За чотири роки експорт України до країн Євросоюзу у фізичному обсязі й грошовому вимірі зріс на 55%. А частка РФ скоротилася до 7,6%

Під час участі у щорічному прийомі компаній-членів Американської торговельної палати в Україні Президент Петро Порошенко наголосив, що попри удар, якого завдала Росія по економіці України, «нам вдалося вистояти і відкрити нові ринки».

Через війну та окупацію територій втрачено близько п’ятої частини промислових підприємств. Агресор закрив для наших товарів свій ринок і «не дає нам експортувати ні в Середню Азію, ні на Близький Схід, ні до Китаю». Російська влада розраховувала, що в Україні зупиняться тисячі підприємств, особливо на сході.

Але завдяки Угоді про асоціацію, поглибленій і всеосяжній зоні вільної торгівлі з ЄС відкрився європейський ринок — найбільший і найнадійніший у світі. «Тут не оголошують ембарго і не ставлять політичних умов, щоб вплинути на політичні процеси в нашій державі», — відзначив він надійність та стабільність економічної співпраці з Євросоюзом.

Не будемо країною дешевої робочої сили

За чотири роки експорт до країн ЄС у фізичному обсязі й грошовому вимірі зріс на 55%. Економіка вистояла і дванадцять кварталів поспіль зростає. Це відкриває можливості для підвищення рівня життя людей. Президент підкреслив важливість зростання заробітної плати та інвестування й підвищення продуктивності праці. «Це наше спільне завдання, і бізнес це має розуміти. Україна не буде більше країною дешевої робочої сили. Маємо інші конкурентні переваги. Зона вільної торгівлі з ЄС стала трампліном для виходу на інші ринки. Якщо товар чи послуга продаються в ЄС, вони будуть цікавими для багатьох країн», — підкреслив Президент.

Нині частка ЄС у структурі нашого експорту сягає 42,6%, а частка РФ — 7,6%. «І не тому, що ми якось втручаємося в діяльність бізнесу. Життя чітко розставило всі крапки», — зазначив Петро Порошенко.

У 2018 році Україна продала товарів до країн Євросоюзу більше, ніж будь-коли за часи незалежності й стала п’ятим за обсягом експортером агропродукції.

А експорт наших товарів до США зріс на понад 25%. За п’ять років він подвоївся. Імпорт зріс із 1,9 до 2,9 мільярда доларів. Успішно реалізують амбітні проекти в різних галузях: від ядерної енергетики, постачання вугілля до масштабних проектів у транспортній галузі, зокрема й постачання локомотивів General Electric.

«Таке успішне економічне партнерство розглядаємо як співпрацю в одному з дуже важливих вимірів цілісного євроатлантичного простору. Україна — його невід’ємна частина. І ми прагнемо водночас і в Євросоюз, і в НАТО, бо це наша спільна цивілізація. Сподіваюся, Верховна Рада у другому читанні підтримає поправки до Конституції, які зобов’язують владу забезпечити вступ України до обох потужних міжнародних союзів», — наголосив глава держави, закликавши народних обранців зробити правильний вибір.

Президент Американської торговельної палати Андрій Гундер висловив занепокоєння рішенням суду щодо в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун. «Ми не маємо стояти осторонь. Нині надважливо разом і уряду, й бізнесу підтримати людину, яка змогла реалізувати одну з найпрогресивніших реформ та зменшити рівень корупції», — зазначив він.

«Хоч як Президент коментувати рішення суду за законом не маю права, все-таки хочу наголосити, що Уляна Супрун має повну підтримку Президента України. Дуже ціную те, що ми зробили разом у напрямі медичної реформи. Успіхи, коли Україна піднялася зі 153-го місця у рейтингу Doing business на 71-ше, і 10 сходинок, на які ми піднялися у рейтингу Transparency International, — це досягнення нашої команди», — наголосив Петро Порошенко.

Реформований Верховний Суд встановить істину. «Питання громадянства належить до виключної компетенції Президента. Наголошую, пані Уляна — громадянка України відповідно до указу, який підписав Президент», — цитує слова Петра Порошенка департамент прес-служби АП.

Діалог бізнесу і держави формує нову країну

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман зазначив, що бізнес відіграє ключову роль у розвитку держави, беручи активну участь у формуванні й запровадженні важливих рішень. За останні роки бізнес і держава в діалозі започаткували багато ініціатив і змін, які формують нову Україну.

Серед фундаментальних зрушень — реформи з децентралізації, освіти й системи охорони здоров’я, подальша дерегуляція, перехід на середньострокове бюджетне планування та зміни в енергосекторі, які за кілька років дадуть змогу досягти енергонезалежності, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

«Та не слід забувати, що в нашій історії вже були часи, коли «прості і приємні» рішення призводили до нашої слабкості, — наголосив Прем’єр. — Ми живемо в демократичній країні й дізнаємося про підсумки виборів Президента у квітні, а парламенту — в жовтні. Вірю, що переможе здоровий глузд. Іншого вибору немає. Повертатися в минуле ніхто не хоче. Попереду нас очікує успіх».

Любов ДМИТРЕНКО

для «Урядового кур’єра»