяться всі продавці та надавачі послуг, хто безпосередньо обслуговує клієнтів, в тому числі інтернет-магазини та інтернет-каталоги, кафе, ресторани, магазини, гуртки, перукарні, спортклуби тощо.

Винятком є прохання самого клієнта, який забажає обслуговувати його іншою мовою. При цьому, таке бажання може бути усним.

Інформація про товари та послуги українською мовою

Всі підприємці зобов’язані надавати інформацію про товари, вироби, роботу та послуги українською, яка може дублюватися іншими мовами.

У разі якщо крім української інформація надається також іншими мовами, обсяг інформації про товари та послуги державною мовою не може бути меншими за обов’язковий обсяг інформації. Також допускається використання слів, скорочень, абревіатур та позначень англійською мовою та/або з використанням літер латинського та/або грецького алфавітів.

Нагадаю, що інформація про товари, роботи чи послуги доводиться до відома споживача згідно з законом «Про захист прав споживачів», а саме повинна містити: назву товару, торгову марку, найменування та місце знаходження виробника, властивості продукції, номінальну кількість (масу, об'єм тощо), умови використання; відомості про вміст шкідливих для здоров’я речовин, інформацію про ГМО, ціну, дату виготовлення та строк придатності; відомості про умови зберігання; гарантійні зобов’язання виробника тощо.

Зверніть увагу, що оголошення з пропозицією укласти договір, вивіски, повідомлення, написи та інші публічні вивіски, а також візуальна та звукова інформація про товари та послуги, які розміщені не в мережі інтернет, вже давно повинна бути українською мовою.

Інтернет-магазини лише українською

Найбільше зусиль щодо переходу на українську мову доведеться зробити інтернет-магазинам, у яких кількість товарів на сайті може досягати тисяч позицій. Весь контент про товар або послуги потребує перекладу на українську мову. Тобто сайти повинні за замовчуванням відкривати українську версію, а відвідувач має можливість перемкнутися на інші мови.

Крім того, консультанти або менеджери з продажу по телефону або через месенджери також повинні спілкуватися українською мовою з клієнтом, якщо той не забажає іншу мову.

Не слід забувати про рекламну продукцію, електронну або СМС-розсилку від інтернет-магазину, яка теж відтепер повинна бути українською мовою.

Якщо продавець має сторінку в соціальній мережі, наприклад, у Facebook або Instagram, я б радила викладати пости в більшій кількості українською мовою.

Зверніть увагу, що особисті сторінки або блоги громадян не потребують ведення українською мовою. Така вимога стосується лише підприємницької діяльності або осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність (адвокати, нотаріуси, науковці, артисти, лікарі тощо), метою яких є пряме чи опосередковане просування товарів, робіт чи послуг або ділової репутації особи.

Чого очікувати сфері розваг влітку 2021 року?



Кінотеатрам, театрам, музеям, туристичним агентствам, друкованим виданням слід розпочинати готуватися до переходу на українську мову. З 16 липня 2021 року набудуть чинності наступні зміни щодо обов’язковості використання державної мови.

Так, культурно-мистецькі, розважальні та видовищні заходи повинні будуть проводитись українською мовою. При цьому дозволяється інша мова, якщо це необхідно в художньому задумі або мовою національних меншин. Можна буде використовувати синхронний переклад виступу. Афіші та квитки на заходи друкуватимуться українською мовою з можливістю зазначення іншої мови, але меншими літерами.

Артисти в театрі, який не є приватним, виступатимуть українською мовою, а у разі вистави російською мовою забезпечується переклад або субтитри.

Музеям також доведеться повністю перейти на українську мову, включаючи написи під експонатами, на квитках та оголошеннях.

Дивитись фільми в кінотеатрах, по телевізору або в мережі інтернет громадяни будуть також українською мовою.

Кіноафіші та квитки для відвідування кінотеатрів треба друкувати українською мовою.

Відвідувачі турагентств та екскурсії також будуть обслуговуватися українською мовою.

Газети та журнали повинні будуть видаватись українською мовою. Видання іншою мовою можливе за умови видання такого тиражу і українською мовою за однаковою назвою, об'ємом та способом друку. Тобто, хочеш надрукувати газету російською, будь ласка, надрукуй 50% її українською мовою. Не заборонено видавати газети та журнали кримськотатарською мовою, іншими мовами корінних народів України, англійською мовою, іншою офіційною мовою Європейського Союзу. Книговидавець може видавати 50% книг на рік іншою, ніж українською, мовою.

Відповідальність за не обслуговування українською мовою



Невдоволені громадяни можуть протягом шести місяців подати скаргу до Уповноваженого із захисту державної мови. У скарзі має бути вказано прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання особи, викладено суть скарги, дата складання скарги та підпис.

Поки чіткого порядку подання та розгляду таких скарги не має. Офіційного сайту Уповноважений поки не має, тому зв’язок з ним можна тримати, наприклад через Facebook.

Уповноважений пропонує подавати скарги до нього поштою (01001, м.Київ, провулок Музейний, 12) або на електронну адресу: kremin@kmu.gov.ua.

Скарга розглядається протягом 30 робочих днів. Уповноважений може призначити мовну експертизу (не зрозуміло де, яким коштом буде проводитися така експертиза), провести перевірку (контроль) або залишити скаргу без розгляду. Якщо виявлять порушення, складається акт про результати здійснення контролю за застосуванням державної мови. Для першого разу — лише попередження. Якщо протягом року такий підприємець повторно порушить закон, буде складено протокол та винесено постанову про накладення штрафу. Якщо підприємець не згоден зі штрафом, він може оскаржити його у суді.

Який розмір штрафу за мовні порушення

За ст. 188−52 та ст. 188−53 Кодексу України про адміністративні правопорушення штраф буде становити від 200 до 700 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (НМДГ), тобто від 3 400 грн до 11 900 грн.

Але ці зміни почнуть діяти лише з 16.07.2021 року. А з 16.01 і до 16.07 можливою санкцією від Уповноваженого буде накладення штрафу за повторне порушення не застосування державної мови протягом року, яка передбачає штраф 100−200 НМДГ, тобто від 1 700 грн до 3 400 грн.