Епідемія інфекції коронавірусу нового типу в Китаї раніше була дуже серйозною, проте її швидко було взято під контроль, і вже протягом кількох днів кількість нових заражень дорівнює нулю. Це досягнення далося нелегко, шляхом важкої праці та старань. Практика Китаю показує, що епідемії можна запобігти, контролювати її та вилікувати хворобу. Дедалі більше країн разом з Україною піддаються епідемії. Досягнення Китаю й накопичений досвід можуть дати надію народам різних країн, які борються з епідемією.

1. Сильне урядове керівництво. Як тільки стався спалах епідемії, Голова Сі Цзіньпін надав їй великого значення. Він сам віддавав розпорядження щодо профілактичних та контрольних заходів, зробив багато важливих вказівок і визначив курс для національних профілактичних і контрольних робіт. Центральний уряд миттєво створив керівну групу з протидії епідемії, керував якою Прем'єр-міністр Лі Кецян. Заступник Прем'єр-міністра Сунь Чуньлань очолила центральну керівну групу для роботи на передовій лінії в Ухані. У всіх департаментах і регіонах було створено спеціальні механізми реагування, а головні керівники несли особисту відповідальність. У всьому Китаї було створено велику протиепідемічну мережу, яка охоплювала всі рівні — від центральних до місцевих, щоб забезпечити механізм жорсткого та сильного керівництва у боротьбі з епідемією. Нинішня епідемія стала серйозною надзвичайною ситуацією у галузі охорони здоров'я з найшвидшим поширенням, найширшим спектром інфікування й найскладнішою у профілактиці та контролі за часів заснування Нового Китаю. Неможливо виграти таку складну битву, не маючи механізму керівництва, який може ефективно мобілізувати людські й матеріальні ресурси нації, координувати їх використання та забезпечити сильний захист.

2. Могутня сила держави й організація мобілізаційних можливостей. Перед обличчям епідемії, що раптово спалахнула, ми зіткнулися з проблемою серйозної нестачі ресурсів для профілактики, контролю та лікування. Уряд Китаю почав миттєво діяти, підняв сили всієї країни і за 10 днів збудував лікарню «Хошеньшань» площею 34 000 квадратних метрів на 1000 ліжко-місць; за 18 днів — лікарню «Лейшеньшань» площею 75 000 квадратних метрів на 1500 ліжко-місць; використав стадіон для побудови 14 тимчасових госпіталів з більш ніж 13 000 ліжко-місцями, здійснюючи ідею «тих, кого потрібно прийняти, приймаємо, тих, кого потрібно лікувати, лікуємо», ефективно уникаючи можливих ризиків у разі тісних контактів з пацієнтами з легким ступенем захворювання, які перебували вдома на самоізоляції.

Перед обличчям серйозної епідемії медичних ресурсів з одного міста буде, безсумнівно, недостатньо. Уряд Китаю мобілізував сили з усієї країни та всіх регіонів, щоб допомогти Хубею та Уханю. Загалом було відправлено 346 медичних бригад з більш ніж 42 650 осіб. Апарати штучної вентиляції легень життєво важливі для лікування важкохворих пацієнтів, а їх ціна досить висока, тому жодне з міст не може бути повністю готовим до такого навантаження.

Безперервний потік допомоги з усієї країни прямував до Хубея. Для підвищення відсотка одужання та зниження рівня смертності необхідні висококласні фахівці. Третина провідних експертів з респіраторних інфекцій країни зібралася в Ухані; науково-технічні сили країни сфокусувалися на подоланні проблеми коронавірусної інфекції нового типу, тривала інтенсивна робота з розроблення реагентів, ліків і вакцини. Компанії з виробництва матеріалів для профілактики й контролю працювали вдень і вночі. Навіть підприємства, які виробляють автомобілі, кораблі та літаки, за одну ніч перекваліфікувалися на виробництво машин для виготовлення масок, що різко збільшило виробничу потужність Китаю. До епідемії у країні виробляли тільки 20 мільйонів масок на день, а нині ця кількість зросла до 116 мільйонів. Виробництво респіраторів істотно прискорилося. Усі види захисних матеріалів і харчових продуктів, пожертвуваних з усієї країни, безперервно постачали в Хубей. Тривало «переливання крові» і «накачування повітрям» Хубея.

3. Весь китайський народ об'єднався й підтримав урядові заходи для запобігання й контролю, демонструючи високий ступінь усвідомленості та відповідальності. Людський досвід боротьби з великими епідеміями неодноразово доводив, що для мінімізації поширення хвороби необхідно якомога раніше виявити, контролювати, ізолювати та вилікувати. Тому дуже важлива ізоляція та запобігання контакту між людьми, інакше епідемія буде схожа на лісову пожежу, яка випалює все і всюди. Це потребує вищого рівня усвідомленості та співпраці від усіх людей, також потрібен дух самопожертви для тимчасової відмови від радості виходу на вулицю та спілкування. Люди в районах, де розповсюджувалася хвороба, наполегливо дотримувалися самоізоляції, скоротили потік персоналу, мінімізували ризики передачі й сприяли профілактиці та боротьбі з епідемією. Соціальна обізнаність щодо профілактики та контролю значно покращилася, і миття рук, дезінфекція та носіння масок стало хорошою звичкою для більшості людей.

Це легко сказати, проте нелегко зробити. Територія Китаю велика, а населення 1,4 мільярда осіб. Як забезпечити нормальні життєві потреби людей в ізоляції, дотримання карантинних норм, як організувати міграцію необхідного персоналу? Для всього цього потрібні величезні організаційні й регулятивні можливості на всіх рівнях управління. Щоб запобігти та контролювати епідемію, Китай фактично почав народну війну за участі всіх людей.

4. Наукова профілактика та контроль, постійне покращення рівня профілактики та лікування епідемії. Китай за дуже короткий час виявив усю послідовність генів вірусу, мобілізував найкращі дослідницькі інститути в країні, щоб поліпшити дослідження лікарських препаратів і вакцини. Поєднання китайської медицини з тисячолітньою традицією і західної значно поліпшило показник лікування, постійне узагальнення цінного досвіду, накопиченого більшістю медичних працівників у практиці лікування на передовій лінії сприяли написанню методики боротьби нації з епідемією. Її оновлювали сім разів, і це підвищило рівень профілактики, контролю та лікування в Китаї. Нині розроблення вакцини в Китаї швидко прогресує і вступила у стадію клінічного випробування на людях.

5. Своєчасне оголошення про епідемічну ситуацію, відкритість і прозорість. Було створено платформу для публікації даних про епідемію, оновлення яких у кожному регіоні проводили у режимі реального часу, щоб уряд і жителі країни могли розуміти ситуацію та уникнути непотрібної паніки. Прозорість даних також допомагає ВООЗ і міжнародній спільноті надавати цілеспрямовані рекомендації, вказувати на можливі вразливості й надавати найнеобхіднішу допомогу. Завдяки міжнародній співпраці транскордонне поширення епідемії можна зупинити.

6. Максимальне використання можливостей інтернету. Хоч ізоляція завдала багато незручностей людям, вона сприяла прискореному розвитку нового формату онлайн-покупок. Люди купують товари для життя онлайн, що запобігає контактному зараженню. Уряди всіх регіонів випустили екологічно чисті QR-коди для населення, що дає змргу запобігти непотрібному руху й зараженню суспільства. За допомогою великих даних інтернету та технології штучного інтелекту можна не тільки проводити дистанційні консультації, а й значно підвищити точність та ефективність діагностики.

Це лише деякі з основних методів запобігання епідемії в Китаї та боротьби з нею. Конкретно в кожному аспекті є ще багато різноманітних заходів. Епідемія — спільний ворог людства. Дедалі більше країн, зокрема Україна, рішуче борються з вірусом і діляться досвідом й мудрістю для життя, здоров'я та безпеки людей. Усе це разом, безсумнівно, формує потужну силу для подолання хвороби.

Нині недуга в Україні розповсюджується. Кількість підтверджених випадків збільшується день у день. Президент В. Зеленський та уряд України з дуже відповідальним ставленням до людей вживають активних заходів. Китай — дружня країна та стратегічний партнер України. Китайський народ співчуває українському, який стоїть перед величезною проблемою. Китай готовий простягнути руку дружби та співпраці. Уряд Китаю надав екстрену гуманітарну допомогу Україні. Китайські компанії вже почали жертвувати Україні протиепідемічні засоби. Китай організував та надалі організовуватиме зустрічі китайських експертів, які мають досвід лікування на передовій лінії, з українськими експертами для спілкування та обміну досвідом. Китай робитиме все можливе, щоб допомогти іншим країнам у подоланні недуги. У цей важкий час китайський народ буде разом з українським. Людське суспільство, в якому ми живемо, — це спільнота з єдиною долею. «Якщо хтось опинився в біді, допомога надходить з усіх сторін». Сила всіх людей разом завжди набагато більша, ніж сила однієї людини.

Український народ має славну традицію долати труднощі й перемагати. Вірю, що під керівництвом Президента Зеленського український народ подолає епідемію в найкоротший термін.

З найкращими побажаннями!

Голова Сі Цзіньпін сказав: «Сьогоднішній Китай — це не тільки китайський Китай, а й азійський Китай, світовий Китай. Майбутній Китай повинен бути ще більш відкритим до світу та зробити ще вагоміший внесок своїми життєво важливими цивілізаційними здобутками».