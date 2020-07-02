Трохи більш як рік знадобилося Президентові Володимирові Зеленському та новій владній команді для узагальнення проблем, що стоять перед реальним сектором країни. І ось нарешті глава держави провів перше засідання Національної ради реформ, до якого долучилося керівництво Верховної Ради та уряду.

Президент оцінив якість і динаміку втілення змін в Україні. За його словами, говорити про ефективність будь-якої реформи можна лише в тому разі, якщо вона дає результати: «Будь-яка реформа — це насамперед результат. Коли ти йдеш вулицею та почуваєшся в безпеці. Коли ти приходиш додому, а в кишені є гроші, тобто ти заробляєш. Тому для мене реформи — це можливість».

А ще втілення реформ потребує сміливих і швидких дій.

«Люди разом з владою побудують країну, в якій так хочеться жити. Ось про що реформи для мене», — вважає Володимир Зеленський.

Відкритий митний простір

Нині назріла судова реформа, бо існує великий запит на справедливість та безпеку. Критично важливо зробити ефективною і систему охорони здоров’я. Акцентовано на необхідності доступних кредитів для населення, реформуванні податкової системи, пришвидшенні приватизації. Окремо Президент відзначив прогрес діджиталізації та успіхи в галузі інфраструктури, зокрема в реалізації проєкту «Велике будівництво».

«Реформи — це ще й про відповідальність. Хтось має нести відповідальність і давати результат. Це головне завдання для Національної ради реформ», — резюмував Володимир Зеленський.

Було обговорено першочергові законопроєкти з реформування галузей економіки, які доопрацюють Кабінет Міністрів і Верховна Рада. Представлено концепцію реформування митниці. Вона має відійти від бюрократичних процедур і стати зручним сервісом для бізнесу. Створення мережі відкритих митних просторів сприятиме підвищенню зарплат митників, модернізації інфраструктури митниць, відбудеться автоматизація та діджиталізація митної системи.

«Головна концепція відкритого митного простору — те, що ми відходимо від класичного штампу й перетворюємо це на платний сервіс», — зазначив голова виконавчого комітету реформ Міхеїл Саакашвілі.

Реформа передбачає посилення відповідальності за контрабанду. Крім того, запропоновано уніфікувати митні ставки. Адже поки що Україна — один з антирекордсменів у світі за кількістю ставок мита.

«Якщо ми говоримо про митну реформу, у нас має бути менеджер — це керівник митниці, який зможе впровадити реформу в життя», — сказав Володимир Зеленський. Тобто людина, яка відповідає за реалізацію реформи, має відповідати за терміни її впровадження.

На засіданні Національної ради реформ представили попередню версію законопроєкту про податок на виведений капітал. «Будь-яку реформу, якщо ви не готові впроваджувати, не треба її чіпати. Мені здається, що якщо ми запроваджуємо податок на виведений капітал, то запроваджуйте. Запроваджуйте, і все. Якщо він поліпшує життя людей, треба запроваджувати. Без цих «праворуч», «ліворуч», «трішки», «спробуємо», — наголосив Президент.

Учасники домовилися продовжити роботу над цим законопроєктом для його вдосконалення.

Приватизація покликана зменшити збитки

Було презентовано й концепцію реформи приватизації. Нині в державній власності перебуває 3600 підприємств. Кожне п’яте збиткове, заборгованість із зарплати становить там 2,9 мільярда гривень. Ось чому важливо кардинально пришвидшити приватизаційний процес.

За п’ять місяців 2020 року завдяки приватизації до бюджету перераховано 500 мільйонів гривень, оголошено понад 800 аукціонів.

За даними голови Фонду державного майна Дмитра Сенниченка, цьогоріч вдвічі збільшено кількість учасників приватизаційних аукціонів. Фонд розробив інтернет-магазин, де розміщено інформацію про приватизацію.

Підготовлено комплексний законопроєкт, який має зафіксувати процедуру передачі об’єктів у приватну власність, поліпшити процедуру приватизації та забезпечити її інституційну спроможність. Рішення про передачу об’єктів для приватизації має ухвалювати Кабінет Міністрів. Якщо орган управління не має обґрунтованих причин залишити об’єкт у своїй власності, борги об’єкта перевищують 50% вартості активів, об’єкт використовують неефективно або не за цільовим призначенням чи він перебуває в податковій заставі.

А законопроєкт про підтримку і стимулювання інвестицій презентувала заступниця керівника Офісу глави держави Юлія Ковалів. Основу документа становить ідея «інвестиційних нянь». Ідеться про підтримку українських та іноземних інвесторів, сума інвестицій яких перевищує 30 мільйонів євро і які створюють понад 150 робочих місць із середньою зарплатою, на 15% більшою, ніж у регіоні здійснення інвестиції. Ці інвестори отримають прямий договір з урядом.

«Це дає гарантію кожному конкретному проєкту інвестора, що вони мають не лише податкові пільги. Вони отримують десятирічну перспективу й гарантію стабільності», — зазначила заступниця керівника Офісу Президента.

Ці інвестори одержать інвестиційного менеджера, який супроводжуватиме їх від початку проєкту до його закінчення. Також інвестори отримають до 30% вартості інвестицій з різними наборами стимулів. Наприклад, це можуть бути фіскальні стимули.

«Ці інструменти будуть доступні і для українських, і для закордонних інвесторів», — повідомила Юлія Ковалів.

Законопроєкт готовий до винесення на розгляд Верховної Ради.

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«Урядового кур’єра»