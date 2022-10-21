Про рішення президії Європарламенту вручити премію Сахарова за 2022 рік українському народові повідомила президент Європарламенту Роберта Мецола. «Українці обстоюють те, у що вірять. Борються за наші цінності. Захищають демократію, свободу та верховенство права. Ризикують своїми життями заради нас», — написала спікер у Twitter, вітаючи український народ.

Боротьба за свободу та демократію

Європарламент щороку присуджує премію імені Сахарова за здобутки у захисті прав людини та основних свобод. Її було започатковано 1988 року і названо на честь радянського фізика, політичного дисидента Андрія Сахарова. Сума премії становить 50 тисяч євро. 2018-го премію отримав український кінорежисер Олег Сенцов, якого російська окупаційна влада у Криму заарештувала 2014 року та засудила до 20 років ув’язнення за сфабрикованими звинуваченнями в тероризмі. 2019-го після звільнення Олег Сенцов приїхав до Страсбурга і отримав премію особисто.

Цього року українців та Президента Володимира Зеленського на здобуття премії висунула фракція Європейської народної партії. «Український народ бореться за захист своїх домівок, суверенітету, незалежності та територіальної цілісності, але щодня він бореться за свободу, демократію, верховенство права та європейські цінності на полях битв», — ішлося у номінації. До трійки фіналістів, окрім України, цього року увійшли активіст WikiLeaks Джуліан Ассанж та Колумбійська комісія із встановлення істини.

У номінації відзначено зусилля Президента України Володимира Зеленського, а також роль представників громадських ініціатив, державних інституцій, ідеться на сайті Європарламенту. Згадано Державну службу України з надзвичайних ситуацій, засновницю евакуаційного медичного загону «Ангели Тайри» Юлію Паєвську, правозахисницю Олександру Матвійчук, рух громадського опору «Жовта стрічка» та Мелітопольського міського голову Івана Федорова. Церемонія вручення премії Сахарова відбудеться 14 грудня на пленарному засіданні Європарламенту у Страсбурзі.

лукашенко підіграє путіну, щоб зберегти владу

Того самого дня, коли в Європарламенті оголосили про рішення нагородити український народ за мужність у боротьбі за незалежність та основні свободи, євродепутати провели дебати та ухвалили резолюцію про роль режиму лукашенка у війні проти України.

Недавні заяви білоруського диктатора про розгортання регіонального угруповання військ союзної держави в білорусі та перевірку боєздатності білоруських збройних сил у Брюсселі сприйняли як ознаку того, що мінськ збирається розпочати воєнний наступ на Україну. Тому в Європарламенті закликали підготувати новий пакет жорстких санкцій проти режиму лукашенка, який негайно набуде чинності, якщо білоруська влада ухвалить рішення розпочати вторгнення в Україну.

У Європарламенті не сумніваються, що білорусь бере участь у війні проти України, яку розв’язала росія, і тому вважають, що представники білоруської влади мають відповідати за свою причетність до воєнних злочинів.

Дії режиму лукашенка вже не вперше стають об’єктом гострої критики євродепутатів, але під час нинішніх дебатів емоції в сесійній залі зашкалювали. «Слуга путіна», «брехун», «узурпатор», «маріонетка кремлівського лялькаря» — це лише деякі епітети, що пролунали на адресу білоруського правителя у виступах євродепутатів. Майже кожен оратор завершував свою промову словами: «Слава Україні! Живе Білорусь!»

«Двоє воєнних злочинців путін та лукашенко тримають у заручниках свої народи. лукашенко віддав суверенітет білорусі росії та допомагає вести війну проти України», — заявила литовська депутатка від Європейської народної партії Раса Юкнявічене.

лукашенко став співучасником війни в Україні, перетворивши свою країну на «міст для російської армії», вважає польська депутатка від групи консерваторів Анна Фотига. За її словами, білоруський правитель «дав згоду на запуск понад 700 ракет та великої кількості дронів на українську територію».

Представниця Німеччини від групи зелених Віола фон Крамон-Таубадель заявила, що лукашенко «репресує власний народ і підіграє путіну, щоб зберегти свою владу».

«лукашенко — хронічний брехун. Два роки тому він переконував, що не фальсифікував вибори, а тепер каже, що не бере участі у війні й лише дбає про добробут народу. Але все це брехня», — наголосила депутатка. Вона впевнена, що путіна й лукашенка спіткає спільна доля: вони постануть перед одним і тим самим судом. І що раніше, то краще.

Санкції почнуть діяти негайно

Усі промовці зверталися до Єврокомісії із закликом терміново розробити новий пакет санкцій проти білоруського режиму. «Потрібно допомогти Україні захистити себе від нападу з території білорусі. І ми маємо підготувати пакет санкцій, щоб спрямувати його проти режиму лукашенка, щойно чобіт білоруського солдата переступить кордон України», — заявив нідерландський депутат від групи соціалістів Тейс Рутен.

А литовський депутат від групи лібералів Пятрас Ауштрявічюс запропонував країнам-членам ЄС відкликати своїх дипломатів із мінська та вислати білоруських дипломатів з європейських столиць.

«Ми не можемо дозволити, щоб люди, причетні до порушень прав людини та воєнних злочинів, прикривалися дипломатичним імунітетом», — заявив політик.

білоруси не хочуть воювати за російські інтереси

Євродепутати закликають чітко розмежовувати білоруський режим та білоруський народ. «лукашенко — це слуга путіна, і його залежність від росії дуже велика. Але він приховує, що більшість білорусів виступають проти війни з Україною і не хочуть воювати з українцями заради російських інтересів», — заявила депутатка від Чехії Міхаела Шойдрова (Європейська народна партія).

А Раса Юкнявічене нагадала присутнім про білоруський батальйон Кастуся Калиновського, який бореться на боці України, і білоруських волонтерів, які допомагають українцям, зазначивши, що «це вияв справжньої волі народу Білорусі». Депутатка закликала ЄС формалізувати відносини з білоруською опозицією під керівництвом Світлани Тихановської. «Демократична Білорусь — реальність, але спочатку ми маємо допомогти Україні виграти цю війну», — зауважила депутатка.