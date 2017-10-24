Історики стверджують, що французький імператор Наполеон Бонапарт більшу частину життя провів на війні. Під час військових походів імператор та його армія часто потерпали від несвоєчасного та в недостатній кількості постачання продовольства. Аби провчити своїх провіантмейстерів, Наполеон одного разу заявив, що нагородить 12 тисячами франків і титулом «Благодійник людства» того, хто придумає, як зберегти тривалий час у продовольстві потрібні смакові якості.

Такий майстер знайшовся: ним став досвідчений французький кухар Ніколя Франсуа Аппер, який у 1809 році навіть при­йшов по імператорську винагороду. Аппер займався виготовленням варення, виноробством, пивоварінням і кондитерською справою. Наполеону ж він приніс банку з тушкованим м’ясом, яке приготував півроку тому.

Пізніше французький метод зберігання продуктів довів, як кажуть, до пуття англієць Пітер Дьюренд, який винайшов і запатентував «бляшані харчі». Одна з його банок (зі смаженою телятиною), виготовлена в 1924 році, потрапила недоторканою у музей після двох морських походів. Її відчинили у 1938 році. Науковці були вражені якістю телятини. Після багатьох тестувань вони дійшли висновку, що консерви виявилися придатними до вживання завдяки саме бляшаній банці.

На зміну бляшанці

Бляшана харчова мода протрималася до початку 1960-х років, коли для різноманітних продуктів і напоїв почали використовувати алюмінієву банку, корпус якої виготовляли на штампувальній машині з цільної заготовки за одну операцію. Як це практично робиться, можна побачити на заводі ТОВ «Кен-Пак (Україна)», що в місті Вишгороді на Київщині. Підприємство, до речі, єдине в Україні виробляє алюмінієві баночки на пиво, безалкогольні та енергетичні напої ємністю 0,33, 0,33 фіт та 0,5 літра.

— Наша упаковка, — каже генеральний директор ТОВ «Кен-Пак (Україна)» Юрій Юров, — має переваги: вона герметична, що сприяє кращому та надійному зберіганню пива або інших напоїв. Баночка захищає рідину всередині від сонячних променів та унеможливлює втрати вуглекислого газу з напою. Вона зручна, легка, має чудовий естетичний вигляд, її добре утилізувати після використання. Тому нею користується дедалі більше виробників різних напоїв. Майже 10% українського пива, наприклад, розливають у банки, вироблені на вишгородському підприємстві.

ТОВ «Кен-Пак (Україна)» входить до складу компанії Can-Pack — одного з найбільших виробників алюмінієвих банок у Центральній та Східній Європі. Її штаб-квартира розташована в Кракові, Польща. Український підрозділ Can-Pack запрацював 2003 року. Виробничий комплекс його (а це понад 10 тисяч квадратних метрів) має сучасну технічну базу, передові технології виробництва, новітнє обладнання. Повністю автоматизовані виробничі лінії забезпечують високу якість продукції, а впровадження систем управління якістю та охорони навколишнього середо­вища ставлять завод на один щабель із провідними підприємствами такого типу не лише в Європі, а й в усьому світі.

«Оболонь», «Карлсберг», «Кока-Кола»

Головні замовники та споживачі продукції заводу ТОВ «Кен-Пак (Україна)» — виробники пива та безалкогольних напоїв. Вони віддають перевагу алюмінієвій банці, бо та (крім уже переліченого) ще й ідеально охолоджує напій. Баночка витримує тиск понад 6 атмосфер і навантаження до 115 кілограмів і з внутрішньої поверхні захищена спеціальним харчовим шаром, щоб напій не контактував з алюмінієвим сплавом. Вишгородська тара у 22 рази легша за скляну, тому її легко транспортувати і складувати.

— Усі наші банки іменні, — продовжує Юрій Григорович, — і мають малюнок, який наносять за допомогою ротаційної друкарської машини. В Україні в нашу тару розливають свою продукцію такі відомі фірми, як «Оболонь», «Карлсберг Україна», «Сан ІнБев Україна», «Кока-Кола», «Сандора», Перша приватна броварня, а за кордоном — Heineken, «Ефес», «Пепсі-Кола» та багато інших. Ми гордимося тим, що експортуємо свою продукцію у багато країн Європейського Союзу, Африки, Великобританію, Туреччину, Грузію, Вірменію, Молдову. А ще неабиякої популярності набувають баночки 0,33 фіт, які на заводі ТОВ «Кен-Пак (Україна)» випускають для виробників безалкогольних та слабоалкогольних напоїв. Діаметром вони менші за традиційні 0,33 літра, але вміщують такий самий об’єм рідини, бо мають видовжену форму.

До речі, ТМ «Боржоми» з 2017 року теж помістила мінеральну воду в інноваційну для власної категорії упаковку — алюмінієві баночки 0,33 фіт. Тепер грузинська «Сила вулкану» доступна споживачам (зокрема й українським) у вишгородській тарі.

Довкілля без сміття

Звісно ж, після споживання напоїв, залитих в алюмінієві баночки вишгородських майстрів, продукція ТОВ «Кен-Пак (Україна)» стає звичайним брухтом кольорових металів. У недалекій перспективі на підприємстві планують самостійно переробляти вже використану тару. Поки що, входячи до української пакувальної екологічної коаліції (УкрПЕК), яка об’єднує і великих виробників упаковки, вишгородці агітують своїх споживачів активно здавали алюмінієві баночки підприємствам, які приймають вторинну сировину.

— В Україні, на жаль, ще не виробляють алюмінієвої стрічки для виготовлення баночок, — наголошує керівник заводу. — Тож сировину доводиться імпортувати. Наших потужностей — близько мільярда банок на рік — вистачає, щоб забезпечити потреби в алюмінієвій тарі всіх віт­чизняних виробників пива і напоїв. Я переконаний, що наша тара рік у рік матиме дедалі більший попит. В Америці, наприклад, у цій упаковці продається майже 98% пива. Тож Сполучені Штати — законодавець алюмінієвої моди, засновник баночної технології та розробник відповідного обладнання.

Соціально відповідальні

Нині на заводі у Вишгороді працює майже 180 осіб. Підприємство самостійно готує для себе фахівців, які мають великий попит на заводах не лише в Україні: вишгородців охоче запрошують на роботу на інші виробництва компанії Can-Pack. Працювати на підприємстві престижно й вигідно з матеріального боку. Тому крім вишгородців, тут трудиться значна кількість жителів Києва. Завод доставляє їх на роботу спеціалізованим транспортом і на першу, і на другу зміни (обладнання у ТОВ «Кен-Пак (Україна) працює цілодобово).

Із перших днів роботи підприємство веде чесну, прозору, легальну діяльність: заробітну плату тут не видавали в конвертах навіть у найскрутніші часи. Працівники компанії мають не менш як 24 календарних днів відпустки, лікарняні оплачують без затримок, а також премії й надбавки.

— Наші фахівці підрахували, — генеральний директор усміхається, — що з початку запуску завод уже виготовив понад 8,3 мільярда баночок. Якщо їх виставити в ряд, то можна майже 14 разів оперезати екватор Землі. Крім того, ми один з найбільших платників податків не лише у Вишгородському районі, а й у Київській області. Торік, наприклад, до бюджетів усіх рівнів підприємство сплатило понад 200 мільйонів гривень. Це майже 1,3 мільйона гривень на одного працівника. Небагато українських підприємств можуть похвалитися такою податковою продуктивністю.

Звісно, завод активно живе проблемами Вишгорода і району, Київської області, країни: підтримуємо багато позитивних починань влади, а також допомагаємо нашим воїнам на фронті. З трудового колективу ТОВ «Кен-Пак (Україна)» АТО пройшли 4 хлопці. Один, на жаль, не повернувся, тому компанія прийняла рішення підтримати його сім’ю фінансово: щомісяця перераховуємо їй певні кошти.

Таку саму допомогу надаємо ще одній сім’ї із села Демидів Вишгородського району (не заводській), яка теж втратила на фронті сина.

Ось так живе і трудиться колектив товариства «Кен-Пак (Україна)». Колектив, який наполегливою багаторічною працею здобув авторитет і повагу до заводу не лише в Україні, а й за кордоном.