Експорт товарів зріс на 20,9%. Такі показники за 10 місяців 2017 року оприлюднила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі. Тож експорт товарів становив 35,2 мільярда доларів, тобто на 6,7 мільярда доларів більше порівняно з позаторішнім аналогічним періодом. Зростання обсягів експорту товарів відбулося за всіма товарними групами. Найбільше доходів держбюджету додала експортована продукція АПК та харчової промисловості — показник вищий від позаторішнього на 2,7 мільярда доларів (на 22,8%); продукція металургійного комплексу — на 1,2 мільярда (17,3%); мінеральні продукти — на 1,2 мільярда (52,8%); продукція машинобудування — на 481,7 мільйона (13,6%); різні промислові товари — на 252,6 мільйона (28,8%); продукція хімічної та пов’язаної з нею галузей промисловості — на 182,3 мільйона (11,5%); продукція легкої промисловості — на 95,1 мільйона (12,0%); деревина, паперова маса та вироби з неї — на 21,5 мільйона доларів (1,5%).

Найбільша питома вага в українському експорті належить продукції АПК та харчової промисловості (41,3%); металургійного комплексу (23,0%); машинобудування (11,4%); мінеральним продуктам (9,4%); продукції хімічної промисловості (5,0%); продукції з деревини (4,1%).

За десять місяців 2017 року зросли поставки українських товарів до Австралії та Океанії на 288,1%; США — на 62,0%; Європи — на 30,6%; СНД — на 15,8%; Азії — на 12,8%; Африки — на 8,6%. Основними торговельними партнерами України в експорті товарів у січні — жовтні 2017 року стали країни ЄС із питомою вагою 40,2% у загальному обсязі експорту товарів, Росія — 9,3%, Туреччина — 5,7%, Індія — 5,2%, Китай — 4,6%, Єгипет — 4,3%, Білорусь — 2,6%, США — 1,9%, Молдова — 1,6%, Іран — 1,4%. ЄС вважається найбільшим торговельним партнером України. Питома вага у зовнішньоторговельному обігу товарів у січні — жовтні 2017 року становила 41,3%. А зовнішньоторговельний обіг товарів із країнами ЄС за 10 місяців минулого року зріс на 26,1% (або на 6,4 мільярда доларів) порівняно з аналогічним періодом 2016-го. Експорт товарів до країн ЄС становив 14,2 мільярда доларів. Це більше на 30,3%, або на 3,3 мільярда доларів.

Основними торговельними партнерами України й дотепер залишаються Китай, Туреччина та США. На них припадає відповідно 8,2%, 3,9% та 3,7% зовнішньоторговельного обігу товарів за січень — жовтень 2017 року. Зовнішньоторговельний обіг з Китаєм за цей період зріс на 15,5% порівняно із січнем — жовтнем 2016-го та становив 6,1 мільярда доларів. Обсяг зовнішньої торгівлі товарами з Туреччиною зріс на 16,9% і становив 2,9 мільярда доларів. Зовнішньоторговельний оборот товарів із США зріс на 57,6%, тобто на 2,8 мільярда доларів. Експорт товарів зріс на 91,9% — на 674,7 мільйона доларів.

Експорт виробів для новорічних і різдвяних свят становив 6,1 мільйона доларів. Це на 34,2% більше, ніж за відповідний період 2016 року. На вироби зі скла припало 86% продукції, на інші — 14% експортних поставок. Ця наша продукція є на ринках 28 країн. Експорт здійснюється переважно до ЄС. Протягом 10 місяців 2017 року туди експортовано 58,2% загального обсягу прикрас. Загальні обсяги поставок новорічних і різдвяних виробів до країн ЄС зріс на 25,3% (з 2,8 мільйона доларів за 10 місяців 2016 року до 3,5 мільйона за 10 місяців 2017-го).

З-поміж п’яти найбільших ринків споживання українських новорічних прикрас три країни — члени ЄС (Нідерланди, Німеччина, Польща). 30,5% загального експорту новорічних і ялинкових виробів з України та 52,4% експорту до країн ЄС — це ринок Нідерландів. Обсяг поставок з України до цієї країни зріс на 31,5%.

Щодо цього питання висловилася заступник міністра економічного розвитку і торгівлі — торговий представник України Наталія Микольська: «ЄС — основний покупець українських ялинкових прикрас, але нашими іграшками прикрашені ялинки у США, Ізраїлі й навіть на Мальдівах. Ми розглядаємо галузь виготовлення ялинкових прикрас як дуже перспективну для нашого експорту. Експортна стратегія України визначає сектор креативних індустрій як сектор з високим попитом на світових ринках». Фахівець також повідомила, що креативні індустрії активно розвиваються в усьому світі й можуть стати рушійною силою зростання українського експорту найближчими роками.

До слова, за 10 місяців 2017-го істотно зросли поставки новорічних прикрас до Великої Британії — у 2,3 раза, Росії — у 2,2 раза, Грузії — в 1,9 раза, Чехії — в 1,8 раза, Латвії — в 1,7 раза, на Мальдіви — у 1,5 раза, Польщі та США — у 1,4 раза. Торік з’явилися й нові країни-імпортери українських виробів: Австрія, Вірменія, Румунія.