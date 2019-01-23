Протягом важких десятиліть під радянським керівництвом українці ніколи не полишали своєї мрії про вільну, об’єднану і незалежну Україну

100 років, що змінили країну, епоху, частково свідомість і менталітет. Але вони не змінили головного — необхідності обстоювати все те, чого досягли попередні покоління в нелегкій боротьбі з нашим одвічним ворогом. Ворогом, який не бажає змиритися з тим, що у світі живуть волелюбні українці, а на політичній карті світу існує незалежна держава Україна.

На відміну від епохи й людей, методи й мета російської імперії не зазнали кардинальних змін. Як і 100 років тому, це — брехня, підступність, жорстокість і дурна сила. Натомість набутий кров’ю історичний досвід, особливо за останні п’ять років, навчив більшість співгромадян фільтрувати потоки фейків та істеричних стогонів з-за «порєбріка», відрізняти овечу шкуру від вовчого нутра.

Ще напередодні здобуття Незалежності, у 1990 році, коли не всі вірили у швидке падіння СРСР, українці, яких тоді ще вголос не називали патріотами, вийшли у День Соборності та утворили єдиний живий ланцюг, котрий об’єднав Донбас, Київ і Львів. То був справжній щирий порив людей, втомлених від червоного ярма й жорсткого централізованого примусу до покори, спротив нівелюванню національної ідентичності.

Як і 100 років тому, нині Софійська площа вбралася в синьо-жовті кольори й символіку УНР, вмістила тисячі людей із національними прапорцями й гербами в руках. Урочистості розпочалися з виконання духовного гімну України «Боже великий єдиний» та зачитуванння Акта злуки УНР і ЗУНР.

Президент Петро Порошенко разом із дружиною взяв участь у церемонії покладання квітів до пам’ятників Тарасу Шевченку й Михайлу Грушевському. Букети квітів президентське подружжя поклало й до пам’ятних знаків на місці загибелі героїв Революції гідності Михайла Жизневського й Сергія Нігояна.

Вітальне слово глави держави було лаконічним, стриманим і змістовним. Жителям окупованих Росією Криму і деяких районів Донбасу він пообіцяв наблизити день звільнення від ворога: «Ми ніколи про вас не забуваємо й щодня працюємо заради наближення дня вашого звільнення від ворожого ярма».

Попри всі загрози, які нависають над нашою країною з північного сходу, сьогодні вдалося усунути небезпеку втрати Україною незалежності й соборності. Щоправда, ціною великих жертв і зусиль. «У жорсткому протистоянні з терористами, російськими найманцями і частинами російської армії ми зупинили ворога. А гаслом нашим було — «Єдина країна», — констатував Петро Порошенко.

Не завадить нашому поступові й безпрецедентний масштаб підготовки Кремля до втручання в цьогорічні українські вибори. З цим стикається не лише Україна, а й уся Європа і весь світ. «Але немає сумнівів у мудрості нашого народу, у його єдності на шляху, яким ми йдемо у майбутнє», — цитує УНІАН слова глави держави. Тим більше, що 100 років історичного досвіду просто змушують нас до правильних висновків, зроблених на помилках минулого.

Адже в Кремлі не збиралися миритися з фактом здобуття Україною незалежності. «І буквально з моменту проголошення нашої незалежності почалися спроби відновлення Російської імперії. З висоти теперішнього досвіду ми можемо точно назвати ці спроби початком гібридної війни проти України. Знаряддям для ворога стали українські політики, які малювали карту з поділом України, ділили її на російськомовну й українськомовну. І вони байдуже дивилися на те, як розкрадали армію, допомагали зав’язати на шиї економіки «газовий зашморг» кабальних контрактів», — відверто визнав Петро Порошенко.

Натомість сучасний шлях України — це дорога до Євросоюзу, до НАТО, до миру і добробуту. «Ми з вами зберегли державу, зцементували її фундамент і довели, що здатні здобувати перемоги на власному шляху, — запевняє Президент. — Криза, спричинена війною, економічною агресією та блокадою з боку Росії, відступає. Відступає завдяки спільним зусиллям влади, суспільства, бізнесу. Ще відновлення економічного зростання відкриває можливості і до відновлення рівня життя. Що це вже зовсім недалека перспектива, року-двох, від сили трьох, коли, нарешті, плоди реформ стануть відчутними для абсолютної більшості суспільства».

Створення армії, відновлення економічного зростання, асоціація з Євросоюзом і безвізовий режим, децентралізація і Томос, курс на вступ до НАТО та Євросоюзу — це чіткі та системні, послідовні кроки тривалої стратегії розвитку країни. Саме ці здобутки слід поглиблювати й примножувати всім нам.

Ми святкуємо знаменну дату — 100-річчя з дня проголошення Акта злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. 22 січня 1919 року на Софійській площі в Києві було проголошено об’єднання двох українських держав у соборну незалежну державу. «Здійснились віковічні мрії, якими жили і за які вмирали кращі сини України. Однині є єдина незалежна Українська Народна Республіка», — сповіщав текст Універсалу Директорії УНР.

Проголошення Акта злуки мало епохальне значення для подальшого становлення української політичної нації. Українці остаточно зрозуміли, що соборна незалежна Україна — можлива, а отже, боротьбу за неї варто продовжувати. З цією ідеєю ми пройшли крізь усе ХХ століття.

Минулого року Україна та українці всього світу відзначили 100-річчя початку Української революції та проголошення незалежності Української Народної Республіки, а сьогодні святкуємо не менш епохальну та величну подію — 100-річчя об’єднання українських земель.

Як і сто років тому, українці знову змушені із зброєю в руках захищати незалежність держави й боротися за повернення всіх територій. У цьому ми єдині, як ніколи. Ми вшановуємо всіх борців за соборність і незалежність України, ставимо їх за приклад молодшому поколінню, зміцнюємо нашу державу: піднімаємо економіку, модернізуємо армію, запроваджуємо реформи. Це наш обов’язок перед усіма поколіннями українців, які наближали цей знаменний день.

З Днем Соборності України!

Слава Україні! Героям слава!

Прем’єр-міністр України Володимир ГРОЙСМАН